La programmation d’avant-match de « Big Noon Kickoff » au Colorado comprendra Gronk, Lil’ Wayne et Coach Prime

« Big Noon Kickoff » revient à Boulder pour la deuxième semaine consécutive, et cette fois, l’émission d’avant-match de FOX amène des amis spéciaux !

Le contributeur de FOX Sports et ancien ailier rapproché star des New England Patriots, Rob Gronkowski, donnera le coup d’envoi en organisant une fête pour les participants à partir de 7 heures du matin, heure locale, à Farrand Field, sur le campus du Colorado.

« Boulder est actuellement la ville la plus électrique du pays, et je viens organiser une soirée d’avant-match épique rien que pour vous », a déclaré Gronkowski jeudi.

Non seulement « Gronk » sera là pour apporter du plaisir, mais le rappeur Lil’ Wayne, lauréat d’un Grammy Award – qui contribue également à la nouvelle programmation « Undisputed » de FOX Sports – se produira.

Et oui, il y aura une apparition de Deion « Coach Prime » Sanders lui-même, qui cherche à remporter son troisième match consécutif pour entamer sa première saison à la tête des Buffaloes.

COMMENT REGARDER ‘BIG MIDI KICKOFF’ CE SAMEDI

10 h 00 à midi HE : émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » sur FOX

Midi HE : Penn State à Illinois sur FOX et l’application FOX Sports

Ce n’est pas tout. Les personnes présentes recevront des repas Wendy’s gratuits, ainsi que des cadeaux et des billets. De plus, celui qui apporte le le meilleur signe gagnera 1 000 $!

Et n’oubliez pas l’événement principal lorsque « Big Noon Kickoff » commence sur FOX. Les fans présents sur le plateau seront vus d’un océan à l’autre aux côtés de l’équipe de stars « Big Noon Kickoff » comprenant Rob Stone, Brady Quinn, Mark Ingram, Matt Leinart et Urban Meyer.

Si vous ne pouvez pas vous rendre en personne à Boulder samedi matin, « Big Noon Kickoff » sera diffusé à 10 h HE/7 h HP avant de vous rendre à Champaign, Illinois, avec Gus Johnson, Joel Klatt, Jenny Taft et le « Big Noon Saturday » alors que Penn State affronte son rival du Big Ten, l’Illinois, à midi HE. Retrouvez tout cela en direct sur FOX et l’application FOX Sports.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

Colorado et Deion Sanders, et non leurs sceptiques, détermineront le plafond des Buffs

Deion Sanders, Colorado a un avantage à ne pas sous-estimer

Cotes du football universitaire 2023 : comment parier Colorado State-Colorado, autres choix de la semaine 3





Deion Sanders dit que le Colorado reçoit un nombre « absurde » d’appels de recrues

Après la défaite du Texas contre l’Alabama, le Big 12 vise un balayage de 3 matchs contre la puissante SEC

Penn State-Illinois, Colorado State-Colorado, plus : la semaine 3 de la BFC en chiffres





Prédictions de la troisième semaine de football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Classement du top 10 du football universitaire 2023 : les 10 meilleures équipes de Joel Klatt après la semaine 2

Cotes et pronostics de la 3e semaine de football universitaire 2023 : choix et lignes pour les 25 meilleurs matchs