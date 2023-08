La programmation du Joliet Blues Fest annoncée – Shaw Local

Le Joliet Blues Festival revient samedi au Billie Limacher Bicentennial Park.

Le cinquième festival annuel de blues aura lieu de 15 h à 22 h au parc.

L’événement comprend des food trucks et des tentes ainsi que quatre groupes de blues. La bière et le vin seront disponibles à l’achat. Aucune nourriture ou boisson provenant de l’extérieur ne sera autorisée. Les participants devront présenter une pièce d’identité. Les clients peuvent apporter des couvertures et des chaises de jardin, mais pas de parasols.

Les billets sont 10 $ à l’avance et 15 $ le samedi. Pour acheter des billets en ligne à l’avance, visitez www.bicentennialpark.org ou www.jolietbluesmusicfestival.com.

Brandon Santini sera la tête d’affiche du Joliet Blues Festival samedi. (Fourni par Billie Limacher Bicentennial Park)

Les responsables du parc ont annoncé la programmation des divertissements.

• Matt Hendricks et Bill « Cash » Curtis, de 15 h 30 à 16 h 30

• Darren Jay et les Delta Souls, de 17h à 18h

• T-Bird Huck et les MVP, de 18h30 à 19h30

• Brandon Santini, la tête d’affiche, se produit de 20h à 21h

L’album de 2013 de Santini, « This Time Another Year », a été nominé pour de nombreux Blues Music Awards », selon un communiqué de presse sur l’événement. Son album de 2019, « The Longshot », a atteint le numéro 7 du Billboard Blues Album Chart. Il a remporté un Blues Blast Music Award en 2019 pour le meilleur album de blues contemporain.

Pour plus d’informations, composez le 815-724-3761 ou visitez le site Web, www.jolietbluesmusicfestival.com.

Le parc du bicentenaire Billie Limacher est situé le long de la rivière Des Plaines au 201 W. Jefferson St.