EA SPORTS a sorti l’équipe FUT 21 TOTW 12, avec Toni Kroos et Jamie Vardy obtenant tous deux des formes bien méritées.

Vardy a obtenu sa deuxième forme de FUT 21, faisant partie de l’équipe FIFA 21 de la semaine 12 grâce à son but et à deux passes décisives lors de la victoire 3-0 de Leicester City contre Brighton le week-end dernier.

Le milieu de terrain du Real Madrid Kroos est le joueur le mieux noté de l’équipe FUT 21 TOTW 12, avec une carte en forme de 89 après avoir enregistré une passe décisive dans la victoire 2-0 de Los Blancos contre son rival local, l’Atletico Madrid ce week-end. marquant lors de leur victoire contre l’Athletic Bilbao mardi.

L’ailier de Napoli Hirving Lazano, le défenseur des Rangers James Tavernier, le défenseur de Séville Jules Kounde et le milieu de terrain du RB Leipzig Dani Olmo font partie des autres joueurs de la formation FUT 21 TOTW 12.

L’équipe FUT 21 TOTW 12 sera disponible en packs à partir de 18h, heure britannique, le mercredi 16 décembre 2020. L’équipe de la semaine EA SPORTS FIFA sera révélée et distribuée en packs à 18h, heure britannique, tous les mercredis de cette saison.

Voici l’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 12, confirmée par EA SPORTS le mercredi 16 décembre à 18h GMT, cette équipe est en pack maintenant jusqu’au mercredi 23 décembre à 17h59 GMT.

GK: Andrea Consigli (Sassuolo) – 84 OVR