Même si Noël est dans environ deux mois et demi, la chaîne Great American Family (GAF) répand déjà la joie des fêtes avec son événement annuel de films de Noël.

Il est conçu pour ceux qui veulent contourner la saison des citrouilles et anticiper Noël et toute la joie qu’il apporte : de Jésus aux cadeaux, en passant par le chocolat chaud et, bien sûr, les films de vacances.

Même si vous manquez la première d’un film, il y a de fortes chances que vous puissiez visionner les 20 nouveaux films de Noël originaux produits par GAF et programmés pour être diffusés sur le réseau 24 heures sur 24 d’ici Noël.

Candace Cameron Bure, directrice de la création de Great American Media, a annoncé le début de l’événement cinématographique de Noël annuel du GAF intitulé Grand Noël américain dans une publication sur les réseaux sociaux le 12 octobre.

« VOUS êtes invités à vivre l’expérience de vacances LA PLUS réconfortante à la télévision ! » le message lu.

Cette année, Bure jouera également aux côtés de Gabriel Hogan dans le film Mon héros de Noël qui sera diffusé en première sur le réseau le 24 novembre.

Bure, 47 ans, a annoncé son premier film avec le réseau GAF en septembre 2022, cinq mois seulement après avoir annoncé son départ de Hallmark Channel. Après 10 ans et 30 films de Noël, Bure a quitté Hallmark en raison de l’échec des négociations contractuelles.

Comme Faithwire de CBN a rapporté que Bure a célébré son passage de Hallmark au réseau GAF. Elle a déclaré au Wall Street Journal en novembre de l’année dernière : « Je savais que les gens derrière Great American Family étaient des chrétiens qui aiment le Seigneur et voulaient promouvoir des programmes religieux et de bons divertissements familiaux. »

20 nouveaux films originaux pour marquer la période de Noël

Les 20 nouveaux films de Noël marquent un nouveau record pour GAF qui vise à rivaliser avec Hallmark. L’année dernière, l’événement cinématographique de Noël de GAF a présenté 18 films en avant-première. En 2021, la chaîne a produit 13 films de vacances originaux.

Le grand événement cinématographique de Noël américain est l’offre saisonnière familiale et religieuse la plus importante sur la télévision linéaire, a déclaré GAF.

L’événement présentera de nouvelles premières de films chaque week-end d’ici le 23 décembre. Des rappels des nouveaux films, ainsi que des originaux classiques du Grand Noël américain égayeront la saison 24 heures sur 24 jusqu’à la fin de l’année.

La célébration ne se termine pas le 31 décembre, car GAF est le foyer exclusif de télévision par câble du bien-aimé 135e défilé du Tournoi des Roses le jour de l’An.

Grande programmation de films de Noël américains pour 2023 :

Destined 2 : Noël encore une fois , avec Shae Robins et Casey Elliott, sera présenté en première le samedi 14 octobre (20 h HE). (Surveillez les rediffusions) Dans cette suite, Theo (Elliott) continue de manquer de contact avec sa petite amie, Kim (Robbins) alors qu’il tente de la proposer à Noël.

, avec Shae Robins et Casey Elliott, sera présenté en première le samedi 14 octobre (20 h HE). (Surveillez les rediffusions) Dans cette suite, Theo (Elliott) continue de manquer de contact avec sa petite amie, Kim (Robbins) alors qu’il tente de la proposer à Noël. « C’était le texte avant Noël , avec Merritt Patterson et Trevor Donovan, sera présenté en première le samedi 21 octobre (20 h HE). Un message texte inattendu envoyé au mauvais numéro (Patterson) déclenche une tradition de Noël avec une nouvelle famille (Donovan) sur trois années distinctes.

, avec Merritt Patterson et Trevor Donovan, sera présenté en première le samedi 21 octobre (20 h HE). Un message texte inattendu envoyé au mauvais numéro (Patterson) déclenche une tradition de Noël avec une nouvelle famille (Donovan) sur trois années distinctes. Ramener Noël à la maison , avec Jill Wagner et Paul Greene, sera présenté en première le samedi 28 octobre (20 h HE). Un professeur d’histoire militaire (Wagner) fait équipe avec un propriétaire de magasin d’antiquités (Greene) pour retrouver le propriétaire d’origine d’un uniforme historique de la Seconde Guerre mondiale et les lettres d’amour laissées dans ses poches.

, avec Jill Wagner et Paul Greene, sera présenté en première le samedi 28 octobre (20 h HE). Un professeur d’histoire militaire (Wagner) fait équipe avec un propriétaire de magasin d’antiquités (Greene) pour retrouver le propriétaire d’origine d’un uniforme historique de la Seconde Guerre mondiale et les lettres d’amour laissées dans ses poches. Voyage vers Noël (titre provisoire), avec Ash Tsai et Joey Heyworth, sera présenté en première le dimanche 29 octobre (20 h HE). Lors d’une tournée de presse caritative, un mannequin (Tsai) se retrouve bloqué par la météo au domicile familial du chauffeur (Heyworth) qu’elle a embauché pour l’aider pendant la semaine.

(titre provisoire), avec Ash Tsai et Joey Heyworth, sera présenté en première le dimanche 29 octobre (20 h HE). Lors d’une tournée de presse caritative, un mannequin (Tsai) se retrouve bloqué par la météo au domicile familial du chauffeur (Heyworth) qu’elle a embauché pour l’aider pendant la semaine. Un soupçon de Noël , avec Laura Osnes et Christopher Russell de Broadway, sera présenté en première le samedi 4 novembre (20 h HE). Une responsable marketing (Osnes) doit apprendre une recette pour obtenir l’emploi de ses rêves et finit par participer à une pâtisserie de vacances avec un boulanger de rêve (Russell).

, avec Laura Osnes et Christopher Russell de Broadway, sera présenté en première le samedi 4 novembre (20 h HE). Une responsable marketing (Osnes) doit apprendre une recette pour obtenir l’emploi de ses rêves et finit par participer à une pâtisserie de vacances avec un boulanger de rêve (Russell). Notre mariage de Noël , avec Holly Deveaux et Drew Seeley, sera présenté en première le dimanche 5 novembre (20 h HE). Dans la suite, les rôles s’inversent alors que le patron de Nicole prévoit le mariage de Nicole (Deveaux) et Michael (Seeley), nouvellement fiancés, dans deux semaines à Noël.

, avec Holly Deveaux et Drew Seeley, sera présenté en première le dimanche 5 novembre (20 h HE). Dans la suite, les rôles s’inversent alors que le patron de Nicole prévoit le mariage de Nicole (Deveaux) et Michael (Seeley), nouvellement fiancés, dans deux semaines à Noël. Souvenir de Noël (titre provisoire), avec Jillian Murray et Daniel Lissing, première le 11 novembre (20 h HE). Un père (Lissing) se lie d’amitié avec sa fille et tombe sur une romance inattendue tout en retrouvant le propriétaire initial d’une capsule temporelle de Noël.

(titre provisoire), avec Jillian Murray et Daniel Lissing, première le 11 novembre (20 h HE). Un père (Lissing) se lie d’amitié avec sa fille et tombe sur une romance inattendue tout en retrouvant le propriétaire initial d’une capsule temporelle de Noël. Une bénédiction de Noël , avec Lori Loughlin, James Tupper et Jesse Hutch, sera présenté en première le 12 novembre (20 h HE). Un chef de télévision est divinement inspiré pour reprendre l’association caritative de sa défunte tante avec l’aide d’un nouvel ami et associé d’affaires à côté.

, avec Lori Loughlin, James Tupper et Jesse Hutch, sera présenté en première le 12 novembre (20 h HE). Un chef de télévision est divinement inspiré pour reprendre l’association caritative de sa défunte tante avec l’aide d’un nouvel ami et associé d’affaires à côté. Père Noël, peut-être , avec Aubrey Reynolds, sera présenté en première le 18 novembre (20 h HE). La directrice de théâtre Lila pourra-t-elle relever le défi de monter le ballet de Noël parfait, tout en découvrant son bureau Secret Santa ?

, avec Aubrey Reynolds, sera présenté en première le 18 novembre (20 h HE). La directrice de théâtre Lila pourra-t-elle relever le défi de monter le ballet de Noël parfait, tout en découvrant son bureau Secret Santa ? Une valse de Noël parisienne , avec Jen Lilley et Matthew Morrison, sera présenté en première le 19 novembre (20 h HE). Un danseur débutant s’associe à un professionnel pour participer à un concours de danse renommé… à Paris ! La prochaine histoire de l’univers The Christmas Waltz, la comédie romantique de Noël la mieux notée de 2020, de Michael Damian et Janeen Damian.

, avec Jen Lilley et Matthew Morrison, sera présenté en première le 19 novembre (20 h HE). Un danseur débutant s’associe à un professionnel pour participer à un concours de danse renommé… à Paris ! La prochaine histoire de l’univers The Christmas Waltz, la comédie romantique de Noël la mieux notée de 2020, de Michael Damian et Janeen Damian. Une date royale pour Noël (poids), avec Danica McKellar et Damon Runyan, première le 25 novembre (20 h HE). Lorsqu’un duc européen arrive aux États-Unis, il se rend compte que ses bagages ont été perdus pendant le transport. Il n’a d’autre choix que d’être stylé, et finalement inspiré, par Bella, la propriétaire d’une boutique locale.

(poids), avec Danica McKellar et Damon Runyan, première le 25 novembre (20 h HE). Lorsqu’un duc européen arrive aux États-Unis, il se rend compte que ses bagages ont été perdus pendant le transport. Il n’a d’autre choix que d’être stylé, et finalement inspiré, par Bella, la propriétaire d’une boutique locale. Un Noël pour les âges , avec Natasha Bure, Anna Ferguson, Kate Craven et Cheryl Ladd, sera présentée en première le 26 novembre (20 h HE). Sous l’impulsion de leur plus jeune petite-fille (Bure), quatre générations célèbrent la famille et ce qu’était Noël dans les années 40, 60, 90 et aujourd’hui.

, avec Natasha Bure, Anna Ferguson, Kate Craven et Cheryl Ladd, sera présentée en première le 26 novembre (20 h HE). Sous l’impulsion de leur plus jeune petite-fille (Bure), quatre générations célèbrent la famille et ce qu’était Noël dans les années 40, 60, 90 et aujourd’hui. Le jubilé de Jinglebell (wt), avec Erin Agostino et Marshall Williams, sera présenté en première le 3 décembre (20 h HE). Un directeur municipal recrute l’aide d’un ami d’enfance pour organiser l’événement caritatif de Noël de sa ville, tandis qu’elle se met au travail pour l’organiser avec son amie proche.

(wt), avec Erin Agostino et Marshall Williams, sera présenté en première le 3 décembre (20 h HE). Un directeur municipal recrute l’aide d’un ami d’enfance pour organiser l’événement caritatif de Noël de sa ville, tandis qu’elle se met au travail pour l’organiser avec son amie proche. Rencontre-moi sous le gui , avec Sarah Fisher et Simon Arblaster, sera présenté en première le samedi 9 décembre (20 h HE). Deux agents immobiliers rivaux sont obligés de travailler ensemble pour vendre une maison spéciale avant Noël.

, avec Sarah Fisher et Simon Arblaster, sera présenté en première le samedi 9 décembre (20 h HE). Deux agents immobiliers rivaux sont obligés de travailler ensemble pour vendre une maison spéciale avant Noël. Menthes poivrées et cartes postales , avec Ella Cannon et Christopher Russell, sera présenté en première le 10 décembre (20 h HE). Lorsqu’une lettre de Noël concernant sa vie amoureuse devient virale, une mère découvre que la romance pourrait être à sa porte.

, avec Ella Cannon et Christopher Russell, sera présenté en première le 10 décembre (20 h HE). Lorsqu’une lettre de Noël concernant sa vie amoureuse devient virale, une mère découvre que la romance pourrait être à sa porte. Concevoir Noël avec vous (poids), avec Susie Abromeit et Liam McIntyre, sera présenté en première le 16 décembre (20 h HE). Alors que sa carrière est en jeu, une décoratrice doit travailler avec un partenaire inattendu pour mettre en valeur une maison pour un prochain gala de Noël.

(poids), avec Susie Abromeit et Liam McIntyre, sera présenté en première le 16 décembre (20 h HE). Alors que sa carrière est en jeu, une décoratrice doit travailler avec un partenaire inattendu pour mettre en valeur une maison pour un prochain gala de Noël. 12 jeux de Noël , avec Johnny Ramey et Felisha Cooper, sera présenté en première le 17 décembre (20 h HE). Dans 12 Games of Christmas, un groupe de vieux amis et voisins sont transportés dans un jeu de société sur le thème de Noël lors d’une fête de Noël.

, avec Johnny Ramey et Felisha Cooper, sera présenté en première le 17 décembre (20 h HE). Dans 12 Games of Christmas, un groupe de vieux amis et voisins sont transportés dans un jeu de société sur le thème de Noël lors d’une fête de Noël. UN Vacances de Noël royales, avec Brittany Underwood et Jonathan Stoddard, sera présenté en première le 23 décembre (20 h HE). À la recherche de sa grande chance, une journaliste organise une interview de Noël avec un prince européen en visite aux États-Unis. La grande histoire de la journaliste deviendra-t-elle son histoire d’amour ?

Regardez la bande-annonce de la première de cette semaine « C’était le texte avant Noël » ci-dessous :

Great American Living Channel ajoute de la foi à son nom et à sa programmation

Plus tôt ce mois-ci, Great American Media a annoncé que sa chaîne Great American Living serait rebaptisée Great American Faith & Living. Suite à la fusion réussie avec le service de streaming appartenant à Sony, Pure Flix, la société étend son empreinte religieuse dans l’espace linéaire.

Great American Faith & Living rejoint Great American Family – le réseau de télévision à la croissance la plus rapide depuis 11 mois consécutifs – en tant que chaîne engagée à fournir un contenu familial et religieux bien-aimé au public à travers le paysage, a déclaré Great American Media.

« Depuis la fusion avec Pure Flix, les films religieux comptent parmi les contenus les mieux notés sur Great American Family, et nous sommes convaincus que la catégorie religieuse est suffisamment grande pour avoir une chaîne entièrement dédiée à ce genre », a déclaré Bill Abbott, président. , et PDG de Great American Media. « Nous nous engageons à écouter nos téléspectateurs et à créer du contenu religieux et familial de qualité qui inspire et élève. »

Les films nouveaux dans la grande famille américaine incluent SDes pères forts, des filles fortes ; Un ange improbable ; Apprendre à aimer; et Les mystères d’Abigail« .

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***