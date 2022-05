La programmation des concerts du jubilé de platine de la reine Elizabeth révélée, Diana Ross donnera son premier concert au Royaume-Uni en 15 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth fêtera ses 70 ans sur le trône avec une formation d’étoiles

Jeudi, la BBC et Buckingham Palace ont annoncé qu’un méga concert, intitulé “Platinum Party at the Palace”, aura lieu à Londres le 4 juin et durera près de trois heures.

Certains artistes attendus sur la scène royale incluent Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran, Andrea Bocelli, Queen avec Adam Lambert et Nile Rodgers. La performance d’Elton John sera préenregistrée car il est actuellement en tournée. Diana Ross se produira également dans son premier concert au Royaume-Uni en 15 ans.

L’extravagance mettra en évidence trois scènes et des projections 3D sur la face du palais. La soirée mettra également en vedette des apparitions invitées de David Attenborough, David Beckham et Julie Andrews, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, le Royal Ballet donnera une représentation spéciale.

LA REINE ELIZABETH FAIT UNE DÉCLARATION AUDACIEUSE LORS DES CÉLÉBRATIONS DU JUBILÉ DE PLATINE AVEC UN ROUGE À LÈVRES TOP SECRET

Côté musique, des stars de la distribution de “Le Fantôme de l’Opéra”, “Hamilton”, “Le Roi Lion”, “Six” et “Joseph et l’incroyable Technicolor Dreamcoat” monteront sur scène.

“J’ai eu l’honneur de rencontrer la reine à plusieurs reprises au cours de ma vie, y compris lorsque j’étais avec ma famille”, a révélé Ross, 78 ans, dans un communiqué. “Sa Majesté a été et continue d’être une source d’inspiration incroyable pour tant de personnes à travers le monde et j’ai été absolument ravi de recevoir une invitation à me produire lors d’une occasion aussi importante et historique.”

“La reine Elizabeth a rendu un service incroyable au Royaume-Uni au cours des 70 dernières années et je suis ravi de pouvoir me joindre à elle pour célébrer son jubilé de platine avec la” fête au palais “”, a déclaré Stewart, 77 ans. “Elle a a démontré au monde à quel point elle est une personne spéciale et à quel point nous sommes chanceux de l’avoir. Ce sera une occasion mémorable.

“Vingt ans après avoir joué le glorieux Golden Jubilee de la reine, nous sommes très heureux d’être à nouveau invités”, a ajouté Brian May de la reine. “Puis il y a eu un moment où je me suis demandé… après le toit de Buckingham Palace, où pouvez-vous aller ? Eh bien… vous verrez !”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

D’autres artistes devraient être confirmés à l’approche de l’événement.

“Nous sommes ravis de réunir la nation pour cet événement incroyable, unique dans une vie, diffusé en direct sur la BBC avec une incroyable programmation d’artistes étoilés pour célébrer les 70 ans mémorables de la reine sur le trône”, a partagé Charlotte Moore, directrice du contenu de la BBC.

Les apparitions publiques du monarque régnant sont étroitement surveillées alors que la Grande-Bretagne se prépare pour quatre jours de festivités du jubilé de platine du 2 au 5 juin.

Les responsables du palais ont déclaré que l’homme de 96 ans rencontrait des “problèmes de mobilité épisodiques” ces derniers mois et avait des difficultés à se déplacer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La reine saluera le public le 2 juin. Elle sera accompagnée sur le balcon de trois de ses quatre enfants et de leurs conjoints : le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles ; la princesse Anne et le vice-amiral à la retraite Timothy Laurence ; et Prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.

Le prince William et son épouse Kate Middleton seront également sur le balcon avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. William, 39 ans, est le deuxième sur le trône après son père Charles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.