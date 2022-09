La promenade “incognito” du président français Emmanuel Macron dans Londres incluait-elle une visite à Greggs ? | Nouvelles du Royaume-Uni

Les personnes en deuil pour rendre hommage à feu la reine ont été stupéfaites de voir le président français Emmanuel Macron se promener le long de la Tamise à Londres.

Dans un moment plus léger pendant la période de deuil officiel de la reine, le VIP et sa femme Brigitte, qui avaient déjà vu Sa Majesté allongée en état, ont décidé de se promener sous le soleil du dimanche de Londres – et les médias sociaux ont adoré.

Le président s’est mêlé aux personnes rassemblées dans les rues autour du parlement – ​​et aurait même été aperçu devant une succursale de Greggs.

Une personne a tweeté, sous une photo semblant montrer le leader impeccablement vêtu, avec des lunettes de soleil de marque : “Juste un petit voyage incognito à Greggs” – “Just a little incognito trip to Greggs” !

A quoi quelqu’un a répondu : “Je voudrais un steak bake.”

M. Macron avait abandonné son costume bleu de marque, pour une veste bleu marine foncée plus sombre, un pantalon foncé et des baskets noires, pour la promenade.

Il avait apparemment décidé de passer “incognito” pour jauger l’humeur du public britannique.

Mais alors qu’ils traversaient le centre de Londres, flanqués d’aides et d’agents de sécurité, ils étaient tout sauf “incognito”.

“Peut-être la personne la moins incognito que j’aie jamais vue”, ont déclaré plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, dont Alix Mortimer, qui a ajouté : “Comme le dit le dicton, ‘autant de talent pour le déguisement qu’une girafe à lunettes noires essayant d’obtenir dans un club de golf réservé aux ours polaires ».

Une vidéo en ligne montre des passants qui tournent la tête pour regarder l’entourage, certains reconnaissant la silhouette, d’autres non.

Image:

La paire a changé avant de rendre hommage au cercueil de la reine



Le président français et la première dame devaient se joindre à des centaines d’autres dignitaires étrangers lors d’une réception au palais de Buckingham dimanche soir, où ils prévoyaient de présenter au roi Charles un livre de photos célébrant les liens historiques et les visites de la reine en France au fil des ans.