La programmation du Cruel World Music Festival 2025 dévoilée

Le festival Cruel World réunira une fois de plus des géants du post-punk, de la new wave et du gothique en Californie du Sud au printemps prochain. Se déroulant au Rose Bowl de Pasadena le 17 mai, l’édition 2025 du festival aura pour vedettes pas moins de New Order et Nick Cave & The Bad Seeds. Le groupe new wave des années 80 d’Aimee Mann, ‘Til Tuesday, se réunira pour son premier concert en 33 ans (c’est présenté comme son premier concert avec la programmation originale en 35 ans), tandis que Ian Astbury du Cult et le guitariste Billy Duffy feront revivre la version précédente de le groupe Death Cult, pour un seul concert. Également sur le pont : The Go-Go’s, Devo, Orchestral Maneuvers In The Dark, Garbage, Madness, She Wants Revenge, Alison Moyet, Buzzcocks, Nation Of Language, Chelsea Wolfe, Stereo MC’s, et bien plus encore.

Une prévente de billets commence ici à partir de ce vendredi 25 octobre à 11 h HP. Les inscriptions à la prévente commencent maintenant. Les personnes ayant assisté aux précédents festivals Cruel World ont accès à une prévente un jour plus tôt, à partir du jeudi 24 octobre à 11 h (heure du Pacifique).