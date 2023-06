La promenade Sir John A. Macdonald d’Ottawa sera renommée Kichi Zībī Mīkan

Le conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale (CCN) a voté jeudi pour renommer la promenade Sir John A. Macdonald au début de l’automne en Kichi Zībī Mīkan.

La promenade de la rivière des Outaouais a été renommée en 2012 en l’honneur du premier premier ministre du Canada, qui a supervisé la centralisation et l’expansion du système des pensionnats du pays.

Les peuples autochtones réclament un nouveau nom depuis des années. Les conseillers municipaux d’Ottawa le long de la chaussée les ont rejoints en 2021 et en janvier de cette année, le conseil d’administration de la CCN a voté pour changer le nom.

Plus tôt ce mois-ci, son PDG a déclaré que le nouveau nom avait été choisi après avoir consulté les Algonquins.

Mīkan, prononcé MEE-khan, est un mot algonquin signifiant route ou chemin. Kichi Zībī signifie grande rivière et est le nom algonquin de ce qu’on appellera plus tard la rivière des Outaouais.

Le personnel a déclaré jeudi aux membres du conseil que le nom serait officiellement dévoilé lors d’un événement le 30 septembre, Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Albert Dumont, un conseiller spirituel algonquin de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinābeg au nord d’Ottawa, a été l’un des principaux défenseurs du changement de nom et a organisé une manifestation à ce sujet le 30 septembre de l’année dernière.

Il a dit plus tôt cette semaine que ça va faire du bien d’entendre le remplaçant.

« Mon cœur sera heureux à chaque fois », a-t-il déclaré à Hallie Cotnam de la CBC.

« Je dois dire que c’était vraiment pénible de l’entendre autant tous les jours ; comment sont les conditions routières et la circulation le matin. »

Matin d’Ottawa8:34Réaction à Kichi Zībī Mīkan comme nouveau nom proposé pour la promenade Sir John A MacDonald Le conseiller spirituel algonquin Albert Dumont insiste sur l’importance d’un changement de nom.

La région d’Ottawa est un territoire algonquin non cédé et la rivière que longe la promenade fait partie intégrante de la vie des Algonquins.

« J’ai entendu une femme du Manitoba dire une fois que la rivière Oldman au Manitoba était autant de son identité que le sang dans ses veines », a déclaré Dumont.

« C’est ce que les Algonquins pensent de cette rivière ici. C’est vraiment le cas. »

Le Kichi Zībī est le « coeur » algonquin, selon le centre culturel de Pikwàkanagàn. Il permettait le commerce dans les régions des Grands Lacs et de la baie James. (Denis Babin/Radio-Canada)

Le gouvernement de Macdonald a appliqué des politiques qui affamaient les peuples autochtones pour les forcer à quitter leurs terres et ont interdit leurs cérémonies.

Il a également centralisé et élargi un système de pensionnats qui a enlevé des générations d’enfants à leurs familles et tenté d’anéantir leurs cultures. Il y a eu des abus généralisés et des milliers d’enfants ont été tués, le traumatisme se faisant encore sentir aujourd’hui.

« Comprenez ce que Macdonald voulait faire aux peuples autochtones : il voulait qu’ils disparaissent et ses lois et politiques sont claires à ce sujet », a déclaré Dumont.

« Il est coupable de génocide. Les gens doivent réfléchir à cela et le traiter. »

Albert Dumont propose du tabac au bord de la rivière. Il a donné une autorisation spécifique pour que cette photographie soit prise. (Hallie Cotnam/CBC)

Dumont a déclaré qu’il y avait des gens qui n’étaient pas d’accord avec le changement de nom.

« Vous ne pouvez pas comparer un nom qui disparaît d’une chaussée à celui qui fait tout ce qu’il peut pour faire disparaître un peuple. »

Dumont a dit qu’il aimerait voir les dirigeants algonquins lors de la cérémonie de changement de nom en septembre, et un festin inclus.

« Juste pour pouvoir dire que quelque chose de bien s’est produit et que nous en sommes heureux et que c’était la bonne chose à faire. »