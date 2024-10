La programmation diversifiée du LA Comic Con est la preuve de la croissance de l’événement

Giancarlo Esposito n’est pas étranger au circuit des conventions fandom. Son rôle dans « Breaking Bad » a attiré un certain type de fans. Ses rôles dans « Abigail » et « The Mandolorian » apportent un autre type. Et son prochain rôle dans « Captain America: Brave New World » le propulsera dans un espace de fans Marvel qu’il n’a pas encore connu.

Il reconnaît que tout cela est dû aux fans.

« Ils sont responsables de ma présence dans « Captain America », car même si j’ai aimé l’idée de X-Men et de nombreux autres personnages de bandes dessinées, c’est cette explosion particulière de fandom qui m’a permis d’accéder à [Marvel executive] Nate Moore à la cérémonie des Emmy Awards et lui a dit : « Hé, ce serait génial de faire quelque chose avec toi » », a déclaré Esposito.

« Le monde du cinéma et de la télévision a changé et je pense que les gens écoutent les fans. Les fans sont fidèles. Si les fans aiment ce que vous faites, ils peuvent créer un espace vous permettant de faire davantage de ce que vous faites et de faire ce que vous ne faites pas.

L’acteur primé est l’un des participants les plus remarquables au Los Angeles Comic Con de cette année. L’escroquerie a lieu du vendredi au dimanche et existe sous différentes formes depuis 2011. Fondée par la productrice Regina Carpinelli et ses frères sous le nom de Comikaze Expo, l’émission a obtenu le soutien de stars de l’industrie comme Elvira, Todd McFarlane et Stan Lee. Il a connu de nombreuses itérations et changements de nom et attire désormais environ 125 000 personnes au centre des congrès du centre-ville de Los Angeles. Pas vraiment discret, mais lorsqu’il est mentionné aux côtés d’autres événements fandom nationaux, il peut ne pas sembler avoir la même cachette hollywoodienne.

Il y a peu de raisons pour cette logique, et cette année pourrait contribuer à le prouver.

Chris DeMoulin, PDG et directeur général de la société mère CEI de Los Angeles Comic Con, souhaite créer un foyer pour les nerds d’Angeleno. (Avec l’aimable autorisation du Comic Con de Los Angeles)

Chris DeMoulin, PDG et directeur général de la société mère CEI de Los Angeles Comic Con, souhaite que LA Comic Con soit un foyer pour les nerds d’Angeleno. C’est différent de ses deux comparaisons les plus proches (pas de concurrents) : Anime Expo, qui présente des anime, des mangas et des cosplay japonais, et le Comic-Con International de San Diego, qui, bien que centré sur les fans, est devenu une carte de visite pour les studios hollywoodiens.

Mais en quoi est-ce différent ?

« Notre mantra depuis le premier jour a toujours été que nous sommes une convention pour les fans, par les fans. … Au début, en tant que petit spectacle, les studios n’allaient pas s’asseoir avec nous et penser à faire de grandes choses publicitaires avec nous. Nous avons donc simplement demandé aux fans : « Qui voulez-vous voir ? » », déclare DeMoulin. « Nous ne le faisons donc pas juste pour le plaisir. Nous le faisons vraiment parce que quelqu’un comme Hayden Christensen fait partie des cinq invités les plus recommandés dans les enquêtes post-spectacle que nous avons réalisées au cours des cinq dernières années.

Outre Esposito et Christensen, les autres invités préférés des fans cette année incluent Ewan McGregor, Tara Strong, Hayden Panettiere et Gordon Cormier. Les castings réunis de « Retour vers le futur » et « La Famille Addams » feront également des apparitions sur des panels et dans des cabines d’autographes.

DeMoulin était enthousiasmé par l’apparition l’année dernière des quatre hobbits de la franchise « Le Seigneur des Anneaux » (Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monaghan), et la récolte de cette année est tout aussi excitante. De nombreux noms, comme Rosario Dawson et Ming-Na Wen, sont familiers sur le circuit des congrès. Mais il y en a d’autres, comme Michael J. Fox et Anjelica Huston, qui représentent un peu ce qui est différent du Comic Con de Los Angeles.

«Je veux dire, Anjelica Houston. Acteur incroyable. Normalement, cela ne fait pas de contre-attaques – mais quand nous avons eu Christopher Lloyd et que nous avons parlé à Christina Ricci, nous avons pensé : « Hé, réunion de la « Famille Addams » ! Nous avons contacté son agent et elle m’a dit : « Ouais, normalement, je ne fais pas ce genre de choses, mais je vis ici, alors pourquoi pas ? »

C’est cette proximité avec les stars – non seulement là où elles travaillent à Hollywood, mais aussi là où elles vivent – ​​qui constitue également un élément unique de cette convention grandissante. Bien qu’il soit un New-Yorkais avoué, Esposito voit quelque chose de spécial dans le caractère LA de l’événement. Il est déjà allé à l’escroquerie deux fois auparavant et y sera de nouveau cette année pour saluer les fans qui ne le connaissent peut-être que sous le nom de Moff Gideon, son méchant « Mandolorien », mais qui sont probablement plus au courant de sa carrière.

«Je pense que le LA Comic Con est un exemple de personnes qui travaillent également dans le cinéma. Et je pense que cela lui donne un petit avantage », déclare Esposito. « Le tissu conjonctif entre Los Angelinos et Hollywood, entre les acteurs de cinéma, les geeks et les techniciens geeks, est énorme. J’ai toujours hâte de participer au LA Comic Con parce qu’une partie de la raison pour laquelle je vais au Comic Cons est d’être émerveillé, enchanté et joyeux.

Une photo de l’Artist Alley lors du Los Angeles Comic Con de l’année dernière au LA Convention Center. (Avec l’aimable autorisation du Comic Con de Los Angeles)

Comme d’autres rassemblements de fandom, LA Comic Con s’efforce également de garder les fans au premier plan avec les vendeurs. La scène principale se trouve en fait au milieu d’un showroom, qui accueillera près de 900 exposants et artistes. La section Artists’ Alley met également en lumière ce que DeMoulin considère comme l’un des principaux objectifs de la convention.

« En fin de compte, nous voulons que ce soit un endroit où les créateurs souhaitent venir lancer de nouvelles choses et simplement interagir avec les fans. Nous avons des fans très compétents et intéressants dans cette ville, et ils adorent venir rencontrer les créateurs associés à ce qu’ils aiment », explique DeMoulin.

La convention évolue, insérant cette année des créateurs de jeux vidéo et de nombreux divertissements centrés sur l’anime et le manga dans leurs propres espaces. Les nouveaux ajouts sont un effet secondaire de la croissance, et d’autres sont à venir.

« Je pense que vous nous verrez continuer à ajouter des cercles concentriques d’espaces de divertissement adjacents au fur et à mesure de notre croissance, mais en restant toujours fidèles à notre nerd intérieur, c’est-à-dire que nous n’allons jamais nous éloigner des franchises clés », poursuit DeMoulin. « Les merveilles, les « Star Wars », les « Star Treks » et tout l’univers de la bande dessinée. Cela sera toujours au cœur de ce que nous faisons. Mais je pense que nous avons l’opportunité de faire plus parce que nous sommes Los Angeles.