La promenade de Sonam Kapoor et Vayu Ahuja en famille devient virale ; les fans deviennent gaga sur les baskets de leur petit [View Pics]

Sonam Kapoor est à Londres avec sa famille. Elle vit à Londres avec Anand Ahuja et son fils Vayu Ahuja. la soeur de Sonam Rhéa Kapoor et son mari, Karan Boolani, sont à Londres aussi. Et les cinq d’entre eux ont beaucoup traîné ces derniers temps. C’est du temps en famille pour Vayu car il passe tellement de temps avec son Maasi. Sonam, Anand et Vayu sont allés se promener avec Rhea et Karan. Rhea a partagé quelques images comme des moments inoubliables et les fans ne peuvent pas arrêter de remarquer les baskets de Vayu Kapoor Ahuja.

Rhea Kapoor partage des photos avec Sonam Kapoor, Vayu Kapoor et plus

Rhea Kapoor est une maasi passionnée de Vayu Kapoor Ahuja. La tante adorée a posté quelques photos de Sonam Kapoor, Anand Ahuja avec Vayu et les autres lors d’une promenade ensemble à Notting Hill, Londres. Sonam est vu portant une chemise surdimensionnée et un pantalon de survêtement avec des baskets tandis qu’Anand est vu dans un t-shirt et des pistes qu’il a également associés à des baskets. Sonam s’accroche à Vayu Kapoor Ahuja, qui porte un ensemble coordonné gris. Et il porte aussi des baskets ! Rhea a également partagé quelques photos de leur marche.

Découvrez le post de Rhea Kapoor mettant en vedette Vayu ici:

Avez-vous remarqué les baskets de Vayu Kapoor Ahuja ?

Rhea Kapoor a partagé un gros plan de la famille des amateurs de baskets de Sonam, Anand et Vayu. Le bambin porte également des baskets Nike du point de vente indien. Ses baskets semblent assorties à sa mère, Sonam. Ce sont des baskets mignonnes comme des boutons. Sonam et Anand semblent tous deux transmettre leur amour pour les baskets à Vayu. Vérifiez le ici:

Le temps en famille de Sonam Kapoor

De feu Sonam Kapoor semble passer son temps avec sa famille à Londres. Il y a quelques jours à peine, Janhvi Kapoor était à Londres et elle a rencontré Sonam et sa famille. Rhea avait partagé des photos sur son compte de médias sociaux à l’époque. C’était le solstice d’été et ils avaient un énorme buffet apparemment. Janhvi et Sonam étaient tout sourire pour la photo mais c’était franc.

Côté travail, Sonam Kapoor sera vu dans Blind qui sera diffusé sur JioCinema à partir du 7 juillet. Il y a deux jours, la bande-annonce de Blind est sortie. Les internautes pensent qu’il s’agit d’un remake du film coréen Blind qui a été refait en tamoul avec Nayanthara dans le rôle de Netrikann.