La promenade élégante des lionnes sur une route très fréquentée laisse les internautes émerveillés

Le parc national Kruger en Afrique du Sud est l’une des destinations de safari animalier les plus populaires au monde. Ce parc national sud-africain exotique abrite certains des animaux les plus majestueux, des lions et des rhinocéros à une corne aux éléphants et buffles sauvages. Récemment, une vidéo du parc national Kruger montrant trois lionnes marchant avec style est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le photographe animalier Deon Kelbrick a publié la vidéo impressionnante de la fierté sur Instagram. “Suivez le guide! Trois lionnes marchant sur la route menant le convoi sur la route la plus fréquentée du parc national Kruger », a-t-il écrit en légende.

Dans le clip désormais viral, une fierté de trois lionnes est vue en train de marcher sur une route très fréquentée du parc national Kruger. Une flotte de voitures peut également être repérée derrière les lionnes. Cependant, les trois reines de la jungle semblent ne pas prêter attention aux véhicules, incapables d’avancer car ils bloquent la route.

Les animaux nonchalants prennent leur temps et marchent en parfaite synchronisation tandis que les touristes étourdis derrière eux cliquent sur des images et enregistrent des vidéos de la vue incroyable.

La vidéo a été mise en ligne il y a quatre semaines. Cependant, il continue de gagner du terrain sur les réseaux sociaux, les internautes partageant encore et encore le magnifique clip. Peu de temps après la diffusion de la vidéo en ligne, de nombreux utilisateurs ont afflué vers sa section de commentaires pour partager leurs réactions à la même chose.

Alors qu’un utilisateur a qualifié la foulée des lionnes de “passerelle”, un autre a commenté, “Swagnificent”. Quelqu’un a également fait remarquer, “Putain ils marchent au même rythme, mignon !!”. L’un des utilisateurs a été laissé jaillissant, “Wow Wow Wow.” La vidéo virale des trois lionnes a accumulé plus de 1,3 million de vues et plus de 81,7k likes sur Instagram jusqu’à présent.

