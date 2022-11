La promesse de Binance Proof-of-Reserve gagne en soutien suite à la crise FTX

L’appel à une révélation prudente supplémentaire de la liquidité grâce à l’utilisation de la «preuve de réserves» a été soutenu par plusieurs personnalités commerciales de premier plan.

Suite à la liquidité et à l’acquisition de l’échange de crypto-monnaie FTX, le directeur commercial de Binance Changpeng “CZ” Zhao a mentionné que son échange pourrait bientôt lancer un système d’audit de preuve de réserves pour permettre la vérification de ses actifs numériques.

Dans un message Twitter du 8 novembre, Zhao s’est engagé à mettre en place un mécanisme de preuve de réserve chez Binance pour fournir une “transparence totale” grâce à l’utilisation de Merkle Trees – une structure de données de connaissances habituée à écrire des données de blockchain plus rapidement et fermement.

Tous les échanges cryptographiques doivent faire une preuve de réserve merkle-tree.

Les banques fonctionnent avec la moitié des réserves.

Les échanges cryptographiques ne doivent pas. @Binance peut commencer à essayer de prouver les réserves sous peu. Transparence totale.

– CZ Binance (@cz_binance) 8 novembre 2022

Un audit de preuve de réserve est généralement effectué par un tiers indépendant pour confirmer que les actifs du dépositaire sont détenus comme indiqué.

L’intention du PDG de Binance de mettre en œuvre la preuve de réserves survient lorsque Binance a accepté d’acheter l’échange de crypto-monnaie rival FTX le 8 novembre, qui aurait été au bord de l’effondrement économique malgré le missile sol-air du PDG Bankman-Fried ab initio rejetant les revendications.

Cointelegraph a contacté Binance pour vérifier si l’échange avait commencé à mettre en œuvre un système de preuve de réserve, mais n’a pas reçu de réponse instantanément.

Chainlink LINK baisse de 7,20 $ Le dirigeant d’entreprise Sergey Nazarov a exprimé son point de vue lors d’un tweet du 8 novembre selon lequel un mécanisme de preuve de réserves basé sur la cryptographie pourrait donner aux investisseurs une image claire supplémentaire de la situation économique d’un lieu de commerce ou monétaire entreprise, et “est en train de devenir le nouveau lieu commun des affaires”.

Il est clair que la preuve cryptographique de la condition économique des lieux de commerce et des établissements monétaires est en train de devenir le nouveau lieu commun des affaires. La preuve de réserves peut être un bel exemple d’un monde monétaire sécurisé par cryptographie qui commence par la crypto se produisant dans la finance de la pensée. https://t.co/eZw1pj5706

– Sergueï Nazarov (@SergeyNazarov) 8 novembre 2022

Pendant ce temps, l’échange cryptographique Kraken a déjà appliqué sa “procédure de comptabilité cryptographique avancée” pour permettre aux utilisateurs de vérifier leurs soldes de jetons depuis février 2022.

L’échange de crypto OKX a également proclamé son intention de déployer un système d’audit de preuve de réserve basé sur l’arborescence Merkle lors d’un message Twitter du 8 novembre – une chose qu’ils considèrent comme une “étape importante” dans l’établissement d’une “confiance de base”. » au sein de l’entreprise.

L’idée d’audits supplémentaires de preuve de réserve a reçu un soutien quasi total de la part de la communauté Twitter, avec des personnalités du secteur de la cryptographie envisagées en mouvement par Binance.

Animateur du podcast The Daily Gwei, Anthony Sassano, et père fondateur de l’échange cryptographique de fichiers texte ASCII ShapeShift, Erik Voorhees, chaque unité de zone de preuve de réserves rapide déjà intégrée dans la finance localisée (DeFi) et automatique par de bons contrats.

Preuve de réserves transparente :

✅ Défi de l’ouest des États-Unis

❌ Échanges centralisés réglementés et conformes https://t.co/T8QxZ4VOTE

– Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 7 novembre 2022

Le fondateur de la plate-forme d’intelligence de marché cryptographique Messari, Ryan Selkis, est allé plus loin, contestant que les régulateurs devraient diriger leur attention pour cibler les acteurs centralisés supplémentaires au sein de l’entreprise.

Le fait que nous ayons tendance à débattre ensemble de la réglementation du protocole DeFi avant les divulgations comptables telles que la preuve des réserves et la liquidité des méga-fonds comme a16z et Alameda montre à quel point nous sommes éloignés de la balle que nous avons tendance à identifier immédiatement sur la politique.

– Ryan Selkis (@twobitidiot) 8 novembre 2022

Mais pas tous d’accord. Antonio Juliano, père fondateur de la plate-forme de commerce de dérivés cryptographiques dYdX, a fait valoir qu’une preuve de réserves ne divulguerait pas toutes les données nécessaires pour vérifier les avoirs de l’échange associé.

Le problème est que les CEX * ne peuvent pas * faire la preuve des réserves

Et si vous montriez un porte-documents avec 20 milliards de dollars ? Mais peut-on s’attendre à ce que l’ajout de soldes d’utilisateurs ne soit pas de 30 milliards de dollars ?

Comment savoir si l’entité a des prêts en cours ? Comment savez-vous les contrats qu’ils ont conclus? https://t.co/lbL6YGD5Ze

— Antoine | dYdX (@AntonioMJuliano) 8 novembre 2022

La promesse post-Binance Proof-of-Reserve gagne en soutien après la crise FTX apparue pour la première fois sur BTC Wires.