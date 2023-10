La programmation complète de Big Brother dévoilée avec une reine de beauté, un TikToker gourmand et un DJ amputé rejoignant l’émission ITV

Les nouveaux colocataires de Big Brother ont enfin été révélés, avec une reine de beauté, une gourmande TikToker et un DJ amputé rejoignant le spectacle.

Le redémarrage très attendu d’ITV a débuté ce soir à 21 heures, avec les animateurs AJ Odudu, 35 ans, et Will Best, 38 ans, devant l’extravagance du lancement.

ITV

Les nouveaux colocataires de Big Brother ont enfin été révélés[/caption]

Au cours des six prochaines semaines, 16 candidats s’installeront dans les Garden Studios du nord-ouest de Londres.

Ils n’auront nulle part où se cacher grâce aux caméras qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui leur permettra de capturer des drames, des romances, des rires et des émissions télévisées révolutionnaires.

Alors que l’expérience sociale revient pour la première fois en cinq ans, The Sun se penche en profondeur sur chaque candidat.

Chanelle

ITV

Chanelle, 29 ans, est thérapeute dentaire de Llanelli[/caption]

Chanelle, 29 ans, est thérapeute dentaire de Llanelli.

Admettant qu’elle n’a postulé pour l’émission que pour plaisanter, la participante galloise dit qu’elle pourrait ennuyer ses co-stars en étant « ennuyeuse ».

Elle a déclaré : « Au Pays de Galles, nous avons ce dicton : « Je vais le faire maintenant dans une minute ». Donc, si j’allais préparer à manger et que je laissais un plat de côté, j’ai toutes les bonnes intentions de le laver, mais je me dirais : « Je le ferai maintenant dans une minute », et cela pourrait prendre trois heures. quelques heures plus tard avant de le faire.

Chanelle semble également avoir des dettes de cartes de crédit, révélant qu’elle utiliserait le prix en espèces qui n’a pas encore été révélé pour les rembourser.

Dylan

ITV

Dylan, 39 ans, de Coventry, est DJ[/caption]

Dylan, 39 ans, originaire de Coventry, est DJ – mais ses amis sont convaincus qu’il a une personnalité pour la télé-réalité.

Il semble également qu’il ne soit pas étranger au fait d’être devant la caméra.

Dylan, amputé d’une jambe, a déclaré : « Je suis apparu dans une émission télévisée intitulée The Last Leg.

sur les amputés – deux ans avant que je perde ma jambe !

Lorsqu’on lui a demandé comment ses proches se décriraient, il a répondu : « Une personne bruyante, positive et musicale. J’aime beaucoup la musique, je chante, rappe ou joue toujours de la musique.

Farida

ITV

Farida, 50 ans, de Wolverhampton, est maquilleuse[/caption]

Farida, 50 ans, originaire de Wolverhampton, est maquilleuse.

Elle souhaite participer à Big Brother pour montrer aux téléspectateurs que les femmes musulmanes ne sont pas réprimées.

Farida a déclaré : « Je suis très fière de qui je suis et j’ai l’impression que les femmes asiatiques et la culture asiatique sont sous-représentées à la télévision.

« Beaucoup de gens pensent que porter un foulard peut empêcher d’avoir des opportunités, alors que pour moi, c’est complètement le contraire.

« Je l’accepte avec confiance et cela m’a donné de nombreuses opportunités. Je veux que les gens sachent que nous, musulmans, ne sommes vraiment pas réprimés. Je suis loin d’être réprimé – j’étais représentant de vacances !

Zak

ITV

Zack, 28 ans, de Manchester, est mannequin[/caption]

Zack, 28 ans, originaire de Manchester, est peut-être mannequin, mais sa vie n’a pas toujours été aussi glamour qu’aujourd’hui.

Ayant grandi dans une jungle thaïlandaise, vivre dans la maison Big Brother sera bien loin de ses racines.

Il a déclaré : « Les gens pensent automatiquement que j’ai grandi à Manchester, mais quand je leur raconte l’histoire de ma vie, ils sont assez surpris. Quand j’étais enfant, je collectionnais les serpents et tout.

Zack a ajouté : « Les gens pourraient me juger parce que je suis mannequin. Les gens ont souvent une idée fausse, mais je suis un garçon de la mairie. Je ne suis pas un mannequin typique, je suis un gars terre-à-terre.

Henri

ITV

Henry, 25 ans, originaire des Cotswolds, est écrivain culinaire[/caption]

Henry, 25 ans, originaire des Cotswolds, est un écrivain culinaire pour des journaux britanniques comme GQ, Evening Standard et VICE UK.

Avec 12,9 000 abonnés sur TikTok, il semble être le seul influenceur du peloton.

Mais il semble qu’Henry pourrait déranger les autres colocataires avec ses critiques sur la nourriture – ce qui, admet-il, pourrait devenir « assez ennuyeux ».

Il a ajouté : « Je veux dire, je vais être honnête, mes parents diraient certainement que je suis un peu snob mais je prends cela comme un compliment.

« Je pense que cela signifie que vous avez des normes élevées et du bon goût. Ils diraient que j’étais un enfant assez particulier.

Hallie

ITV

Hallie, 18 ans, est une animatrice jeunesse de Londres[/caption]

Hallie, 18 ans, est une animatrice de jeunesse originaire de Londres.

Diva autoproclamée, la beauté blonde déclare : « Je dis ce que je pense mais je suis aussi une personne très charmante. Je suis une fille de fille, c’est sûr. Je suis honnête, amusant et, oui, tout simplement génial.

Ce ne sera pas la première fois qu’elle se retrouvera au centre de l’attention des médias.

Hallie a déclaré : « Une fois, j’ai accidentellement avalé des aimants et j’ai fait la une des journaux parce que j’ai dû les faire retirer chirurgicalement et tout ! »

Jenkin

ITV

Jenkin, 25 ans, de Bridgend, est un barman avec un penchant pour la musique rap.[/caption]

Jenkin, 25 ans, de Bridgend, est un barman avec un penchant pour la musique rap.

Il a dit : « Je parle couramment le gallois, c’est une tuerie ? Et je peux probablement rapper l’album de Cardi B du début à la fin.

Jenkin a avoué qu’il « ne peut pas garder de secrets » – ce qui pourrait ne pas plaire à ses co-stars.

Jordan

ITV

Jordan, 25 ans, est avocat à Scunthorpe.[/caption]

Jordan, 25 ans, est avocat à Scunthorpe.

On dirait qu’elle s’est peut-être inscrite à la mauvaise émission, après avoir laissé échapper qu’elle n’aime pas « vraiment l’idée de vivre avec

personnes ».

Jordan a déclaré : « J’étais assez déçu par la vie, donc je suppose que l’ennui m’a poussé à postuler dans une certaine mesure.

« Honnêtement, j’ai postulé sur un coup de tête. Je m’intéresse au côté expériences sociales de Big Brother.

Matty

ITV

Matty, 24 ans, de l’île de Man, est médecin[/caption]

Matty, 24 ans, originaire de l’île de Man, est médecin de formation, mais a une activité secondaire rentable en tant que massothérapeute.

Il devra peut-être simplement se pincer lorsqu’il entre dans la maison, car il est un grand fan depuis son enfance.

Matty a déclaré: «Je regardais Big Brother quand j’avais 9 ou 10 heures après l’heure du coucher avec ma mère.

« J’ai grandi dans un endroit si petit sur l’île de Man où je n’ai pas vraiment vu beaucoup de gens qui me ressemblaient.

«Je me souviens avoir regardé Big Brother et je me voyais dans tous ces personnages issus de tous les segments de la société, et je me suis dit: ‘Oh, peut-être que je pourrais m’intégrer là-dedans.’ J’ai donc toujours voulu postuler.

Noky

ITV

Noky, 26 ans, est peut-être une banquière de Derby, mais elle est aussi une grande reine de beauté[/caption]

Noky, 26 ans, est peut-être une banquière de Derby, mais elle est aussi une grande reine de beauté.

Ayant représenté la Grande-Bretagne à Miss Univers l’année dernière, Noky a déclaré qu’elle était « tellement compétitive » et qu’elle s’attend à ne pas s’entendre avec certains de ses colocataires.

Elle a ajouté : « J’aime faire quelque chose de différent et je pense que c’est le prochain défi que je veux relever. Je veux montrer aux gens à quoi ressemblent vraiment les filles de concours et réfuter de nombreux stéréotypes qui les entourent.

«Je montre aussi ce que signifie être une femme qui a travaillé dans des domaines à prédominance masculine. Je veux montrer que les femmes sont capables de faire tout ce qu’elles veulent.

Kerry

ITV

Kerry, 40 ans, originaire d’Essex, est responsable du NHS[/caption]

Kerry, 40 ans, originaire d’Essex, est responsable du NHS.

Même si elle est une fervente téléspectatrice depuis des années, elle se sentait auparavant incapable de postuler pour une raison déchirante.

Elle a expliqué : « Je souffre de sclérose en plaques et la raison pour laquelle je n’ai jamais postulé auparavant est parce que j’ai toujours vu ces énormes escaliers pour entrer dans la maison. »

Kerry, qui utilise une canne, a poursuivi : « Cela me semblait un peu irréalisable parce que pendant les trois premières années de ma maladie, j’étais en fauteuil roulant.

« Quand j’ai vu qu’il revenait et recherchait de vraies personnes de tous horizons, j’ai pensé : ‘C’est mon année.' »

Olivia

ITV

Olivia, 23 ans, de Glasgow, est danseuse[/caption]

Olivia, 23 ans, de Glasgow, est danseuse.

Elle a peur de la confiture et admet qu’elle « excitera les gens » lorsqu’elle aura faim.

Olivia a déclaré : « Je suis le genre de personne prête à tout. Je suis la vie et l’âme de la fête. Je suis cet ami que les gens invitent à des choses

parce qu’au moins je serai amusant.

« Ils savent qu’ils ont la garantie de passer une bonne nuit si je suis là. »

Yinrun

ITV

Yinrun, 25 ans, de Harrogate, est agent du service client.[/caption]

Yinrun, 25 ans, de Harrogate, est agent du service client.

Il a déclaré : « Je suis très heureux d’être entouré d’autant de personnes issues de différents horizons. Je ne pense pas que je vivrai un jour à nouveau dans une maison avec autant de gens différents.

« Je viens de Chine et je pense que cela m’aidera à m’immerger davantage dans la culture britannique. »

Yinrun a prévenu ses colocataires que ses ronflements nocturnes pourraient être « ennuyeux ».

Paul

ITV

Paul, 23 ans, de Liverpool, est agent de sécurité[/caption]

Paul, 23 ans, originaire de Liverpool, est agent de sécurité.

Se décrivant comme « pour le moins extraverti », il a déclaré : « Un peu cinglé mais aussi la tante à l’agonie, comme si je vais m’asseoir et parler avec eux.

mais je vais aussi les faire chier.

Paul a dit qu’il pourrait être « le plus gros perdant, mangeant toute la nourriture et

étant le colocataire le plus bruyant ».

À M

ITV

Tom, 21 ans, originaire du Somerset, est boucher[/caption]

Tom, 21 ans, originaire du Somerset, est boucher.

Avec l’argent du prix, il a déclaré qu’il pourrait acheter « quelques bonnes voitures » et mettre le reste dans des économies pour une maison après avoir « foutu » un voyage à Ibiza.

Il a admis : « Je pense que je pourrais potentiellement offenser certaines personnes. Ma bouche bouge plus vite que mon cerveau.

Trish

ITV

Trish, 33 ans, de Luton, est maman à temps plein[/caption]

Trish, 33 ans, de Luton, est maman à temps plein.

Elle a déclaré : « Je veux humaniser les réfugiés et les immigrants, surtout dans ce climat politique. Je veux que les gens voient que derrière les statistiques et les chiffres, il y a de vrais humains.

« Nous sommes importants simplement parce que nous existons, et pas seulement lorsque nous participons au capitalisme. Nous comptons parce que nous sommes vivants et respirons – aucun être humain n’est illégal ! »

Elle a dit que ses amis la décriraient comme « une folle responsable, définitivement opiniâtre, vraiment drôle et, je suppose, argumentative et fiable.