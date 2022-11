La programmation complète de la réunion de Noël de MAFS UK révélée dans le premier aperçu de la spéciale

MARIÉ At First Sight UK a dévoilé le premier aperçu de son épisode spécial de Noël.

Beaucoup de ses stars les plus explosives se retrouveront face à face lors de la diffusion spéciale de la réunion de Noël en décembre sur E4.

Répandant la joie de Noël dans l’épisode unique, Alexis, Amy et Nikita de la première série diffusée l’année dernière.

Les fans se souviendront que Nikita, 27 ans, a été retirée de la série après une intervention de sécurité à la suite d’un coup de gueule grossier contre ses co-stars.

Zoe et Jenna feront également sourire de la série 2, qui ont survécu à l’étrange expérience du mariage et sont restées en couple.

Pendant ce temps, les ex Chanita et Jordan, Pjay, Duka, Adrian, Thomas et Johnathan affronteront la musique de leurs romances ratées.

Le groupe sera réuni lors d’un dîner festif où ils affronteront des fantômes de Noël passés et présents.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des étincelles voler alors que de nouvelles amitiés se forment et que les ex s’affrontent.

Un ex-couple avait tout le monde pour eux dans la dernière série diffusée en août.

Adrian, un concepteur numérique et un travailleur de la santé mentale, Thomas, ont connu des hauts et des bas et se sont finalement séparés.

Adrian, 37 ans, habituellement aux manières douces, s’est battu dur pour que sa relation avec le franc-parler Thomas, 31 ans, fonctionne, mais a mis fin à la romance naissante lors du dernier dîner.

Liverpudlian Thomas s’est effondré en larmes et a déclaré: «Nous ne sommes pas amoureux et ça craint vraiment.

« Tu représentes le monde pour moi – ce n’est pas parce que nous nous aimons que nous sommes censés être ensemble.

“Ce que j’en ai retiré, c’est quelqu’un qui est si important et c’est vous. Vous êtes mon rocher.”

Simon Jean

Adrian a épousé Thomas Hartley pendant la série e4 mais a décidé qu'ils étaient meilleurs en tant que meilleurs amis