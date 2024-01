La programmation de divertissement sur le terrain est presque prête pour la foire du comté de 2024

(Publié le 30 janvier 2024)

Par Kristy Zurbrick, rédactrice en chef de Madison

Le comité d’animation du Madison County Fair Board a rassemblé presque tous les divertissements sur le terrain pour la foire de cette année, qui aura lieu du 6 au 13 juillet.

Paul Melampy, membre du comité d’animation, a déclaré que les plans se déroulent bien.

« Il semble que nous soyons en avance par rapport à ce que nous sommes habituellement à cette période de l’année », a-t-il déclaré.

Voici à quoi ressemble le programme des divertissements sur le terrain jusqu’à présent :

6 juillet–Pour le jour d’ouverture du salon, l’Ohio State Tractor Pullers Association (OSTPA) organisera des tirages de camions et de tracteurs à partir de 18 heures. Six classes sont prévues, contre cinq l’année dernière. La nouvelle classe est destinée au stock professionnel léger limité. Les classes qui reviennent sont les camions à quatre roues motrices super modifiés, les camions à deux roues motrices, les tracteurs super stock, les tracteurs pro diesel limités et les tracteurs multimoteurs modifiés.

7 juillet–Une deuxième édition est prévue pour le salon de cette année. Ohio Modified Truck & Tractor Pulling (OMTPA) de Lynchburg, Ohio, rejoint la programmation de divertissement.

“Nous avons opté pour un deuxième tirage parce que celui de l’OSTPA s’est très bien déroulé l’année dernière et que le conseil d’administration (équitable) dans son ensemble a estimé que nous devrions avoir un autre tirage”, a déclaré Melampy.

Le salon OMTPA débutera à 13 heures avec quatre classes : des tracteurs modifiés multimoteurs de 6 500 livres, des tracteurs modifiés monomoteurs de 5 200 livres, un stock professionnel léger limité et des camions à essence 4×4 de stock alternatif.

8 juillet–Les dirt drags KOI sont de retour. Après les tests, les réglages et les entraînements, le spectacle débutera à 19 heures.

9 juillet–Pendant de nombreuses années, Broken Horn Rodeo de Ripley, Ohio, a organisé le rodéo à la foire du comté de Madison. Les propriétaires ont pris leur retraite l’année dernière, le conseil d’administration de la foire a donc trouvé un nouveau partenaire de rodéo : A Bar Rodeo Productions de Bluffton, Ohio, la même société qui organise le rodéo de la foire du comté de Franklin. Le spectacle commence à 19 heures et présente uniquement des courses de taureaux et de barils.

10 juillet–Le comité des animations travaille à finaliser les animations sur le terrain pour cette date.

11 juillet–Fast Traxx Racing revient pour organiser des courses de motocross.

12 juillet–La foire a débuté les courses d’autocross l’année dernière. Ils sont de retour cette année mais avec une société différente à la barre : Bent Promotions, un nouveau promoteur d’autocross et de derbies de démolition dans l’Ohio, le Kentucky et l’Indiana. Les courses démarrent à 19h

13 juillet–Bent Promotions organisera également le derby de démolition du salon à 19 heures pour clôturer la semaine du salon.

La plupart des divertissements sur le terrain étant réglés, le comité des divertissements travaille maintenant sur les divertissements et les attractions à mi-chemin, a déclaré Melampy.

Le conseil d’administration de la foire a embauché une nouvelle entreprise de manèges pour cette année. Bates Brothers Amusements de Wintersville, Ohio, exploitera des manèges, des caravanes de jeux et certains stands de concession à partir du 8 juillet, le troisième jour de la semaine de foire.

« Le conseil d’administration de la foire a essayé de les obtenir dans le passé, mais cela n’a jamais fonctionné en termes de timing. Ils ont su nous accueillir cette année. En fait, ils nous ont contacté », a déclaré Melampy.

Bates Brothers propose également des manèges et des jeux pour la foire du comté de Franklin qui a lieu la semaine après la foire du comté de Madison.

“Leurs manèges sont spectaculaires”, a poursuivi Melampy. « Ce sont deux sœurs et un frère qui dirigent l’entreprise. C’est leur mère et leur père qui l’ont lancé, ils y sont donc impliqués depuis leur naissance. C’est une entreprise bien connue.