La progressiste Jessica Cisneros tente d’évincer Henry Cuellar, le dernier démocrate de la Chambre anti-avortement

Le représentant sortant Henry Cuellar faisait déjà face à un ruissellement serré dans le 28e district du Congrès du Texas le 24 mai, mais la récente fuite de la Cour suprême a renouvelé l’attention sur une vulnérabilité potentielle : son dossier sur l’avortement.

Cuellar, membre du Congrès depuis neuf mandats et membre de longue date de son district du sud du Texas, est désormais le dernier démocrate de la Chambre à avoir pris des positions anti-avortement. La challenger de Cuellar, la progressiste Jessica Cisneros, l’a fustigé sur la question, affirmant qu'”il pourrait très bien être le vote décisif sur l’avenir de nos droits reproductifs et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque”.

Bien que Cisneros et ses alliés s’efforcent de garantir que les droits à l’avortement façonnent la course, on ne sait pas encore dans quelle mesure la question affectera les votes des gens. Alors que les stratèges démocrates affirment que la lutte pour le droit à l’avortement a dynamisé une partie des électeurs de la région, Cuellar – dont la campagne n’a pas répondu à une demande de commentaire – a déclaré que ses opinions étaient conformes à celles du district.

« Si son adversaire va dire que nous devons le chasser parce qu’il n’est pas en faveur de l’avortement, je ne pense pas que cela ira très loin. Je ne pense pas que ce soit le facteur décisif », déclare le représentant de l’État Richard Peña Raymond, un partisan de Cuellar qui représente également une partie du district.

Cuellar est l’un des rares démocrates du Congrès à adopter une position dure sur l’avortement. L’année dernière, Cuellar a été le seul démocrate de la Chambre à voter contre la loi sur la protection de la santé des femmes, une loi visant à codifier les protections contre Roe contre Wade. Cuellar soutient que sa position n’a pas changé, mais note que il s’oppose à l’interdiction de l’avortement sans exception pour le viol, l’inceste et la santé de la mère.

Le résultat de la course pourrait offrir une première indication de la façon dont la question du droit à l’avortement dynamise les électeurs démocrates. Lors de la primaire de mars, Cisneros et Cuellar étaient à environ 2 points de pourcentage l’un de l’autre, avec une troisième candidate, Tannya Benavides, obtenant près de 5 % des voix.

“Mon sentiment est que c’est assez proche”, déclare Matt Angle, un stratège démocrate du Texas qui n’est affilié à aucune des deux campagnes. “J’ai pensé pendant un moment qu’Henry était en meilleure forme dans le deuxième tour, et il l’est probablement toujours. Mais la fuite de la Cour suprême a changé la dynamique. Cela aurait peut-être un peu excité sa base.

Le droit à l’avortement a dynamisé certains électeurs du district

Le 28e district du Congrès du Texas est bleu depuis des années, bien qu’il soit plus modéré et socialement conservateur que le district typique recherché par les progressistes. Le président Joe Biden a remporté la nouvelle version du district par seulement 7 points en 2020, contre, par exemple, les plus de 60 points qu’il a remportés dans le district du Missouri où le représentant progressiste Cori Bush a abattu un titulaire de longue date cette année-là.

District à prédominance latino qui comprend de nombreux électeurs catholiques, le 28e Texas s’étend de la région plus libérale de San Antonio à des bases de vote plus modérées à Laredo et dans la vallée du Rio Grande. Bien que ces données démographiques puissent suggérer que les électeurs du district biaisent l’anti-avortement, des experts politiques locaux ont déclaré à Vox que les opinions sur le droit à l’avortement dans la région correspondent à celles de l’État dans son ensemble. Selon un sondage de l’Université du Texas d’avril 2022, les électeurs du Texas sont divisés sur le sujet, avec une pluralité qui s’identifie comme pro-avortement.

« Ils supposent parce que c’est le sud du Texas et que c’est catholique que c’est un quartier pro-vie. Le Texas reflète les opinions nationales, et même des endroits comme Laredo sont pro-choix », déclare George Shipley, un consultant démocrate de longue date au Texas qui n’est affilié à aucune des deux campagnes.

Les organisateurs et les démocrates sur le terrain disent avoir vu la décision divulguée de la Cour suprême dynamiser de nombreux électeurs, y compris des jeunes et des femmes. « Je suis catholique, et oui je suis contre l’avortement, mais je suis pour le droit de la femme de choisir. Je sais que ce qui vient de se passer a déclenché une véritable réponse que nous n’avions pas vue en 2020 », déclare Sylvia Bruni, présidente des démocrates du comté de Webb, qui n’est affiliée ni ne soutient aucun des candidats.

Pourtant, la question de savoir si cette indignation se traduit dans les sondages reste ouverte. Les électeurs plus âgés et plus conservateurs sont parmi ceux qui sont les plus susceptibles de soutenir Cuellar et, historiquement, les plus susceptibles de se présenter à un second tour. « Il y a beaucoup de gens de la vieille école. Et comme vous le savez, lors des ruissellements, les gens de la vieille école votent », déclare Susan Korbel, membre des Blue Action Democrats du comté de Bexar et candidate au poste de commissaire du comté de Bexar, qui ne soutient aucun des deux candidats.

Et comme c’est le cas dans les districts du pays, peu ou pas de résidents du TX-28 sont des électeurs à émission unique. Les observateurs notent que les électeurs pèsent un certain nombre de questions, y compris les salaires et les emplois, en plus du droit à l’avortement.

Le résultat pourrait en dire long sur l’avenir du parti

Les résultats de cette course pourraient envoyer un message fort sur la force de l’aile progressiste du parti et sur la mesure dans laquelle les droits à l’avortement sont une question motivante pour de nombreux électeurs.

“Si elle gagne, cela enverra un message à tous les démocrates qui pensent qu’ils peuvent tergiverser sur le choix, qu’ils peuvent tergiverser sur la santé des femmes, qu’ils ne pourront pas le faire”, a déclaré Cristina Tzintzún Ramirez, présidente de NextGen America et fondateur d’un groupe à l’échelle de l’État dédié à la mobilisation des électeurs latinos au Texas.

Des organisations extérieures telles que le Planned Parenthood Action Fund et Naral s’efforcent également d’envoyer ce message. Ils ont fortement mobilisé à la suite de la fuite, Naral envoyant quatre organisateurs dans le district et lançant une nouvelle publicité numérique. Cisneros, quant à lui, a appelé les dirigeants de la Chambre comme la présidente Nancy Pelosi et le chef de la majorité Steny Hoyer, qui soutiennent Cuellar, à retirer leur soutien à sa position anti-avortement. Ils ont cependant fait valoir qu’ils accueillaient un large éventail de points de vue au sein du caucus démocrate.

Les progressistes considèrent ce district comme une cible clé depuis 2020, lorsque Cisneros est venu à moins de 4 points de pourcentage de Cuellar dans le primaire. En plus des droits à l’avortement, Cisneros a cherché à établir des contrastes avec Cuellar sur des questions telles que l’immigration, le changement climatique et les dons d’entreprises.

Une perte de Cuellar serait importante compte tenu de son ancrage en tant que titulaire depuis 18 ans dans la région et encore plus longtemps dans l’État. Avant de siéger à la Chambre, il était secrétaire d’État du Texas et représentant de l’État, et il a vanté son rôle de leader au Congrès comme un avantage important pour le district.

Si son défi réussit, Cisneros devra maintenir l’élan jusqu’à l’automne. Parce que le district est modéré, les experts pensent qu’un candidat progressiste est susceptible d’avoir un combat plus difficile lors d’une élection générale alors que les républicains tentent de le présenter comme trop extrême. “Je pense que le district est suffisamment démocrate pour que Jessica puisse gagner, mais je ne pense pas qu’ils devraient le prendre pour acquis”, déclare Angle.

Cisneros a souligné qu’elle se concentrait sur la sensibilisation du district dans sa campagne, au milieu des inquiétudes que la région se déplace vers la droite. “Cette région est démocrate de manière fiable depuis très longtemps”, avait-elle précédemment déclaré à Vox. «Mais cela a également conduit de nombreux titulaires à prendre cette communauté pour acquise. Nous offrons une vision alternative de ce à quoi le sud du Texas peut ressembler.