La programmation complète de The Masked Singer révélée – et cette année, il y a une tournure épique

C’est le jeu de devinettes des célébrités qui combine des costumes étranges et merveilleux avec toute une série de gazouillis.

Et la nouvelle série sera plus mystérieuse que jamais, car un duo a été ajouté au mélange.

Dans la toute nouvelle tournure de la quatrième sortie du célèbre Cluedo, Cat & Mouse chanteront ensemble.

Joel Dommett est de retour en tant qu’hôte, tout comme les juges Jonathan Ross, Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall.

Joel a déclaré: «Le chat et la souris sont géniaux. Bizarrement, vous auriez pensé, parce qu’il y en a deux, ce serait plus facile à deviner, mais c’est plus difficile, je pense.

« C’est vraiment difficile, parce qu’ils sont deux, on entend moins la voix. Donc, c’est très intéressant.

Davina a ajouté: “Mais je les ai regardés en pensant:” Vous n’êtes pas en couple “, mais ils pourraient alors agir comme s’ils étaient en couple.

Wossy a convenu: «Les indices pourraient concerner l’un d’eux ou les deux, vous voyez ce que je veux dire? C’est donc plus difficile à bien des égards, mais c’est beaucoup plus amusant à regarder parce que vous essayez de comprendre quelle est leur relation ?

« Sont-ce des gens qui sont ensemble hors écran ? Sont-ce des gens qui travaillent ensemble ?

“Donc, cela ressemble à un élément différent et cela signifie qu’ils peuvent également faire différentes choses sur scène ensemble!”

Cat & Mouse visera à rejoindre les précédents gagnants Nicola Roberts – qui est apparue comme Queen Bee – Joss Stone – alias Sausage – et Natalie Imbrulgia – Panda – alors que les 12 nouveaux espoirs enfilent leurs costumes créatifs.

Cette fois, un pull tricoté rivalisera avec un pigeon, une poubelle de détritus et une loutre de plongée sous-marine.

Parmi les autres prétendants figurent une méduse, un phénix, un rhinocéros vêtu de strass, un petit cerf appelé Fawn et une pomme de terre recouverte de papier d’aluminium.

Un fantôme de dessin animé et une tranche de gâteau masqueront également chacun une célébrité, et la programmation est complétée par le lapin cauchemardesque Robobunny.

Avant le début de la quatrième série le jour de l’An, nous lançons le jeu de devinettes Masked Singer.

Alors que l’identité de certaines célébrités a un indice de costume – comme l’ancien footballeur de Nottingham Forest Teddy Sheringham comme un arbre – ce n’est pas toujours le cas. Nous présentons les étoiles spéciales devinées et spéculons sur qui elles pourraient être. . .

THE MASKED SINGER revient le 1er janvier à 18h30 sur ITV1 et ITVX.

