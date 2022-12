La programmation spéciale complète de Strictly Come Dancing Christmas révélée alors que le présentateur de CBeebies s’inscrit

La programmation festive complète de STRICTLY Come Dancing peut être révélée ce soir – alors rencontrons les gens avec qui nous passerons tous le jour de Noël.

C’est un spécial de Noël exceptionnel avec une récolte de stars du feuilleton, de personnalités sportives et même d’une légende de la pop.

Ici, The Sun révèle les six célébrités qui pourchasseront le célèbre trophée de la balle scintillante de Strictly.

Rosie Ramsey

Rosie Ramsey a été la première star confirmée pour l’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas de l’émission Morning Live de la BBC.

L’ancienne redcoat et épouse de l’humoriste Chris Ramsey a révélé que son partenaire professionnel est Neil Jones.

Elle a déclaré: «Je suis ravie de danser dans le spécial Strictly Christmas de cette année!

“Après avoir vu mon mari Chris concourir il y a quelques années, j’avais désespérément envie d’aller moi-même sur cette piste de danse !

“J’adore aussi Noël, et mon partenaire Neil est adorable, donc c’est tout simplement parfait. Meilleur. Noël. Déjà!”

Le mari de Rosie, Chris – avec qui elle anime un podcast – lui donnera des conseils après être apparu sur Strictly en 2019 aux côtés de la pro Karen Hauer et avoir atteint la demi-finale.

Rickie Haywood-Williams

Bbc

Rickie Haywood-Williams, 42 ans, se rendra sur la célèbre piste de danse[/caption]

Le DJ de Radio One Rickie Haywood-Williams, 42 ans, sera mis à l’épreuve par le danseur professionnel Luba Mushtuk pour la compétition festive.

Il a déclaré: “J’ai regardé Strictly au fil des ans et j’ai toujours dit que j’aurais trop peur pour le faire. Mais ici, je suis prêt à y aller, paillettes et tout.

Rickie a précédemment présenté l’émission de petit-déjeuner KISS FM pendant 10 ans avant de passer à la BBC, où il présente actuellement l’émission emblématique Live Lounge de BBC Radio 1 avec Melvin Odoom et Charlie Hedges.

Il pourra demander des conseils à son meilleur ami Melvin, étant donné qu’il a joué dans la série 2016 avec Janette Manrara.

En septembre, Rickie est redevenu papa et devra équilibrer les changements de couches cha-cha avec l’apprentissage de ses routines.

Bbc

Alexandra Mardell, actrice de Coronation Street[/caption]

L’ancienne actrice de Coronation Street, Alexandra Mardell, fait également partie de la formation d’étoiles.

Alexandra, connue par des millions de personnes sous le nom d’Emma Brooker dans Corrie, a déclaré: “J’ai grandi avec Strictly Come Dancing, et ma mère a toujours dit qu’elle aimerait me voir dans l’émission, donc c’est vraiment le meilleur cadeau de Noël que je puisse offrir. son.

“J’ai hâte d’entrer dans la salle d’entraînement et de voir quels mouvements festifs je peux apporter à la table !”

Alexandra sera jumelée avec le danseur professionnel Strictly Come Dancing Kai Widdrington.

En 2019, elle a remporté le British Soap Award du meilleur nouveau venu et a été nominée pour le meilleur nouveau venu et la performance dramatique en série aux National Television Awards.

Depuis qu’elle a quitté Corrie, elle a joué dans The Family Pile pour ITV.

Nicolas Roberts

Bbc

Nicola sera jumelé avec Giovanni Pernice pour le spécial de Noël de cette année[/caption]

La chanteuse de Girls Aloud, Nicola Roberts, montera sur scène pour la salle de bal dans le but d’être couronnée championne festive de cette année.

Mieux connu en tant que membre du groupe à succès Girls Aloud, Nicola a marqué 20 singles consécutifs dans le top 10 aux côtés de ses camarades de groupe Cheryl, Kimberly Walsh, Nadine Coyle et feu Sarah Harding.

Nicola a déclaré: “C’est vraiment un honneur de faire partie de Strictly, mais être invité au prestigieux épisode du jour de Noël est vraiment quelque chose de très spécial.

“Ils m’ont promis des paillettes supplémentaires, de l’éclat et du glaçage tout enveloppé

avec un grand arc sur le dessus. Qu’est-ce qu’une fille pourrait souhaiter de plus ?

Larry Lamb

Bbc

La légende d’EastEnders, Larry Lamb, s’est inscrite au spécial de Noël de Strictly[/caption]

Nicola devra faire face à une concurrence féroce d’une autre légende du showbiz sous la forme de l’acteur Larry Lamb.

La star de la télévision et du cinéma est surtout connue pour avoir joué Mick Shipman dans Gavin & Stacey et Archie diabolique dans EastEnders.

S’adressant à la BBC, Larry a déclaré: “Noël est arrivé tôt! J’ai hâte de monter sur la piste de danse et d’apprendre une toute nouvelle compétence prête pour toutes ces fêtes festives.

“Je suis excité mais incroyablement nerveux, mais je sais que Nadiya s’occupera de moi, et j’ai hâte d’ajouter un peu d’éclat supplémentaire au jour de Noël.”

Il est jumelé avec Strictly pro Nadiya Bychkova.

Georgie Webster

Le présentateur de télévision George Webster de Leeds est la sixième et dernière célébrité confirmée pour le spécial de Noël.

Le joueur de 22 ans est récemment entré dans l’histoire en devenant le premier présentateur sur CBeebies avec le syndrome de Down.

L’ambassadrice de Mencap, qui sera jumelée à la pro Amy Dowden. a déclaré: “J’adore Strictly et je l’ai regardé chaque année.

“J’ai toujours rêvé d’être dans l’émission un an et je suis tellement excitée d’être dans l’émission spéciale de Noël de cette année !

“Être en partenariat avec Amy est un tel honneur, nous nous entendons si bien, elle est si adorable et une danseuse incroyable. Apportez les paillettes et tout le reste. J’ai hâte de jouer sur la piste de danse Strictly.

L’édition spéciale de Noël de l’an dernier a été remportée par la pop star Anne-Marie, jumelée avec Graziano di Prima.

Ils ont obtenu un score parfait de 40 pour leur cha cha.

Le spécial Strictly Come Dancing Christmas sera diffusé sur BBC One et BBC iPlayer le jour de Noël.