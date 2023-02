La programmation de Great Celebrity Bake Off révélée alors que la superstar de Friends, les légendes du savon et la diva de Towie se joignent à l’émission

Une superstar de FRIENDS s’est inscrite à The Great Celebrity Bake Off alors qu’elle fait son retour sur Channel 4 pour Stand Up to Cancer 2023.

David Schwimmer – qui a joué Ross dans la sitcom de renommée mondiale – fait partie des 20 visages célèbres en compétition pour le titre de Star Baker tout en aidant à financer la recherche sur le cancer.

Chaîne 4 / Love Productions

C’est une programmation stellaire pour le Celeb Bake Off de cette année[/caption] Alamy

David Schwimmer, en haut à droite, troque la comédie pour la pâtisserie[/caption] Instagram

Gemma Collins est dans le line-up étoilé[/caption] Alamy

Jesy Nelson s’est mise à la pâtisserie depuis qu’elle a quitté Little Mix[/caption] Getty

AJ Odudu de Strictly[/caption]

Il est rejoint par l’ex-chanteuse de Little Mix Jesy Nelson, les stars de Loose Women Coleen Nolan et Judi Love ainsi que la légende de Towie Gemma Collins.

Les animateurs Noel Fielding et Matt Lucas – qui ont récemment quitté la série – sont de retour pour accueillir les célébrités boulangères dans la tente Bake Off.

Pendant deux jours, ils seront mis au défi de mettre leurs talents de pâtissier à l’épreuve pour impressionner Paul Hollywood et Prue Leith dans les défis de signature, techniques et époustouflants.

La programmation complète comprend l’acteur David Schwimmer, le comédien Tom Davis, l’actrice, la comédienne nominée aux BAFTA, l’écrivain et acteur Rose Matafeo, la chanteuse et compositrice Jesy Nelson, le présentateur de télévision Jay Blades MBE, la comédienne Judi Love, l’acteur, comédien et écrivain. Mike Wozniak, femme d’affaires et investisseur dans Dragons Den Deborah Meaden, comédien, acteur et présentateur Ellie Taylor, personnalité médiatique et femme d’affaires Gemma Collins, poète, acteur, comédien, scénariste et personnalité de la radio Tim Key, présentateur de télévision AJ Odudu, actrice Jessica Hynes, TV le présentateur Paddy McGuinness, la chanteuse, auteure et personnalité de la télévision Coleen Nolan, l’acteur et comédien Joe Thomas, le médaillé d’or olympique Tom Daley OBE, l’acteur et cinéaste David Morrissey, le stand-up, l’actrice et écrivaine Lucy Beaumont, et la présentatrice et animatrice de radio Adele Roberts .

Comic Matt a fait sa dernière apparition en tant qu’animateur de l’émission de pâtisserie à succès de Channel 4 la veille de Noël.

L’homme de 48 ans a annoncé qu’il quittait son poste de co-présentateur – affirmant qu’il n’était plus possible de continuer au milieu d’autres engagements de travail.

Dans un communiqué à l’époque, la star de Little Britain a déclaré: “Adieu Bake Off! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

Stand Up To Cancer est une campagne nationale de collecte de fonds conjointe de Cancer Research UK et de Channel 4, avec plus de 93 millions de livres sterling collectés au Royaume-Uni à ce jour.

Pour en savoir plus sur Stand Up To Cancer et comment vous pouvez soutenir, visitez www.su2c.org.uk

The Great Celebrity Bake Off for Stand Up To Cancer sera diffusé plus tard cette année.

Rex

Getty

David Morrissey de The Walking Dead[/caption] Getty – Contributeur

La star de Friends a rejoint le casting caritatif[/caption] Mark Bourdillon/Love Productions

Les stars tentent d’impressionner Paul Hollywood et Prue Leith[/caption]