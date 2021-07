La promesse de l’Angleterre pour l’Euro 2020 sera gâchée si Southgate ne peut pas être plus audacieux à la Coupe du monde

L’Angleterre aura besoin de temps pour se remettre de sa défaite aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020, mais le compte à rebours jusqu’à la Coupe du monde 2022 a déjà commencé. Il s’écoulera 499 jours entre la fin de l’Euro 2020 et le match d’ouverture de la prochaine Coupe du monde au Qatar, et le retournement de situation est serré.

Pour l’Angleterre, la longue et angoissante attente du succès international se poursuit après le triomphe de l’Italie à Wembley. Cela fait 55 ans et cela compte depuis que le dernier – et unique – trophée majeur a été remporté par un capitaine anglais, lorsque Bobby Moore a brandi la Coupe du monde en 1966, alors que resteront 18 mois si l’Euro 2020 s’avère être le catalyseur de gloire au Qatar ?

Si l’Angleterre a besoin de preuves que des attentes apparemment interminables peuvent avoir une fin joyeuse, elle n’a qu’à regarder la réaction de Lionel Messi en remportant enfin un trophée international avec l’Argentine, qui a mis fin à sa sécheresse de 28 ans en Copa America avec la victoire 1-0 de samedi en finale contre Le Brésil à Rio de Janeiro. Les bons moments et la gloire peuvent être appréciés, même par les équipes qui semblent être coincées dans un cycle perpétuel de quasi-accidents. Oui, même l’Angleterre.

Mais au lendemain de la défaite de dimanche contre l’Italie, les émotions au sein du camp anglais seront vives. Il y aura une tendance, à l’intérieur comme à l’extérieur, à aller à l’extrême et soit à vanter les promesses des jeunes talents du pays, soit à déplorer l’échec éternel à franchir la ligne et à gagner comme l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Espagne l’ont fait à plusieurs reprises depuis l’Angleterre. pour la dernière fois rien de notable.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déjà déclaré qu’il avait besoin de temps pour digérer la déception de la finale de l’Euro 2020 et se recalibrer, à la fois mentalement et physiquement, après avoir amené son équipe si près de remporter le tournoi. Il dit que son instinct est de continuer à diriger jusqu’au Qatar, mais a néanmoins laissé suffisamment de doute dans l’air pour suggérer qu’il doit encore se convaincre pleinement que c’est la bonne chose à faire.

Mais malgré le fait qu’ils soient si près de remporter l’Euro 2020, l’Angleterre et Southgate doivent corriger les défauts qui ont été exposés lors du tournoi. L’équipe et le manager ont finalement plongé une nation désespérée dans une frénésie de croyance en atteignant la finale, mais n’oublions pas que c’était la même équipe et le même manager qui ont été hués à la fin d’un match nul 0-0 contre l’Ecosse en phase de groupes juste il y a trois semaines. Aucune équipe internationale ne connaît un boom et un effondrement comme l’Angleterre et cela conduit à un manque de concentration et d’examen minutieux des aspects positifs et négatifs, l’émotion étant trop souvent autorisée à colorer le jugement et l’analyse. L’une des forces de Southgate est sa capacité à tracer un chemin stable entre le cheerleading et la condamnation, mais son approche prudente et délibérée s’est également avérée être une faiblesse et quelque chose qui peut freiner l’équipe.

L’Angleterre avait atteint deux demi-finales sous Gareth Southgate avant la finale de l’Euro 2020, mais un trophée tant attendu leur échappe toujours. Facundo Arrizabalaga – Piscine/Getty Images

Si l’Angleterre doit aller jusqu’au bout au Qatar, Southgate doit renoncer à cette prudence et faire davantage confiance aux joueurs attaquants qui ont été sous-utilisés lors de l’Euro 2020. Marcus Rashford (84 minutes) et Jadon Sancho (97) ont tous deux reçu moins de 100 minutes sur le terrain lors des sept matchs de l’Angleterre, tandis que Phil Foden (159) et Jack Grealish (172) ont également été utilisés sporadiquement. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait attendu si longtemps pour présenter Rashford et Sancho du banc des remplaçants contre l’Italie – la paire avait moins de deux minutes sur le terrain avant de prendre et de rater des pénalités lors de la fusillade – Southgate a parlé de la nécessité de » ayez le bon équilibre » et a insisté : « Vous pouvez perdre la partie en vous trompant d’équilibre. » Southgate a raison, mais sa réponse à cette question résume sa personnalité et son approche tactique. Certains entraîneurs – Pep Guardiola de Manchester City, Jurgen Klopp de Liverpool, Roberto Mancini de l’Italie – joueront avec des changements audacieux conçus pour gagner, tandis que d’autres comme le patron de l’AS Roma Jose Mourinho et Southgate considéreront cela comme trop risqué et joueront prudemment.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions du rédacteur senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

S’attendre à ce que Southgate aille à l’encontre de ses instincts naturels et devienne un entraîneur plus aventureux est peut-être peu probable, mais l’Angleterre a une abondance de talents offensifs et c’est un gaspillage de cette capacité de jouer constamment avec le frein à main. Et d’ici à Qatar 2022, ceux qui s’attaquent aux richesses devraient augmenter. Harry Kane aura 29 ans au moment de la Coupe du monde tandis que Raheem Sterling et Grealish en auront 27. Rashford (25), Sancho (22) et Foden (22) approcheront encore de leurs années de pointe, tandis que Saka sera 21 avec une campagne de tournoi déjà à son actif. Mason Greenwood de Manchester United, qui a raté ce tournoi en raison d’une blessure, aura également 21 ans et sera presque certainement un habitué du club et du pays au moment où nous atteindrons le Qatar.

Southgate a un éventail de talents offensifs qui peuvent apporter du succès à l’Angleterre, mais il doit trouver un moyen d’en tirer davantage. Au cours de l’Euro 2020, alors que l’Angleterre était invaincue en sept matchs en temps de jeu réel, elle n’a fait que se détacher et impressionner lors de la victoire 4-0 en quart de finale contre l’Ukraine. Les autres matchs étaient des affaires tendues et à faible score qui auraient pu aller dans un sens ou dans l’autre, ce serait donc une erreur de suggérer que l’Angleterre était une joie fluide à regarder.

Les bases sont là, cependant, pour que cela se produise au Qatar si Southgate est prêt à modifier son approche et à exploiter les atouts de son équipe. Au milieu de terrain, Jude Bellingham sera probablement titulaire au moment où le Qatar arrivera et le jeune du Borussia Dortmund ajoutera dynamisme et pénétration à l’équipe. Trent Alexander-Arnold de Liverpool sera également de retour dans l’équation après avoir raté l’Euro 2020 en raison d’une blessure et Dele Alli de Tottenham Hotspur pourrait retrouver sa meilleure forme et redevenir un habitué de l’Angleterre. Jordan Henderson, Kyle Walker et Kieran Trippier, qui auront tous 32 ans au coup d’envoi de la Coupe du monde, seront peut-être les seuls joueurs à quitter l’équipe avant la Coupe du monde. L’équipe de Southgate bénéficiera donc sûrement de 18 mois supplémentaires d’expérience et de développement. .

Les éléments constitutifs sont là pour que l’Angleterre crée une équipe vainqueur de la Coupe du monde au Qatar, mais tout dépend désormais de l’homme chargé de tout mettre en place. Southgate a propulsé l’Angleterre à un nouveau niveau depuis sa prise de contrôle en 2016 et des progrès ont clairement été réalisés, mais à moins qu’il ne change sa propre approche, il risque de freiner l’équipe. Il doit être plus audacieux et plus courageux, sinon le cycle de l’échec continuera.