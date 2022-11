Le village de Ladd est prêt pour sa marche de Noël There’s Snow Place like Ladd de 14 h à 17 h le samedi 10 décembre. Les entreprises et les organismes offriront de nombreuses activités familiales destinées à répandre la joie des Fêtes.

Les entreprises participantes incluent Softails Bar and Grill, Andana Appliance, North Central Bank, Dick’s Tap, Ladd Lanes, Dr. Phil’s Shop, Rockerbye Boutique et Rip’s, entre autres.

Des activités sont prévues durant l’après-midi, dont une tombola 50/50, des jeux de rennes pour gagner une télé, des bricolages pour enfants, des jeux, des décorations de biscuits et des photos avec le Père Noël.

Elm City Bell Ringers et de la musique de vacances seront en vedette. La caserne de pompiers Ladd 327 N. Main St., organisera une vente de pâtisseries.

La promenade comprendra de la nourriture et des rafraîchissements dans les entreprises Ladd se terminant par une soupe, un sandwich et un dessert de 18 h à 20 h au Ladd Moose Lodge, 1528 E. Cleveland St.

Pour information, contactez le 815-894-2092, 815-894-2440 ou info@villageofladd.com.

Les événements de la journée sont les suivants :

Marchandises artisanales et marchandes

L’école primaire Ladd, 232 E. Cleveland St., accueillera des artisans locaux de midi à 17 h. Les vendeurs auront des bijoux, de la nourriture, des fleurs et de la verdure, des colliers et des laisses pour animaux de compagnie, des flip vintage et des décorations de vacances, entre autres.

Plus de 30 vendeurs offriront leurs articles dans les vitrines le long de la rue Main.

Balades à cheval et en charrette

Des chevaux et des chariots seront disponibles le long de la rue Main pour permettre aux participants de faire un tour pour voir les lumières de Noël à Ladd.

Arbre à mitaines

Un arbre à mitaines sera au Ladd Village Hall, 121 N. Main St., pour être décoré avec des dons de nouvelles mitaines, gants, chapeaux et chaussettes pour tous les âges.

Tous les dons seront remis à Project Success of Eastern Bureau County au profit des familles de la région et seront acceptés jusqu’au 10 décembre.

Défilé des bonhommes de neige

Un défilé de bonhommes de neige illuminé débutera à 17 h sur la rue North Main. Le défilé est ouvert à toutes sortes d’entrées, y compris les individus, les véhicules et les chars.

La seule exigence pour participer est que l’entrée doit être éclairée et inclure un bonhomme de neige dans le cadre de l’entrée. Les participants doivent faire la queue à 16 h 45 dans le stationnement de Digifarms sur North Main Street.

Magie, ballons et nourriture

Magic Matt, M. Cinnamon the Balloon Twister et des options alimentaires seront disponibles pour tous les groupes d’âge.

Eclairage d’arbre

L’illumination officielle du sapin de Noël sur la rue Main aura lieu lors de l’événement. Un élève chanceux de l’école primaire Ladd sera sélectionné pour actionner l’interrupteur immédiatement après le défilé.

Concours de décoration de voiturettes de golf

La nouveauté cette année sera un concours de décoration de voiturettes de golf. Les participants sont invités à éclairer et habiller leurs voiturettes de golf.

Les participants sont priés d’apporter leurs entrées au War Memorial Park, les votes seront exprimés par le public de 14h à 16h. Les charrettes prendront part au défilé à 17h.