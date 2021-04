Luka Modric a accepté de continuer au Real Madrid la saison prochaine, a annoncé mercredi le président du club, Florentino Perez.

Modric, 35 ans, a rejoint le Real Madrid en provenance de Tottenham Hotspur en 2012 et a joué 384 fois pour l’équipe de la Liga.

Perez n’a pas donné de détails sur l’accord, mais le milieu de terrain devrait signer une prolongation de contrat d’un an, tout comme la politique du club avec les joueurs de plus de 30 ans. Le capitaine croate devient agent libre cet été.

« Modric a signé ou [rather] nous sommes parvenus à un accord, » Perez a déclaré à l’émission de radio espagnole El Larguero. « Avec Modric, nous avons un accord depuis un certain temps. »

Modric a remporté deux titres de champion et quatre trophées de la Ligue des champions avec Los Blancos, plus trois Coupes du Monde des Clubs de la FIFA et la Super Coupe de l’UEFA.

En tant que joueur madrilène, Modric a remporté le Ballon d’Or en 2018 devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann.

Perez, quant à lui, a déclaré que la situation du contrat de Sergio Ramos n’avait pas encore été résolue.

Le capitaine d’Espagne et de Madrid n’a pas encore signé de nouvel accord avec son contrat expirant cet été. Ramos, 35 ans, s’est vu offrir une prolongation de contrat, mais Perez a déclaré que la situation était différente de celle de Modric.

« De toute évidence, ce n’est pas dans la même situation », a déclaré le suprême madrilène.

Interrogé sur la raison pour laquelle aucun accord n’avait été conclu jusqu’à présent avec le défenseur central expérimenté, qui est au club depuis 2005, Perez a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi nous ne l’avons pas fait. Nous avons parlé à plusieurs reprises. Je ne sais pas. veux blâmer quiconque.

«J’adore Ramos comme s’il était mon fils, j’ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Je reconnais tout ce qu’il a fait. Mais toi [reporter] ne va pas m’encourager à payer plus à Sergio Ramos. La situation est ce qu’elle est, il le sait aussi. Finissons la saison et voyons ce qui se passe.

« Une fois la saison terminée, je dois voir ce qui se passera la saison prochaine, qui sera pire que celle-ci, si COVID-19 continue. »