La programmation complète et la date de retour de Celebs Go Dating confirmées alors que huit célibataires désespérés tentent de trouver l’amour

La gamme complète de CELEBS Go Dating de huit célibataires désespérés tentant de trouver l’amour a été révélée.

La série à succès E4 revient pour sa 11e série, qui sera lancée le lundi 28 novembre.

La star de Towie, Pete Wicks, fait son retour dans la célèbre agence de rencontres aux côtés de la meilleure amie de Simon Cowell, Sinitta, de l’idole de Hollyoaks Gary Lucy, de la star de l’apprenti Navid Sole, de la victime de l’escroc Tinder Cecilie Fjellhøy, de la star de Love Island Laura Anderson, de Bethan Kershaw de Geordie Shore et de Love Island. vainqueur Liam Reardon.

La nouvelle série accueille également les gourous des rencontres très appréciés qui guident chaque célébrité, l’experte en relations Anna Williamson et le “docteur de l’amour” Paul Carrick Brunson, ainsi que le célèbre confident Tom Read-Wilson.

Un porte-parole de Celebs Go Dating a déclaré au Sun: « La série comportera de nombreux nouveaux singletons, des dates dramatiques, des mélangeurs énervants et des excursions de rencontres mémorables, ainsi que toutes les nouvelles masterclasses de rencontres entre célébrités.

«Avec plus de chances que jamais de trouver la connexion parfaite, la série 11 de Celebs Go Dating sera certainement la plus dramatique à ce jour.

EN SAVOIR PLUS SUR CELEBS GO DATING Aimés jusqu’à Laura Anderson et Gary Lucy ont l’air aimés alors qu’ils filment la finale de Celebs Go Dating ‘l’âme la plus gentille’ Les stars de Celebs Go Dating “prient pour un retour en toute sécurité” de Levi Davis disparu

“Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un tour de montagnes russes de hauts et de bas de rencontres, de moments de bombe et de beaucoup de rires.”

La série de rencontres emblématique inclura à nouveau la voix off hystérique du génie de la comédie Rob Beckett.

Et les fans peuvent s’attendre à un changement de scène dans cette série alors que les célébrités s’envolent pour Chypre pour la finale.

Les voyages à l’étranger ont été interdits ces dernières années car les restrictions de Covid ont rendu impossible le voyage.

Désormais, les stars pourront faire passer leur nouvelle relation au niveau supérieur en passant leurs premières vacances ensemble.

La chanteuse Sinitta Malone, 59 ans

AP : Association de la presse

En rejoignant la série, la star internationale de la musique Sinitta a déclaré : « Je veux un mari ou peut-être juste un petit ami, mais je suis célibataire depuis environ huit à neuf ans maintenant, et je suis prête !

“J’ai hâte de voir comment Anna et Paul peuvent m’aider dans mes efforts de rencontres.”

Acteur de cinéma Gary Lucie, 40 ans

Getty

Épouses de footballeurs et Hollyoaks coup de coeur Gary Lucy a déclaré : « Je n’ai pas eu le temps de rencontrer de nouvelles personnes, alors j’ai juste pensé que c’était une bonne occasion pour moi de m’amuser un peu.

“J’espère que les agents, étant les gourous qu’ils sont, pourront m’aider. Peut-être que Paul et Anna pourront apprendre de nouveaux tours à un vieux chien.

Apprenti star, Navid Sole, 27 ans

Pennsylvanie

Navid Sole n’a jamais eu de relation[/caption]

L’apprenti vedette Navid Sole a déclaré : « J’ai rejoint l’agence parce que j’ai littéralement toujours été célibataire !

“Je n’ai jamais eu de vrai rendez-vous auparavant et je n’ai jamais été amoureux auparavant.

“Je n’ai jamais été en couple et je suis ici pour vraiment savoir ce que j’aime et qui j’aime. Si je suis plutôt femme ou homme ?

“Je veux juste voir ce qu’il y a là-bas.”

Cecilie Fjellhøy, 33 ans, victime de Tinder Swindler

Cécile Fjellhoy Instagram

En dépit d’être une victime d’escroquerie, Cecille est prête à s’ouvrir à nouveau à l’amour[/caption]

Cecilie Fjellhøy, victime de Tinder Swindler, a déclaré: «J’ai eu quelques années difficiles, non seulement avec la fraude en soi, mais la bataille qui a suivi.

“C’est la première fois depuis que le monde a entendu parler de Tinder Swindler que j’ai vraiment eu le temps de repenser à l’amour.

“J’ai hâte de me remettre là-bas et de m’ouvrir à nouveau à l’amour.”

Champion de Love Island 2021, Liam Reardon, 23 ans

Rex

Le gagnant de la septième série de Love Island, Liam Reardon, a déclaré: «Je viens de sortir d’une relation sérieuse et je suis prêt à me remettre et à aller de l’avant de manière romantique.

“Je suis nerveux de voir les commentaires que Paul et Anna me donneront, mais je sais que tout ce qu’ils diront sera un énorme apprentissage pour moi.”

La star de Love Island 2018, Laura Anderson, 33 ans

Instagram

La star de Love Island, Laura Anderson, a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que j’ai rejoint la Celebrity Dating Agency… J’adore absolument Anna, Paul et Tom.

“J’ai hâte qu’ils me tiennent la main tout au long du processus, surtout après être récemment sorti d’une relation sérieuse.

“J’ai hâte de voir ce qu’ils me réservent.”

La star de Geordie Shore, Bethan Kershaw, 27 ans

Instagram

La beauté de Geordie Shore, Bethan Kershaw, a déclaré: «Je suis tellement excitée de rejoindre l’agence, mais aussi tout aussi nerveuse.

“Je veux juste rencontrer la bonne personne qui a le bon type d’intentions.”

Pete Wicks, ancien élève de Celebs Go Dating, 34 ans

La star de TOWIE, Pete Wicks, a déclaré : « Je suis de retour ! Je ne peux pas rester à l’écart !

“La dernière fois que j’étais à l’agence, j’ai trouvé par inadvertance une bromance avec Sam Thompson, cette fois je suis de retour pour trouver, espérons-le, une femme qui sortira avec moi… j’espère !”

TVI

Les experts de Celebs Go Dating Tom Read Wilson, Anna Williamson et Paul C Brunson[/caption]





De retour à l’agence, l’experte en rencontres, Anna Williamson a déclaré : « Je suis tellement excitée de revenir à l’agence avec mes meilleurs amis Paul et Tom.

“Nous sommes vraiment intrigués de voir à quoi ressemblent les rencontres pour nos célébrités cette série, c’est un groupe tellement éclectique!”

L’entremetteur le plus influent au monde, Paul C Brunson, a déclaré: «Cette série sera une expérience passionnante pour voir comment nos célébrités gèrent leurs rendez-vous dans quelques nouvelles conditions de rencontres exténuantes, mais aussi les sessions de rétroaction et d’agence.

En savoir plus sur le soleil gênant! Les fans de I’m A Celeb repèrent un indice que Chris Moyles pense que Matt Hancock a menti à propos du procès ÉCHEC FESTIF Mes voisins ont installé des décorations de Noël dans mon jardin – je veux qu’elles s’en aillent

“Cette série Celeb line-up est l’une de mes préférées pour le moment, et j’ai hâte de m’y mettre pour les aider à trouver l’amour.”

Tom Read Wilson, confident de célébrités et coordinateur principal des clients nouvellement promu, a déclaré: “J’ai hâte de retourner dans l’agence et de disséquer à nouveau les rendez-vous avec mes charmants compagnons célèbres.”