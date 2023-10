La programmation complète de Celebrity Antiques Road Trip dévoilée – comprenant les légendes d’EastEnders, Strictly faves et Loose Women

Les CÉLÉBRITÉS sont prêtes à prendre la route pour la dernière saison de l’Antiques Road Trip, et les fans seront choqués par certains des participants.

La douzième série de l’émission à succès de la BBC revient sur les écrans la semaine prochaine, et les téléspectateurs peuvent s’attendre à être divertis par les stars de Love Island et les danseurs de Strictly.

Le Sun avait précédemment révélé que Gemma Collins, de TOWIE, était l’un des visages célèbres qui participeraient à l’émission.

Elle s’associe au présentateur de Radio 1 et DJ Melvin Odoom pour parcourir les foires d’antiquités dans l’espoir de gagner un peu plus d’argent pour les objets d’occasion.

Un autre couple surprenant faisant une apparition dans l’émission spéciale célébrités sont les gagnants de Love Island, Davide et Ekin-Su.

Les deux hommes s’affronteront alors qu’ils échangeront la villa contre des évaluations, se faisant concurrence pour acquérir les antiquités les plus chères.

Il a plaisanté sur leur « saine concurrence », en disant : « C’était un tel plaisir de faire partie du Celebrity Antiques Road Trip – du sentiment nostalgique de me mettre dans une voiture ancienne, jusqu’au côté amusant d’acheter et de vendre des antiquités.

« Il y avait une saine compétition entre Ekin et moi, et nous avons eu beaucoup de plaisir en nous soutenant mutuellement tout au long de cette expérience. J’ai beaucoup appris sur les antiquités et sur la façon dont les apparences peuvent être trompeuses ; quelque chose peut sembler valoir beaucoup, mais il se peut simplement que ce soit une valeur plus sentimentale.

La pro de Strictly Come Dancing, Amy Dowden, l’ancienne candidate Sara Davies et les amies popstars des années 1980, Samantha Fox et Sinitta, se joignent à eux dans la liste des étoiles.

Sinitta a plaisanté en disant qu’elle se sentait comme « la réponse de la musique pop à Thelma et Louise » alors qu’elle traversait les routes de campagne dans une voiture de collection.

Programmation complète des célébrités : Paul Merton et Suki Webster

et Géta et Krishnan Guru-Murthy

et Ian McElhinney et Tara Lynne O’Neill

et Owain Wyn Evans et Dianne Buswell

et Linda Robson et Brenda Edwards

et Bobby Friction et Sima Kotecha

et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti

et Joanna Page et Wynne Evans

et Sarah Davies et Amy Downen

et Stéphanie Beacham et Amanda Barrie

et Samantha Renard et Sinitta

et Gemma Collins et Melvin Odoom

et Richard « Dick » McCourt et Dominique ‘Dom’ Wood

et Tricia Penrose et Doyen Sullivan

et Très bien. L’hon. Lord David Blunkett et Lesley Garrett CBE

et Tez Ilyas et Eshaan Akbar

et Amy Robbins et Michelle Hardwick

et Tamzin Outhwaite et Julie Graham

et Christine McGuinness et Colson Smith

et Laila Morse et Rita Simons

La nouvelle saison, qui comptera 20 épisodes, débutera le mardi 10 octobre.

Les téléspectateurs peuvent voir l’intégralité de Celebrity Antiques Road Trip à 19 heures sur BBC Two et iPlayer.