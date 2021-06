La progression de la France à l’Euro 2020 est guidée par la star de Man United

« Messi ou pas Messi, je m’en fous. Je ne rentre pas chez moi ce soir. »

Imaginez la scène : la France est sur le point d’affronter l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Nous sommes le 30 juin et Paul Pogba a décidé de parler plus fort qu’il ne l’avait fait auparavant. Dans le vestiaire de la Kazan Arena, le milieu de terrain de Manchester United a énervé son équipe en criant des mots d’encouragement, avant cette réplique sur Lionel Messi. Le reste appartient bien sûr à l’histoire Les Bleus, qui a remporté la compétition, et pour Pogba, dont le statut a vraiment changé ce jour-là.

Avant cette compétition, Pogba était l’un des acteurs clés de la France, mais à partir de ce jour, il en est devenu l’un des leaders. Il a continué dans ce rôle pendant le reste de cette Coupe du monde et pendant les célébrations folles lorsqu’ils ont remporté leur deuxième victoire; depuis lors, son leadership n’a cessé de se renforcer. À l’Euro 2020, avec un match du Groupe F à venir contre le Portugal — diffuser EN DIRECT le mercredi, 15 h HE, ESPN + (US) — il montre qu’il est désormais « Pogboss », le guide de cette équipe de France.

Il n’est plus seulement « l’ambianceur », comme il l’était à ses débuts au niveau international ; à l’époque, il était chargé de choisir la musique, de raconter des blagues et de se moquer de ses coéquipiers. Il était fort et positif, apportant toujours une atmosphère de fête aux camps des équipes nationales, allant même jusqu’à arranger les chants gagnants dans les vestiaires après une victoire. Ces jours-ci, il est tellement plus.

De nos jours, c’est Pogba qui, par exemple, intervenu à la dernière minute pour faire une conférence de presse désamorcer l’incident entre Kylian Mbappe et Olivier Giroud – ce dernier était frustré de ne pas avoir de bonnes chances de marquer lors d’un match amical d’avant l’Euro contre la Bulgarie, ce qui a bouleversé l’attaquant du PSG. (Cela a également fonctionné ; lorsqu’on lui a posé des questions sur la tension dans l’équipe, Pogba a calmement répondu « Non, la seule tension est dans le dos et les jambes…

Pogba s’est parfaitement adapté pour être l’un des leaders de cette équipe de France étoilée, et il a les capacités de les emmener jusqu’à la gloire de l’Euro après avoir échoué de peu en 2016. Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images

Pogba est celui que Didier Deschamps envoie pour parler aux joueurs individuellement, que ce soit pour renforcer leur confiance, corriger quelque chose ou discuter de tactique, comme il l’a fait récemment avec Mbappe au sujet de ses fonctions défensives. Il est également le joueur le plus proche du défenseur Clément Lenglet lorsque l’équipe a fêté son anniversaire la semaine dernière, et a dirigé les adieux à Ousmane Dembele après qu’une blessure à la cuisse l’a exclu du reste de l’Euro.

« J’aime parler en tête-à-tête avec les garçons. J’aime dire aux gars ‘Comment vous sentez-vous ? Si vous ne pensez pas que nous devrions le faire comme ça, faites-le moi savoir…’ J’essaie de faire [my teammates] se sentir à l’aise pour être meilleur sur le terrain. Je veux tirer le meilleur de chacun », a récemment expliqué Pogba dans une interview au journal français L’Equipe.

Groupe F GP W ré L DG STP France – Q 2 1 1 0 +1 4 Allemagne 2 1 0 1 +1 3 le Portugal 2 1 0 1 +1 3 Hongrie 2 0 1 1 -3 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Dans n’importe quelle équipe, quel que soit le niveau, ce sont toujours les joueurs et le staff qui confient ce leadership à un membre de l’équipe. Il ne faisait aucun doute que Pogba serait reconnu par toute l’équipe comme un leader, mais il devait toujours accepter cette étiquette et être bon, à la fois sur et en dehors du terrain.

« Vous avez vu comment il a évolué dans ce rôle, match après match, mois après mois, mais il l’a toujours eu en lui », a déclaré une source au sein du camp de France à ESPN. « Pogba a toujours été capitaine, dans tous les groupes d’âge. Même à Manchester United, il portait le brassard sous José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer. Il est naturel pour lui d’être un leader et d’être également un excellent. »

Alors il parle, plus que jamais de nos jours : à l’hôtel, dans les vestiaires, sur le terrain, collectivement, individuellement, de tactique, de vie, de NBA, de tout. Il veille à trouver les mots justes qui motivent ou rassurent, selon le contexte.

Avant leur premier match du Groupe F contre l’Allemagne, il a exhorté ses coéquipiers à envoyer un message au reste de la compétition avec une grosse victoire. (Ils ont répondu en remportant une victoire 1-0.) Samedi, alors que les Français ont été brièvement hébétés par le but d’Attila Fiola juste avant la pause dans la chaleur de Budapest, il a veillé à ce que tout le monde reste calme et serein.

Dans l’ensemble, la France a été décevante contre la Hongrie, mais les paroles de Pogba ont aidé à garder les esprits français concentrés alors qu’ils revenaient dans le match. « Ne vous inquiétez pas. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Nous nous créons des occasions, nous allons marquer. On continue », a-t-il déclaré à son équipe pendant que Deschamps regardait dans les vestiaires à la mi-temps.

(Effectivement, Antoine Griezmann a égalisé en seconde période et a maintenu la France dans le cap pour les huitièmes de finale.)

Deschamps et Pogba sont plus qu’un simple entraîneur-chef et un joueur important. Ils ont aussi un lien incroyablement fort. Ils se font implicitement confiance, et Deschamps consulte son numéro 6 sur beaucoup de choix et de décisions, que ce soit la décision de rappeler Karim Benzema, la formation tactique de match en match, ou encore son onze de départ. L’avis du milieu de terrain – comme celui d’Hugo Lloris ou de Raphaël Varane, les deux autres grands leaders de cette équipe – est important et valorisé.

Après la victoire contre l’Allemagne, Pogba avait un message pour toutes les familles et amis des joueurs qui étaient réunis dans l’une des tribunes de l’Allianz Arena à Munich. Tout en frappant sa poitrine avec son poing, il leur a dit : « Nous allons obtenir ce trophée. Ce n’est pas fini. Ce n’est que le début. Nous sommes tous dans le même bateau.