La programmation Apprentice 2023 révélée comme la plus avide de célébrité, y compris l’ancien acteur de Waterloo Road et TikToker amoureux du bikini

L’apprenti devient rapidement plus connu pour l’ambition avide de gloire de ses aspirants que pour leurs compétences en affaires.

Et certains des candidats qui participeront à la prochaine série de l’émission à succès BBC One de Lord Sugar semblent être plus adaptés à la villa Love Island qu’à la salle de conférence.

De nombreux concurrents de la prochaine série de The Apprentice seraient plus adaptés à Love Island

Certains ont des suivis massifs sur les réseaux sociaux, tandis que l’un a un long CV de travail télévisé, ce qui fait que l’apport de cette année est loin de l’objectif initial de l’émission à ses débuts en 2005 pour défendre les inconnus.

Une recherche sur Internet révèle rapidement que la patronne de la confiserie Victoria Goulbourne, qui semble plus à l’aise en bikini qu’en tailleur, compte déjà plus de 12 000 followers sur Instagram.

Le mois dernier, un clip TikTok de ses vacances glamour à Bali gâchées par un marais boueux a été visionné 29,6 millions de fois.

Dani Donovan, propriétaire d’un salon de coiffure glamour, pose souvent en maillot de bain.

Reece Donnelly, qui dirige une école de théâtre, a participé à des émissions de télévision depuis qu’il était enfant, ainsi que dans une publicité télévisée pour le réseau téléphonique T-Mobile.

AMANDES DE CÉLÈBRE

Il pourra peut-être donner quelques conseils à Avi Sharma, qui a abandonné une carrière dans le secteur bancaire pour occuper des postes de présentateur et d’animateur.

La série la plus récente de The Apprentice comptait trois candidats qui avaient tous participé à des émissions de télé-réalité.

Le pharmacien Navid Sole a joué dans l’émission Rich Kids Go Skint de Channel 5, Judge Rinder d’ITV et la série BBC Three Eating With My Ex, tandis que la propriétaire du magasin de pyjama Kathryn Burn était sur The Island With Bear Grylls de Channel 4 en 2017.

Et l’entrepreneuse de beauté américaine Amy Anzel s’est fait connaître pour la première fois dans la première série de l’émission de rencontres américaine The Bachelor en 2002.

En 2011, Lord Sugar, qui vaut environ 1,2 milliard de livres sterling, a déclaré qu’il voulait interdire les aspirants avides de gloire de son émission.

Il a affirmé l’année dernière qu’il avait respecté l’interdiction en déclarant: «Si quelqu’un est déjà apparu quelque part dans un programme télévisé, et qu’il a été examiné lors du processus d’audition par la BBC, et s’il l’a accepté, c’est très probablement parce que son l’apparence était accessoire ou sans importance.

La prochaine série de The Apprentice, qui commence le mois prochain, présente 18 entrepreneurs en compétition pour un investissement de 250 000 £ sous les yeux attentifs de la baronne Karren Brady et de Tim Campbell MBE.

La tâche comprend la vente d’excursions d’une journée aux touristes à Antigua, la création de personnages de dessins animés et la flagellation de la nourriture de rue.

Le premier épisode de la série de l’année dernière, remporté par le propriétaire du magasin de desserts Harpreet Kaur, a culminé à 8,9 millions, le plus élevé depuis la finale de 2017.

On vous dévoile les nouveaux candidats qui se sont déjà fait un nom.

Megan Hornby– Propriétaire de la confiserie

Megan était auparavant directrice générale d’un restaurant italien à Hull.

Elle a ouvert son entreprise de vente de confiseries après avoir été mise en congé et dirige maintenant deux points de vente.

Son entreprise Candy Shop, qui emploie une équipe de 20 personnes, propose également des desserts et des milkshakes à emporter, comme le gagnant de l’année dernière, Harpreet Kaur.

Les ventes ont décollé alors que de plus en plus de clients ont choisi de se faire livrer leurs friandises pendant la pandémie.

Megan, 20 ans, a déclaré: “Je ne pensais vraiment pas que je ferais aussi bien.”

Dani Donovan– Propriétaire de Mermane Hair Extensions

Dani Donovan a dit à ses abonnés qu'elle était partie pour un projet secret

POSER en maillot de bain pour promouvoir ses produits a aidé Dani à attirer plus de 6 000 abonnés sur le compte Instagram de son entreprise.

La propriétaire de Mermane Hair Extensions a ouvert sa première boutique avant d’avoir 21 ans.

Plus tôt cette année, elle a révélé au jeu son passage sur The Apprentice en révélant sur Instagram qu’elle avait passé deux mois sur un nouveau projet.

Avi Sharma- Animateur d’Avi TV

Avi Sharma admet qu'il a été un chercheur d'attention dans le passé

DEPUIS qu’il a quitté son emploi bien rémunéré à la banque Barclay, Avi s’est présenté comme un « créateur » et un « conférencier ».

Sur son site Web, il propose des services de prise de parole en public et de coaching, avec des sujets tels que “comment réussir votre entretien” et “fixer des objectifs pour les gagnants”.

Parmi les autres faits saillants, citons un livre électronique contenant une photo de lui posant dans une veste en cuir, qu’il vend pour 25 £.

Il admet qu’il a grandi et qu’il “recherchait de l’attention” et dit que sa devise est “donner plus”.

Reece Donnelly– Fondateur de l’école de théâtre

WANNABE photographié sur les réseaux sociaux dans un short à rayures bonbon, des nuances violettes et portant un sac à main a fondé la Theatre School of Scotland à seulement 20 ans en 2017.

Il n’est pas étranger aux feux de la rampe, obtenant son premier emploi à la télévision à l’âge de six ans sur la chaîne pour enfants CBBC.

Il a été à Waterloo Road et a auditionné pour Britain’s Got Talent en 2012.

Victoria Goulbourne– Doux patron d’entreprise

L’ancienne hôtesse de l’air Emirates a accumulé 5,9 millions de likes sur TikTok.

Son compte Instagram regorge de photos d’elle en bikini profitant de vacances à l’étranger.

Elle a commencé son entreprise de pick ‘n’ mix après la pandémie.

The Sweet Life est actuellement en ligne uniquement – ​​mais Victoria a déclaré: “Le rêve serait d’ouvrir des magasins à travers le Royaume-Uni.”

Rochelle Antoine – Chef d’entreprise beauté

Propriétaire GLAMOUR de The Dollshouse Salon, Milton Keynes, Rochelle propose tout, des extensions aux relookings capillaires.

Elle a remporté le prix de la meilleure entreprise locale en 2018 et décrit le salon comme “réussi” et “glamour”.

Les comptes de son entreprise montrent qu’elle a un peu plus de 65 000 £ dans les coffres.

Plus de 22 000 personnes la suivent sur Instagram.