La programmation complète du Great British Bake Off 2023 dévoilée – de la toute première candidate sourde à la maman glamour de quatre enfants

THE Great British Bake Off a dévoilé son tout nouveau lot de candidats – avec la toute première personne sourde de l’émission dans la programmation.

La série de pâtisseries à succès de Channel 4 fera son retour très attendu la semaine prochaine.

Paul Hollywood et Prue Leith seront de retour sous la grande tente pour juger les créations des espoirs.

Noel Fielding est également de retour et co-animera cette année aux côtés de la star de This Morning, Alison Hammond.

Cette année également, GBBO accueillera Tasha, 27 ans, de Bristol, la toute première candidate sourde de l’émission.

Continuez à lire pour découvrir les nouveaux boulangers…

ABBI, 27 ans

Cumbrie

Producteur de légumes et chauffeur-livreur

Canal 4

Abbi, née dans le Yorkshire, a appris à cuisiner aux côtés de sa mère, perfectionnant ces premières compétences au cours de son adolescence, lorsqu’elle est devenue fascinée par l’époque victorienne et en particulier par les pâtisseries traditionnelles de l’époque – puddings cuits à la vapeur, gâteaux aux fruits et bien plus encore.

Amoureuse des grands espaces, elle recherche des ingrédients de saison – plus ils sont gros et audacieux, mieux c’est – et met à profit ses légumes cultivés sur place. Les pâtisseries d’Abbi visent à combiner confort et familiarité avec un fort clin d’œil à la nature et le sentiment de créer quelque chose de magique – des pâtisseries avec une touche de conte de fées !

AMOS, 43 ans

Londres nord

Responsable charcuterie et épicerie

Canal 4

Passionné de cinéma et de théâtre, amoureux des parcs à thème et professionnel de l’hôtellerie, Amos a grandi à Nottingham avec sa mère et sa sœur, mais vit et travaille désormais dans le nord de Londres. Enfant, Amos a toujours été étonné par la capacité de sa mère à préparer de délicieuses pâtisseries en un rien de temps, faisant d’elle à la fois l’inspiration et le modèle de son propre engagement dans la pâtisserie sérieuse.

Amos décrit ses pâtisseries comme un travail d’amour : son style est coloré et chic avec une grande attention aux détails, et il adore explorer différents profils de saveurs.

Cristy, 33 ans

Londres est

Maman et PA

Canal 4

La vie avec quatre enfants signifie que, pour Cristy, il semble toujours y avoir un anniversaire à préparer et une fête passionnante à planifier. Elle décrit son style de pâtisserie comme enchanté et joli – des pâtisseries qui évoquent un sentiment d’enfance.

Les gâteaux sont sa spécialité et elle s’inspire des saveurs de son propre héritage israélien et des racines jamaïcaines de son mari. Elle est experte en décoration et éprouve un grand plaisir à s’assurer que les résultats sont parfaits.

DAN, 42 ans

Cheshire

Planificateur des ressources en génie civil

Canal 4

L’intérêt de Dan pour la cuisine a commencé lors de ses voyages en Amérique du Sud en 2007. Ses passions particulières sont les tartes et les puddings : avant que lui et sa femme n’achètent leur première maison, ils vivaient avec sa belle-famille, période pendant laquelle sa belle-mère lui a appris à réaliser une pâte brisée parfaite. Par la suite, sa passion pour les tartes s’est transformée en un penchant pour la pâtisserie !

Le perfectionniste Dan adore les défis de pâtisserie et trouvera souvent la cuisson la plus difficile dans l’un de ses nombreux (plus de 300 !) livres de cuisine et commencera par là, en mettant tout ce qu’il a pour créer un chef-d’œuvre. Lorsqu’il ne cuisine pas, il adore jouer au football avec ses deux jeunes fils, s’entraîner à la salle de sport ou chercher des friandises comestibles dans la campagne autour de chez lui.

DANA, 25 ANS

Essex

Administrateur de base de données

Canal 4

La passion de Dana pour la pâtisserie a commencé à l’âge de 16 ans lorsqu’elle a identifié une lacune dans le répertoire culinaire traditionnellement indien de sa famille. En tant que boulangère désordonnée autoproclamée, Dana évitait de marcher sur les pieds de sa mère dans la cuisine en prenant le bus pour se rendre chez son père pour satisfaire son besoin d’expérimenter ses pâtisseries.

Maintenant qu’elle a sa propre cuisine (et un cockapoo, Gracie, pour nettoyer après elle), Dana est devenue la pâtissière incontournable de la famille. Son style est rustique et chaleureux, mais toujours agréable à regarder. Elle adore les gâteaux semi-nus aux lignes soignées, aux jolis passepoils et à la décoration minimaliste ; et même si elle aime préserver ses saveurs, Dana incorpore souvent une touche ou deux, en ajoutant des épices familières associées à son héritage indien.

JOSH, 27 ans

Leicestershire

Associé de recherche postdoctoral

Canal 4

Josh est chimiste de formation et apporte la précision et l’enthousiasme de son scientifique pour expérimenter dans la cuisine, prenant des notes minutieuses sur chaque partie du processus de cuisson et perfectionnant toutes ses techniques pour obtenir des résultats magnifiques.

Il aime s’inspirer des vieux livres de pâtisserie, réinventer les classiques pour leur donner une touche moderne, souvent en introduisant des saveurs alternatives et en incluant les fruits et légumes de saison de son potager. Josh joue au rugby pour son équipe locale depuis plus de 15 ans et, une fois par mois, il prépare de nombreuses friandises pour récompenser ses coéquipiers après une séance d’entraînement rigoureuse. Il rêve d’avoir un jour sa propre boulangerie artisanale.

KEITH, 60 ANS

Hampshire

Expert-comptable

Canal 4

Les tartes aux pommes et les gâteaux de fées – qu’il a appris à cuisiner avec sa mère – constituent la toile de fond de l’enfance de Keith, ainsi que l’amour de sa mère pour les plats traditionnels de sa maison à Malte. Depuis ces années de formation, Keith n’a jamais arrêté de cuisiner. Récemment, cependant, il est revenu aux livres de pâtisserie du début des années 1970 pour tenter des recettes qui le dépassaient autrefois.

Il adore relever le défi de réaliser des pâtisseries plus complexes et a gagné en confiance avec le pain. Sa partenaire, Sue, est très habituée à se réveiller avec l’odeur d’un pain fraîchement cuit ! Ils vivent avec leur caniche Maisie, à quelques pas de la mer.

MATTY, 28 ans

Cambridgeshire

Professeur d’éducation physique et de sciences

Canal 4

Matty est le genre de boulanger qui regarde des vidéos de pâtisserie en ligne avant de se coucher. Peu importe à quel point il est bon, il s’efforce d’égaler le caractère impressionnant de la pâtisserie qui a d’abord attiré son imagination : un gâteau en forme d’ours en peluche que sa défunte grand-mère lui a préparé pour son quatrième anniversaire.

Désormais boulanger désigné de la famille, il a toujours une liste de demandes de gâteaux pour les célébrations à venir. Il décrit son style comme rustique mais soigné, et ses préférences gustatives comme assez traditionnelles – il aime particulièrement le chocolat, les agrumes et les noix. Une fois ses journées sous la tente terminées, son prochain défi – et encore plus grand – sera de préparer son propre gâteau de mariage, une commande spéciale de sa fiancée, Lara.

Nicky, 52 ans

Midlands de l’Ouest

Personnel de cabine à la retraite et bénévole

Canal 4

Nicky décrit sa pâtisserie comme « comme une paire de vieilles pantoufles confortables ; des petites pâtisseries traditionnelles qui évoquent de bons souvenirs. Pour Nicky elle-même, ces souvenirs sont ceux de la table de cuisine de sa grand-mère où, lorsqu’elle était petite, elle étalait des pâtisseries et décorait des gâteaux – ce qui, selon elle, était aussi amusant à l’époque que toutes ses pâtisseries le sont aujourd’hui.

Ses pâtisseries préférées restent les pâtisseries, mais elle aime aussi faire du pain et des gâteaux d’anniversaire amusants pour sa nièce et ses petits-enfants. Lorsqu’elle ne cuisine pas, Nicky fait du bénévolat pour une association caritative de zoothérapie (avec son chien, Bracken) et adore skier, ce qu’elle fait depuis l’âge de trois ans seulement.

ROWAN, 21 ANS

West Yorkshire

Étudiant

Canal 4

« Allez grand ou rentrez chez vous » est la devise de Rowan, et qu’il a toujours appliquée à ses pâtisseries. Ses premiers souvenirs de pâtisserie concernent les scones, les tourtes au porc, les sablés et les tartelettes à la confiture traditionnelles (qu’il considère comme un délice du Nord). Étudiant en littérature anglaise, lorsqu’il n’écrit pas une tempête, Rowan est également un hôte passionné, appliquant son œil créatif à sa cuisine – il vise des lignes épurées et une décoration intéressante dans ses pâtisseries finies.

Tout comme ses talents très admirés et époustouflants en matière de préparation de cocktails, Rowan exprime son côté grandiose et opulent dans ses pâtisseries, époustouflant ses amis de l’université avec ses créations. Il a confectionné son propre gâteau pour son 21e anniversaire – une extravagance à trois niveaux et 12 étages.

SAKU, 50 ans

Comté de Herefordshire

Analyste du renseignement

Canal 4

Saku, née au Sri Lanka, place les saveurs traditionnelles de son héritage au cœur de ses pâtisseries – en particulier les épices au curry, qui, selon elle, constituent les meilleures garnitures pour tartes, tandis que des touches généreuses de cannelle, de cardamome et de muscade trouvent leur place dans ses pâtisseries plus sucrées. .

Dans sa maison familiale au Sri Lanka, Saku n’avait pas de four avant l’âge de 18 ans. Elle ne s’est donc tournée vers la pâtisserie que lorsqu’elle a déménagé avec son mari au Royaume-Uni, en 2003, et surtout lorsqu’elle est devenue maman – en préparant des friandises. pour les boîtes à lunch de ses enfants en reproduisant les collations qu’elle voyait au supermarché. Autodidacte, elle maîtrise désormais le fouet et savoure les ingrédients du terroir issus de sa fierté : son potager.

TACHA, 27 ans

Bristol

Responsable des participations

Canal 4

La meilleure chose dont Tasha se souvient à propos de la pâtisserie lorsqu’elle était enfant était de lécher le glaçage au sucre sur le dessus des gâteaux de fées qu’elle, sa mère et sa grand-mère préparaient.

Au lycée, elle préparait des gâteaux pour ses amis et fut rapidement encouragée par son professeur de technologie alimentaire à développer ses compétences en tant que passe-temps. Tout comme son attitude face à la vie, la pâtisserie de Tasha est intrépide. Elle l’utilise comme un moyen de s’exprimer de manière créative, se lançant souvent dans des créations presque impossibles – avec des résultats impressionnants ! Lorsqu’elle ne cuisine pas, Tasha adore aller au théâtre pour voir un spectacle du West End et elle a une passion pour voyager à travers le monde.

Le Great British Bake Off revient le mardi 26 septembre à 20h sur Channel 4.