La promesse de la thérapie cellulaire CAR-T dans la lutte contre le cancer

AsianScientist (30 septembre 2024) – Le paysage de la science médicale évolue continuellement. De nouvelles modalités de traitement sont recherchées et introduites à un rythme rapide, notamment celles destinées à certaines des maladies les plus complexes comme le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), un type de cancer du sang agressif. En règle générale, la norme de soins en cas de DLBCL récidivant ou réfractaire implique une série de traitements intensifs, notamment la chimiothérapie et la transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Plus récemment, grâce à une R&D approfondie, la thérapie par cellules T du récepteur d’antigène chimérique (CAR) est apparue comme une nouvelle option de traitement prometteuse, offrant une alternative plus efficace à ceux pour lesquels les traitements conventionnels se sont révélés inadéquats.

La thérapie cellulaire CAR T fait appel aux propres cellules immunitaires du corps pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Cette approche personnalisée consiste à modifier les lymphocytes T d’un patient en laboratoire pour reconnaître et cibler plus efficacement les cellules cancéreuses attaquantes. Contrairement à l’approche universelle des traitements traditionnels contre le cancer, la thérapie cellulaire CAR-T est un excellent exemple de médecine de précision, présentant un niveau de spécificité qui s’est avéré efficace pour améliorer les résultats chez les patients atteints de cancer. Lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire.

La thérapie cellulaire CAR T, lorsqu’elle est utilisée au début du parcours thérapeutique, peut potentiellement changer le cours des patients DLBCL pour le mieux. UN étude pivot a montré que les patients qui reçoivent une thérapie cellulaire CAR T en deuxième intention – plutôt que d’attendre une option de troisième intention ou une option ultérieure – nécessitent souvent moins d’interventions ultérieures. Cela améliore non seulement la qualité de vie du patient, mais réduit également la charge globale pesant sur les systèmes de santé en rationalisant les parcours de traitement.

« Il est important de noter que les traitements dont il a été démontré qu’ils améliorent la survie globale en deuxième intention, tels que l’axicabtagene ciloleucel (axi-cel), ne devraient pas être retardés jusqu’à des lignes de traitement ultérieures », a déclaré le professeur Mickey Koh, directeur clinique du département d’oncologie et Hématologie au St George’s University Hospital, Londres, Royaume-Uni. « Ce timing peut être critique pour de nombreux patients dont l’état clinique peut malheureusement se détériorer ou devenir trop fragile, ce qui les rend incapable de recevoir d’autres thérapies intensives nécessaire pour parvenir à un remède.

À mesure que le déploiement des thérapies cellulaires CAR T se déroule progressivement, il est essentiel de comprendre que

Les traitements par cellules CAR T sont créés égaux. Chaque thérapie possède des caractéristiques, des taux d’efficacité et des profils d’innocuité uniques qui peuvent varier considérablement en fonction du le type spécifique de lymphome du patient, son état de santé général et le stade de sa maladie.

« La bonne décision quant au choix de la thérapie cellulaire CAR T dépend de plusieurs facteurs, notamment les taux de réponse, le profil de toxicité et l’expérience clinique de son utilisation dans des centres de traitement individuels. Dans les cas d’urgence où l’urgence du traitement est primordiale et où le temps presse, un produit connu pour son délai d’exécution rapide et son processus de fabrication fiable serait le choix privilégié. En fin de compte, les cliniciens doivent équilibrer de nombreux facteurs pour prendre une décision éclairée lors du choix du produit CAR T-cell le plus approprié pour leurs patients », a ajouté le professeur Koh.

L’accès à plusieurs thérapies cellulaires CAR-T offre une flexibilité dans les soins aux patients, contribuant ainsi à atténuer les problèmes d’approvisionnement et offrant des options alternatives si une thérapie particulière ne convient pas à l’état d’un patient. Cette diversité des options de traitement garantit que chaque patient reçoit les soins les plus appropriés, adaptés à ses besoins spécifiques.

Actuellement, trois thérapies cellulaires CAR T – axi-cel, tisagenlecleucel (tisa-cel) et lisocabtagene maraleucel (liso-cel) – ont été approuvées dans divers pays pour le traitement de patients adultes atteints de DLBCL. Ces thérapies peuvent être utilisées en deuxième et/ou troisième intention chez les patients adultes atteints de DLBCL en rechute ou réfractaire, en fonction de leur indication approuvée dans le pays. Les résultats de ces thérapies restent prometteurs, avec un étude clinique sur axi-cel montrant que les patients atteints de DLBCL ayant reçu un traitement étaient 2,5 fois plus susceptibles d’être en vie à deux ans sans progression de la maladie ni besoin d’un traitement anticancéreux supplémentaire par rapport à ceux recevant les soins standard.

Même si les promesses de la thérapie cellulaire CAR-T sont positives, l’accessibilité reste le nœud du défi. Le processus de fabrication complexeles coûts élevés et le nombre limité de centres de traitement qualifiés signifient que tous les patients éligibles ne peuvent pas facilement accéder à cette thérapie. Beaucoup de ceux qui vivent dans des régions avec infrastructures de santé moins développées doivent se déplacer dans des centres spécialisés, ce qui peut être un problème en soi.

Malgré les problèmes de coûts, les données cliniques ont montré que les thérapies à base de cellules CAR-T ont conduit à des taux de réponse et à des résultats de survie nettement meilleurs chez les patients atteints d’un lymphome à grandes cellules B, en particulier dans les contextes de deuxième, troisième ou dernière ligne.

« Ces résultats soulignent le potentiel transformateur de la thérapie cellulaire CAR-T dans l’amélioration des résultats pour les patients, offrant un avantage significatif par rapport aux options de soins standard précédemment disponibles », a déclaré le professeur Koh.

