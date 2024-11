La programmation complète de I’m A Celebrity pour 2024 a été dévoilée – TV

Le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! la programmation complète pour 2024 a été révélée.

Oui, nous arrivons à cette période de l’année où nous regardons tous un groupe de célébrités que nous connaissons et aimons (ou plutôt parfois, que nous ne savons pas du tout ou que nous n’aimons certainement pas) souffrir dans une jungle aux antipodes.

ITV avait précédemment confirmé que l’émission animée par Ant et Dec reviendrait le 16 novembre avec de nombreuses spéculations sur les participants.

Et enfin, il semble que nous sachions qui montrera son visage, de Miss Wagatha Christie elle-même aux animateurs de radio en passant par un ancien Le facteur X juge à une star de TikTok.

Le spectacle commence plus tard ce mois-ci. (ITV)

Cela n’a pas encore été entièrement confirmé par ITV – qui avait précédemment déclaré à LADbible que « tous les noms suggérés pour Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! ne sont que des spéculations’ mais selon le Soleil, ce sont des célébrités qui y participent.

Coleen Rooney

Rien n’échappera à cette star de la jungle (JMEnternational/Getty Images)

Sans doute la tête d’affiche de la programmation de cette année, l’emblématique « détective » et WAG serait un grand fan de l’émission à laquelle Rebekah Vardy elle-même a participé en 2017.

Selon The Sun, on dit également qu’elle est payée encore plus que le participant controversé Nigel Farage l’année dernière.

Danny Jones Le juge Voice se dirige vers le bas (C Brandon/Redferns)

Comme il avait déjà été rapporté que Tommy Fury s’était retiré de la scène, il semblerait que la star de McFly le remplace, ce qui en fait le deuxième membre du groupe à affronter la jungle, après le vainqueur Dougie Poynter en 2011.

Un initié de la jungle a déclaré au Sun : « En plus d’apporter avec lui une partie de l’attrait vedette du groupe, il fournira des bonbons sérieux pour les camarades de camp et les téléspectateurs à la maison. »

Oti Mabuse Elle se pavane dans la jungle (Karwai Tang/WireImage)

Du statut de professionnel à Viens strictement danser et juger Danser sur la glace Grâce à l’animation de son documentaire, Mabuse est devenue un nom bien connu.

Le joueur de 34 ans est plutôt apprécié et « toujours assuré d’être très amusant ».

Alan Halsall Ce n’est pas Je suis une célébrité sans une star du feuilleton (Shirlaine Forrest/WireImage)

Le Rue du Couronnement la star était apparemment censée être allumée Je suis une célébrité l’année dernière avant d’être grièvement blessé.

Halsall, qui incarne Tyrone Dobbs dans Corrieaurait rejoint le groupe avant d’annoncer aux fans qu’il avait subi une blessure assez grave à la jambe.

Qu’il se soit préparé ou non à se rendre dans la jungle auparavant, ce dont il avait besoin était de temps pour récupérer plutôt que de participer au Celebrity Cyclone.

GK Barry Elle est peut-être la TikTokeuse la plus titrée du Royaume-Uni (Karwai Tang/WireImage)

TikTokeuse qui s’est lancée dans le podcasting et la télévision, elle ne serait pas la première star d’Internet à franchir le pas. Je suis une célébrité.

Nella Rose l’a fait l’année dernière et il est possible que le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! L’équipe a décidé de faire appel à un autre influenceur.

De plus, son travail sur Femmes amples cela signifierait qu’elle n’est pas étrangère à apparaître sur ITV.

Doyen McCullough Je me demande s’il va installer une radio de camp (Lia Toby/Getty Images)

L’animateur de Radio 1 est connu pour plaisanter dans ses émissions et est « sûr d’être franc » sur Je suis une célébrité, selon l’initié du Sun.

Le présentateur nord-irlandais a travaillé à la télévision, mais il est mieux connu pour son travail à la radio sur la BBC et sur Gaydio.

Tulisa Elle revient à la télé (Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images)

Se diriger vers la jungle marquera un retour télévisé pour la star de N-Dubz alors qu’elle revient après une longue bataille de santé.

Apparemment, Tulisa a été envisagée pour la série depuis un certain temps, mais « elle n’a jamais voulu y penser ». Mais maintenant, dix ans après avoir quitté The X Factor et après la tournée de son groupe, cela semble être le bon moment.

Jane Moore Il est temps de se lâcher aux antipodes (Lia Toby/Getty Images)

Un autre Femmes amples étoile, parce que Je suis une célébrité cela ne semble pas bien sans aucun d’entre eux.

La femme de 62 ans est prête à relever son prochain défi alors qu’elle affronte la jungle des profondeurs.

Melvin Odoom

Je vais écouter l’émission de radio (Dave Benett/Getty Images)

C’est l’heure d’une nouvelle émission de radio venue de la jungle ? En rejoignant McCullough, cela fait deux présentateurs de BBC Radio 1 sur la série cette année.

Selon certaines rumeurs, il participerait en 2021, mais il a refusé. « Je pense que c’est une émission incroyable à regarder », avait-il déclaré à l’époque.

« Je pense que c’est tellement amusant, mais je ne pense pas que je pourrais pirater le fait d’être dans la jungle. J’aurais aussi, trop peur. »

Maura Higgins

Higgins est l’hôte social de Love Island USA (Ben Symons/Peacock via Getty Images)

Autre ajout tardif suite à la supposée sortie de Fury, le Île d’amour La star troquera la villa contre le camp de la jungle.

Connue pour son sens de l’humour et son franc-parler, elle apportera du piquant cette année.

Barry McGuigan

Il est prêt à s’en prendre à lui (Martin Grimes/Getty Images)

Après avoir une fois énervé Amir Khan pour avoir échoué à un procès Bushtucker, il semble que le promoteur de boxe ait décidé de tenter lui-même.

On dit que McGuigan était un autre ajout de dernière minute au programme de cette année. Je suis une célébrité suite à l’abandon d’Ally McCoist.

Révérend Richard Coles

Le prêtre arrive (Tim P. Whitby/Tim P. Whitby / Getty Images pour Ambulance Saint-Jean)

L’ancien animateur de radio de la BBC (il y a un thème ici) s’en va dans la jungle et aura apparemment des histoires « folles » à raconter.

Je me demande si le prêtre fera quelques prières avant de grignoter de la nourriture et des morceaux d’animaux grossiers ?

LADbible Group a contacté ITV pour commentaires.