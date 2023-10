La programmation complète de Love Island Games dévoilée alors que neuf légendes britanniques du spectacle rejoignent leurs rivaux internationaux pour un spin-off

LOVE Island Games a dévoilé sa programmation complète – et elle comprend NEUF légendes britanniques de la franchise à succès.

Le spin-off du hit d’ITV verra les stars des différentes éditions internationales de la série vivre ensemble dans une villa aux Fidji, où elles s’affronteront dans divers défis.

La photo promotionnelle officielle du casting de Love Island Games a été révélée[/caption]

Maya Jama animera la série, qui fera ses débuts aux États-Unis sur Peacock le 1er novembre et sur ITV à une date ultérieure.

Voici quelles stars britanniques apparaîtront dans la série aux côtés de visages des versions américaine, australienne, suédoise, allemande et française de la série.

Curtis Pritchard

Curtis a terminé à la quatrième place de sa série[/caption]

Curtis, 27 ans, a joué dans la série 2019 de Love Island. Il a eu une relation amoureuse avec Amy Hart mais lui a brisé le cœur lorsque son attention s’est tournée vers Maura Higgins.

Curtis a terminé à la quatrième place et, même si Maura et lui n’ont pas tenu la distance après le spectacle, il a continué à jouer dans de nombreuses autres émissions de téléréalité, notamment Celebs Go Dating, The Challenge et The Greatest Dancer.

Megan Barton Hanson

Megan s’est retrouvée au milieu d’un triangle amoureux[/caption]

Megan est devenue une légende de la bombe lorsqu’elle s’est pavanée dans la série 2018.

Elle s’est retrouvée impliquée dans un triangle amoureux entre Eyal Booker et Wes Nelson.

Wes et Megan sont restés ensemble pendant six mois après le spectacle, mais se sont séparés alors qu’il participait à Dancing On Ice.

Elle s’est affrontée avec Georgia Steel alors qu’elle se trouvait dans la villa, ce qui devrait faire les jeux intéressant…

Acier de Géorgie

La Géorgie était connue pour sa phrase emblématique[/caption]

Georgia et Megan, 25 ans, ne sont pas d’accord sur leur série, mais s’affronteront-elles à nouveau aux Fidji ?

Georgia était célèbre pour son slogan : « Je suis loyale, les filles » et pour sa relation de haut en bas avec Sam Bird.

Elle a atteint le 47ème jour dans la villa avant d’être envoyée faire ses valises.

Eyal Booker

Eyal a désormais sa propre gamme de produits capillaires[/caption]

Hunky Eyal a eu une romance avec Megan mais a eu le coup de pied quand elle est tombée amoureuse de Wes.

Il était connu pour être plutôt spirituel pendant son passage dans la série.

Depuis sa renommée dans la télé-réalité, il est sorti avec Delilah Hamlin, la fille de De vraies femmes au foyer de la légende de Beverly Hills, Lisa Rinna.

Le mannequin masculin a récemment lancé ses propres boucles cheveux produits, ondulés.

Jack Fowler

Jack a romancé deux Lauras dans sa série[/caption]

Jack était dans la même saison que Megan, Eyal et Georgia.

Il est entré comme une bombe le jour 26 et a eu une relation amoureuse avec Laura Anderson.

Il a abandonné Laura pour son homonyme Laura Crane, avec qui il a quitté la villa le 53e jour.

Mike Boateng

Mike a suscité la controverse lors de sa première course[/caption]

Mike Boateng a joué dans Hiver Love Island en janvier 2020 et est arrivé presque jusqu’au bout, mais a été abandonné deux jours avant la finale.

Mike a reçu un peu de chaleur de la part de certains fans pendant son passage dans la série pour avoir agi sur Jess Gale avec Sophie Piper.

Il a été qualifié de « lourd » par son compatriote Luke Mabbott, qui était en couple avec Jess à l’époque.

Liberté Poole

Liberty est un favori des fans[/caption]

Liberty est devenue une star emblématique de Love Island lorsqu’elle a largué Jake Cornish et a choisi de s’auto-expulser de la villa.

Elle a été largement félicitée pour sa « fille » pouvoir‘ et était si populaire qu’elle s’est inscrite pour participer à Dancing On Ice.

Elle anime un podcast avec son meilleur ami Kaz Kamwi.

Scott Van-der-Sluis

Le footballeur Scott est apparu dans les versions britannique et américaine[/caption]

Scott est apparu dans la série la plus récente du ITV2 montrer.

Il a eu une relation amoureuse avec Catherine Agbaje mais a été stupéfait lorsqu’elle est revenue de Casa Amor avec un nouvel homme.

Le footballeur Scott s’est disputé avec Mitch, le « lourdaud ».

Après la version britannique, il est récemment apparu sur Love Island USA.

Toby Aromolaran

Toby a terminé deuxième quand il a fait Love Island[/caption]

Toby a terminé à la deuxième place avec sa petite amie d’alors Chloe Burrows sur la septième série de Love Island.

Lui et Chloe a fait du bon travail après le spectacle mais s’est séparé plus tôt cette année.

Il a récemment joué dans l’émission de téléréalité E4 The Big Célébrité Detox, dans lequel Megan est également apparue mais a arrêté quelques heures seulement après le tournage.

Aux stars britanniques de l’émission se joindront les stars internationales de Love Island Lisa Siden, Aurelia Lamprecht, Steph Blackos, Mitch Hibberd, Callum Hole, Tina Provis, Jess Losurdo, Johnny Middlebrooks, Ray Gantt, Kyra Green, Cely Vazquez, Carrington Rodriguez, Justine Ndiba. , Courtney Boerner, Deb Chubb, Zeta Morrison et Imani Wheeler.

Love Island Games sera diffusé aux États-Unis sur Peacock à partir du 1er novembre ITV2 et ITVX à une date ultérieure

Megan abasourdie en bikini dans la vidéo promotionnelle[/caption] Paon

Maura animera les éléments de médias sociaux de l’émission[/caption]