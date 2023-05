La programmation de la série estivale Love Island 2023 est prévue – mais pouvez-vous repérer ce qui ne va pas?

La date de début de l’été Love Island de CETTE année a finalement été révélée et ce n’est que dans quelques jours.

La nouvelle série débutera le lundi 5 juin et Maya Jama sera de retour sur nos écrans tout l’été.

Et nous sommes sûrs que les insulaires de cet été seront tout aussi glamour et beaux que les vainqueurs de l’hiver Kai Fagan et Sanam Harrinanan.

Nous avons en fait un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les concurrents potentiels avant la soirée de lancement, grâce à une IA intelligente.

Sophie Williams

Responsable marketing de Manchester, 23 ans

Sophie est une personne extravertie et charismatique qui s’épanouit dans les milieux sociaux. Son énergie contagieuse et son attitude positive font d’elle la vie de la fête.

Elle est connue pour son esprit vif et son sens de l’humour, ce qui fait d’elle la personne à qui s’adresser pour bien rire.

Sophie recherche quelqu’un qui corresponde à son énergie et partage sa joie de vivre.

Elle veut un partenaire qui puisse suivre son esprit aventureux et apprécie sa nature enjouée.

Un bon sens de l’humour n’est pas négociable pour elle, et elle veut quelqu’un qui puisse la faire rire jusqu’à ce que son estomac lui fasse mal.

Max Davis

Entraîneur personnel de Londres, 27 ans

Max est une personne confiante et compétitive, qui s’efforce toujours d’être la meilleure version de lui-même.

Il est très motivé et se fixe des exigences élevées tant dans sa vie personnelle que professionnelle.

Max est aussi un ami attentionné et fidèle, toujours là pour soutenir ceux qui l’entourent.

Max veut un partenaire qui partage sa passion pour le fitness et le bien-être. Il est attiré par les femmes fortes et indépendantes qui prennent soin d’elles physiquement et mentalement.

La loyauté et la fiabilité sont cruciales pour lui, car il valorise la communication ouverte et l’honnêteté dans les relations.

Anika Patel

Créatrice de mode de Bristol, 26 ans

Anika est une âme créative et artistique passionnée par la mode. Elle est confiante et sûre d’elle, n’a pas peur de s’exprimer à travers son sens unique du style.

Anika est aussi une personne compatissante et empathique, toujours à l’écoute de ses amis. les soutenant contre vents et marées.

Anika valorise la connexion intellectuelle et veut un partenaire qui peut l’engager dans des conversations stimulantes.

Elle cherche quelqu’un qui apprécie sa créativité et partage son amour pour tout ce qui touche à la mode.

Anika veut un partenaire gentil et compréhensif qui embrasse ses caprices et soutient ses rêves.

Liam Harrisson

Recruteur de Ballymahon, 25 ans

Liam est un charmeur naturel et il peut séduire n’importe qui avec ses mots doux et son sourire sincère.

Ses bonnes compétences en communication signifient qu’il peut discuter avec n’importe qui et tout le monde, et illumine souvent la pièce dans laquelle il se trouve.

Liam cherche un partenaire qui partage sa passion pour le travail acharné et la greffe et veut quelqu’un qui a la même éthique de travail acharné.

Mais, il veut aussi quelqu’un qui est social et très proche de sa famille et de ses amis car il est très proche du sien.

Olivia Reynolds

Mannequin de Newcastle, 20 ans

Olivia est une âme amusante et aventureuse qui saisit toutes les occasions de créer des souvenirs. C’est un papillon social et noue facilement des liens avec des personnes de tous horizons.

Elle est également farouchement indépendante et apprécie son temps seul pour l’autoréflexion et la croissance personnelle.

Olivia est à la recherche d’un partenaire qui peut suivre son style de vie actif et partager son amour pour l’exploration.

Elle veut quelqu’un qui puisse la défier intellectuellement et s’engager dans des conversations stimulantes.

Olivia désire un partenaire gentil et solidaire qui comprend son besoin d’indépendance et lui donne la liberté d’être elle-même.

Jake Thompson

Entrepreneur de Cambridge, 27 ans

Jake est une personne motivée et ambitieuse qui a un don naturel pour les affaires. Il est confiant et sûr de lui, n’hésitant jamais à prendre des risques pour atteindre ses objectifs.

C’est aussi un ami fidèle et fiable, toujours prêt à donner un coup de main et à offrir des conseils.

Jake veut un partenaire à la hauteur de son ambition et de son dynamisme. Il est attiré par les femmes fortes et indépendantes qui ont leurs propres objectifs et aspirations.

Et il cherche un partenaire qui peut le défier intellectuellement et faire ressortir le meilleur de lui, tant sur le plan personnel que professionnel.

Ava Johnson

Influenceur de Manchester, 25 ans

Ava est une personne déterminée et ambitieuse qui a bâti sa propre entreprise avec succès à partir de zéro.

Elle est confiante et sûre d’elle, n’a pas peur de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Ava est aussi une amie attentionnée et solidaire, toujours là pour donner un coup de main et offrir des conseils.

Ava recherche un partenaire à la hauteur de son dynamisme et de son ambition. Elle veut quelqu’un qui est axé sur les objectifs et qui comprend les exigences de la gestion d’une entreprise.

Ava souhaite un partenaire capable de fournir un système de soutien solide et désireux de grandir ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel.

Ethan Scott

Analyste financier de Leeds, 26 ans

Ethan est une personne concentrée et analytique qui excelle dans son domaine de la finance. Il est intelligent et soucieux du détail, cherchant toujours la précision dans son travail.

Ethan est également un ami loyal et fiable, connu pour sa nature calme et posée.

Ethan valorise l’intelligence et recherche un partenaire à la hauteur de sa profondeur intellectuelle.

Il veut quelqu’un qui puisse l’engager dans des conversations stimulantes et remettre en question ses points de vue.

Ethan recherche un partenaire qui le soutienne et le comprenne, lui permettant de trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle.

Isabelle Thompson

Étudiant d’Édimbourg, 21 ans

Isabella aime embrasser de nouvelles expériences, elle est extravertie et amicale, faisant toujours en sorte que ceux qui l’entourent se sentent à l’aise et à l’aise.

C’est aussi une étudiante déterminée et concentrée, qui vise constamment l’excellence académique.

Isabella veut un partenaire qui puisse égaler son énergie et son enthousiasme pour la vie. Elle cherche quelqu’un qui est aventureux et ouvert à essayer de nouvelles choses.

Et elle désire un partenaire qui puisse la stimuler intellectuellement et s’engager dans des conversations significatives tout en adoptant sa nature ludique et amusante.

Maçon Wilson

Acteur de Londres, 24 ans

Mason est un acteur talentueux et passionné qui s’épanouit sur scène et à l’écran. Il est un artiste naturel et aime captiver le public avec ses performances.

C’est aussi une personne compatissante et empathique, s’immergeant souvent dans les émotions et les expériences des autres.

Mason veut un partenaire qui peut apprécier sa nature artistique et comprend les exigences de sa carrière d’acteur.

Il cherche quelqu’un qui peut partager son amour pour les arts et qui apprécie la profondeur des émotions qu’il apporte à son travail.

Emma Campbell

Diplômée en théâtre de Glasgow, 22 ans

Emma est créative et prospère dans l’industrie des arts et du divertissement. Elle est imaginative, trouvant toujours l’inspiration dans le monde qui l’entoure.

Emma a une personnalité magnétique et possède une capacité naturelle à attirer les gens avec son charme et sa chaleur.

Elle est généreuse, empathique et toujours prête à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.

Emma est à la recherche d’un partenaire capable d’apprécier et de soutenir sa nature artistique.

Elle désire quelqu’un qui partage sa passion pour les arts et comprend les exigences de sa carrière.

Ryan Thompson

Professionnel du sport d’Essex, 28 ans

Ryan est confiant et charismatique et s’épanouit dans des environnements compétitifs. En tant que professionnel du sport, il est discipliné, dévoué et toujours en quête d’excellence.

Il est connu pour son énergie contagieuse et sa capacité à mettre les autres à l’aise. Il est également farouchement fidèle à ses amis et à ses proches.

Ryan cherche un partenaire qui peut égaler son énergie et sa passion pour la vie. Il est attiré par les femmes fortes et indépendantes qui n’ont pas peur de poursuivre leurs rêves.

Il désire une partenaire qui puisse le défier mentalement et physiquement et qui partage son amour pour un style de vie actif.

La loyauté, la confiance et la communication ouverte sont vitales pour lui, car il valorise l’honnêteté et la transparence dans les relations.