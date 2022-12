La programmation DEI est au point mort en 2022 – comment cela pourrait aliéner les jeunes travailleurs

“Il est naturel qu’après des avancées aussi spectaculaires en 2020 et 2021, les investissements aient pris une pause cette année, les entreprises aux prises avec l’inflation, le taux de rotation élevé des employés et les craintes concernant les perspectives économiques”, a déclaré Terrazas à CNBC Make It. “Les chefs d’entreprise ont tellement de feux brûlants en ce moment, il est normal d’une certaine manière qu’ils aient détourné leur attention de ce problème après les deux dernières années.”

Comme les prévisions d’une récession potentielle persistent, de nombreuses entreprises commencent à se réorganiser et à trouver des moyens de réduire les coûts, laissant les progrès vers la diversité, l’équité et l’inclusion en veilleuse.

Malgré l’état largement stagnant de la programmation DEI, il existe certains domaines où elle est plus accessible. Selon Glassdoor, 60 % ou plus des évaluations des avantages indiquent l’accès aux programmes de diversité dans les régions de la Nouvelle-Angleterre, du centre de l’Atlantique et du Pacifique du pays.

Le centre-sud-est (Alabama, Kentucky, Mississippi et Tennessee), le centre-sud-ouest (Arkansas, Louisiane, Oklahoma et Texas) et les régions montagneuses (qui comprennent des États comme le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Utah et le Wyoming) ont généralement le plus petit nombre de avis indiquant l’accès.

En outre, le rapport montre que toutes les grandes industries ont vu une augmentation des avis indiquant des programmes de diversité, à l’exception du gouvernement et de l’administration publique. Terrazas dit que cela est plus que probablement dû au fait que cette industrie est déjà un chef de file en matière de diversité “historiquement”.

« Au moins depuis 50 ans, [working in government and public administration] a été ce genre d’ancrage dans la classe moyenne pour beaucoup de groupes sous-représentés. Certes, le gouvernement fédéral a fourni cet accès à la mobilité ascendante à de nombreux travailleurs noirs, hispaniques et féminins. Et à cause de cet héritage, il est naturel qu’il leur soit plus difficile de continuer à progresser et à poursuivre sur cette lancée.”