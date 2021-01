Ainsi, avec le président Biden maintenant à la Maison Blanche, les migrants qui avaient pleuré de joie et de soulagement à son élection espéraient qu’il transformerait la politique d’immigration et améliorerait leurs chances d’entrer aux États-Unis.

La frontière américaine, toujours en vue, était à la fois un phare et une raillerie. Les migrants y avaient demandé refuge, mais avaient été renvoyés par l’administration de l’ancien président Donald J. Trump et avaient reçu l’ordre d’attendre au Mexique.

MEXICO CITY – Ils avaient survécu pendant des mois dans un campement poussiéreux près de la rive mexicaine du Rio Grande, comptant sur des dons de nourriture et de tentes, exposés aux éléments et à la menace constante de la criminalité.

«Ils ont dit: ‘Si nous gagnons, nous allons résoudre ce problème.’ Mais les jours passent et je ne vois rien », a déclaré Joel Fernández Cabrera, 52 ans, un demandeur d’asile cubain qui vit de temps à autre dans le camp, dans la ville de Matamoros, depuis un an alors que sa pétition pour l’asile reste coincé dans le système judiciaire américain. «Nous commençons à ne pas croire cette administration.»

L’impatience est le reflet de la demande croissante de secours parmi les migrants au milieu d’une pandémie économiquement paralysante et après quatre ans d’efforts de l’administration Trump pour étouffer l’immigration légale et illégale aux États-Unis.

C’est aussi une indication de l’ampleur du défi auquel est confrontée l’administration Biden, qui a cherché à tempérer les attentes et la frustration refoulée des migrants et de leurs défenseurs, et éviter une vague de migration vers la frontière sud-ouest.

«C’est notre seul espoir», a déclaré Gabriela, 28 ans, une demandeuse d’asile bolivienne qui est coincée dans le camp depuis plus d’un an. Elle a demandé qu’elle ne soit identifiée que par son prénom car elle et son fils de 3 ans fuyaient les menaces de mort.