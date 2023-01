La programmation complète de la série Apprentice 17 révélée – de « Kim Kardashian des affaires » à l’ancien soldat hunky

La liste complète des candidats de la série 17 des apprentis a été révélée – de la “Kim Kardashian des affaires” à un ancien soldat bien foutu.

Lord Sugar et ses assistants rechercheront à nouveau le prochain entrepreneur pour investir 250 000 £.

La gamme complète des apprentis a été dévoilée[/caption]

Avant le retour de l’émission jeudi, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau lot de candidats.

Avi Sharma

L’apprenti – BBC

Avi Sharma est le plus jeune candidat[/caption]

Avi est le plus jeune candidat de la série.

En tant qu’entrepreneur “optimiste”, il pense que l’investissement de Lord Sugar le sortira de la “rat race” de la banque urbaine.

Interrogé sur sa plus grande faiblesse, il a répondu : “Certains disent que je délire, je préfère le terme optimiste.”

Bradley Johnson

L’apprenti – BBC

Bradley est un homme d’affaires autodidacte du North Yorkshire[/caption]

Bradley est un homme d’affaires autodidacte dans la construction dans le North Yorkshire.

Fier de sa détermination et de son éthique de travail, selon ses propres mots, son attitude positive et son approche des affaires sont « quelque chose dont vous devez être fier ».

Il a déclaré : « Beaucoup de gens d’affaires – je ne dis pas tout le monde – ont hérité de leur entreprise, ce n’est pas mon cas.

“J’ai été licencié en 2019 et maintenant, nous tournons plus d’un demi-million, ce dont je suis extrêmement fier.”

Dani Donovan

L’apprenti – BBC

Dani Donovan possède un salon de coiffure dans le Hertfordshire[/caption]

Dani, propriétaire d’un salon de coiffure du Hertfordshire, veut inspirer les futurs propriétaires d’entreprise.

Elle a démarré son entreprise à l’adolescence et fait maintenant «quelque chose qu’elle aime» pour gagner sa vie, démontrant qu’avoir une passion pour ce que vous faites est la clé du succès en affaires.

Elle a déclaré: “Ma plus grande faiblesse est aussi ma plus grande force. C’est que rien n’est jamais assez bien et que j’en veux toujours plus.

Denisha Kaur Bharj

L’apprenti – BBC

Denisha est contrôleur financier[/caption]

La détermination et l’éthique de travail de la contrôleure financière Denisha lui ont permis d’atteindre le sommet de son potentiel, en surmontant les épreuves professionnelles et personnelles.

Elle a déclaré: “J’ai toujours su ce que je voulais dans la vie. Je connais les rêves que je veux réaliser. Il n’y a qu’une seule Denisha Kaur.

Emma Brun

L’apprenti – BBC

Emma Brown dit qu’elle est focalisée sur le laser[/caption]

Emma est toujours prête à faire un effort supplémentaire et à s’engager à 100 % dans tout ce à quoi elle met la main.

Laser concentrée à faire de son idée d’entreprise unique un succès retentissant, Emma “fera tout pour réussir”.

Elle a déclaré: «Je suis convaincue que, que je remporte ou non l’investissement de Lord Sugar, je vais faire de mon entreprise l’une des idées les plus réussies jamais sorties de The Apprentice. Surveillez cet endroit.”

Gregory Ebs

L’apprenti – BBC

Gregory Ebbs a travaillé comme tireur de canon professionnel[/caption]

Le conseiller local Gregory possède une entreprise d’antiquités en ligne et a déjà travaillé comme tireur de canon professionnel.

Il a déclaré: “Ma plus grande faiblesse, certains pourraient appeler une force à mon avis, est parfois un peu trop inhabituelle.

Certaines personnes pourraient penser : “Pourquoi êtes-vous allé à Malte pour tirer des coups de canon alors que vous pourriez gagner beaucoup plus dans la City de Londres ?”.

“Mais je dirais que la volonté d’essayer différentes choses et de ne pas avoir peur d’être légèrement différent est l’une de mes plus grandes forces.”

Joseph Phillips

L’apprenti – BBC

Joseph Phillips dit qu’il est le “James Bond du monde des affaires”[/caption]

Le « James Bond du monde des affaires » diplômé en zoologie. De guide Safari en Afrique du Sud à homme d’affaires.

Il a déclaré: “Si Lord Sugar veut investir dans une entreprise pour aider à sauver l’océan, un baume à lèvres à la fois, alors je suis son homme.”

Kévin D’Arcy

Kevin, de Dublin, a démarré son entreprise d’équipements de sports nautiques pendant le confinement, tout en travaillant dans son travail dans les services financiers.

Il cherche à étendre son activité au Royaume-Uni et est déterminé à sécuriser l’investissement de Lord Sugar.

Interrogé sur sa plus grande faiblesse, il a déclaré: “En bref, je peux être un peu franc, donc je ne sais probablement pas quand me taire.”

Marc Mosley

Mark est un ancien soldat qui a travaillé partout dans le monde dans des environnements éloignés et hostiles, il pense donc qu’il devrait être plus que équipé pour gérer la salle de réunion.

En tant que propriétaire d’une entreprise de lutte antiparasitaire, il pense qu’il s’agit d’une industrie lucrative dans laquelle Lord Sugar peut investir.

Il a déclaré: «Mon USP est que je suis très bavard avec le charme qui va avec – je peux vendre à n’importe qui.

“Si Lord Sugar ne me choisit pas, alors il manque un tour.”

Marnie Swindells

Boxeuse médaillée d’or et femme d’affaires imaginative, elle est prête à affronter ses collègues candidats dans la salle de conférence.

Elle a déclaré: «Je mérite l’investissement de Lord Sugar parce que j’ai donné mon sang, ma sueur et mes larmes à mon entreprise.

“Je pense qu’en prenant l’expérience que j’ai dans l’industrie de la boxe et toute l’expérience qu’il a dans l’industrie des affaires, ensemble, nous serions une combinaison gagnante.

“Je me suis battu bec et ongles pour arriver là où j’en suis aujourd’hui avec mon entreprise. Je mérite la chance d’avoir cet investissement pour lui montrer ce que je peux en faire.

Megan Hornby

Megan, propriétaire d’une confiserie et d’un café dans l’East Yorkshire, pense qu’elle a réussi en identifiant une lacune sur le marché et en la gérant.

Elle a déclaré: «Mon USP est définitivement mon honnêteté. Je pense que peu importe la situation dans laquelle je suis jeté, je donnerai toujours la vérité à cent pour cent, même si c’est difficile à entendre.

Reece Donnelly

Désireux d’être le premier candidat écossais à obtenir l’investissement de Lord Sugar, Reece est le propriétaire avisé en marketing d’une école des arts du spectacle.

Il a déclaré: «Mon USP est que je suis le plus jeune PDG d’un établissement d’enseignement supérieur au Royaume-Uni.

“J’ai lancé ma première entreprise à dix-neuf ans et à partir de là, je suis devenu de plus en plus fort, réalisant six chiffres en trois ans et maintenant sur la bonne voie pour atteindre un demi-million.

“Malgré mon âge, j’ai toute l’expérience, la motivation et la personnalité nécessaires pour tirer parti de mon succès obtenu en Écosse pour me lier à Lord Sugar et l’étendre à travers le reste du Royaume-Uni.”

Rochelle Antoine

La propriétaire d’un salon de coiffure, Rochelle, est fière de sa grande intuition.

Elle a déclaré: “Je suis toujours comparée à la Kim Kardashian du monde des affaires parce que je fais des affaires avec un soupçon de glamour.”

Shannon Martin

Shannon, propriétaire d’une boutique de mariage, espère être le premier partenaire commercial à faire entrer Lord Sugar dans l’industrie lucrative du mariage.

Elle a déclaré: “Ma plus grande faiblesse est probablement le fait que je veux tout maintenant, donc j’ai vraiment du mal à établir des priorités.

“Quand j’ai une idée, je veux juste la faire sur-le-champ et emmener tout le monde avec moi. Cela peut causer un peu de stress parce que je le veux juste aujourd’hui, je dois apprendre à être un peu plus planificateur.

Shazia Hussain

Shazia, recruteuse en technologie, défend une représentation variée de femmes diverses dans le monde des affaires.

Elle a déclaré: «Mon USP est mon TDAH, ce qui signifie que je peux traiter les informations plus rapidement que les autres. Cela signifie souvent que mon temps de réaction est plus rapide et que je regarde les choses différemment.

Simba Rwambiwa

Simba est plus que prêt à défier le statu quo du monde des affaires et est un « perfectionniste » avoué.

Il a déclaré: «Mon USP, c’est moi-même. Si les gens ne peuvent pas vous acheter, ils n’achèteront jamais rien de vous.

Sohail Chowdhary

L’instructeur d’arts martiaux Sohail veut que les autres candidats restent « méfiants ».

Il a dit : « Je suis calme et serein, mais s’ils viennent à moi ? Je mordrai et je piquerai, et je laisserai ma marque.

Victoria Goulbourne

L’ancienne hôtesse de l’air Victoria a lancé son entreprise de confiseries en ligne pendant le verrouillage, qui est depuis devenue un succès sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: “Je suis directe et franche, mais c’est parce que je suis passionnée et que je sais ce qui fonctionne.”

L’apprenti commence le jeudi 5 janvier à 21h sur BBC One.