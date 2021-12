La profondeur de NYCFC survit à Philadelphie frappée par COVID alors que la Coupe MLS appelle les Bronx Blues

À partir du moment où l’on a appris que 11 joueurs de l’Union de Philadelphie manqueraient la finale de la Conférence de l’Est dimanche en raison des protocoles de santé et de sécurité de la MLS, l’attention s’est portée à juste titre sur les cinq partants qui se retireraient.

Le gardien Andre Blake et le capitaine Alejandro Bedoya seraient spectateurs. Il en serait de même des trois quarts de la ligne de fond habituelle, avec les arrières centraux Jack Elliott et Jakob Glesnes ainsi que l’arrière gauche Kai Wagner également absents. Mais l’effet d’entraînement était que l’Union aurait très peu de profondeur pour changer le cours du match si cela s’avérait nécessaire. Les adversaires du New York City FC manquaient également de certains joueurs clés, notamment le vainqueur du Soulier d’or de la MLS Valentin Castellanos, mais il était évident que le manager Ronny Deila avait plus de ressources sur son banc que son homologue Jim Curtin.

En fin de compte, cela s’est avéré être la différence, alors que New York est revenu de l’arrière pour gagner 2-1 grâce au but tardif du remplaçant Talles Magno, et a organisé une confrontation en Coupe MLS samedi avec les Portland Timbers. (15 h HE, diffusion en direct sur ABC).

Les finales de conférence sont rarement rappelées, sauf par les fans des équipes qui les remportent, même s’il y a une remise de trophée artificielle à la fin. Les Coupes MLS font plus d’impression. Mais la performance courageuse de l’Union – ainsi que le retour du NYCFC – a été telle que la rencontre de dimanche restera probablement dans les mémoires un peu plus longtemps que la plupart.

Les circonstances à elles seules ont fait un match unique. Le mot a émergé vendredi que l’Union souffrait en termes de personnel. Samedi, il a été confirmé que 11 joueurs seraient absents, et l’on craignait que le match ne tourne à une farce indigne d’une finale de conférence. Pour Curtin, même remplir sa carte d’alignement était un défi.

« Quand j’écrivais dans les messages de l’équipe au début du match, il y avait quelques noms que je ne savais pas encore épeler, alors j’ai dû jeter un coup d’œil au dos des maillots, ce qui est une situation qui était unique à coup sûr », a-t-il déclaré.

Heureusement, ce scénario d’éruption a été évité. Alors que Deila a complimenté les joueurs de l’Union qui ont pris le terrain et a noté que le style de Philadelphie n’avait pas changé, il a admis que le nombre réduit de l’équipe locale avait changé la dynamique mentale du match.

« Cela a une pression différente pour nous d’être plus » Nous devons gagner « au lieu de » Incroyable de gagner « », a-t-il déclaré.

Cela explique peut-être la nature plutôt tiède de la première mi-temps, lorsque NYCFC avait la grande majorité du ballon mais n’a jamais vraiment menacé le but de l’Union. En fait, le backline patchwork de Philadelphie dirigé par Aurelien Collin – qui avait joué une minute de football de compétition pour Philadelphie au cours des deux dernières saisons – a semblé confortable pendant la majeure partie d’une heure. Et lorsque Kacper Przybylko a forcé un but contre son camp d’Alex Callens à la 63e minute, il semblait vraiment que l’Union obtiendrait son moment « Rocky ».

Mais après avoir escaladé la montagne, les jambes de l’Union n’étaient pas assez fortes pour y rester. L’avance a duré 110 secondes, avec Maxi Moralez martelant un rebond pour amener le niveau NYCFC. A partir de là, les Bleus couraient dans la descente.

« Je pense que nous avions besoin d’une période pour attirer la foule, d’avoir une fenêtre de cinq minutes où maintenant cela met un peu de stress et de pression sur New York », a déclaré Curtin. « Peut-être qu’ils commencent à lancer des chiffres en avant et nous pouvons les frapper sur le comptoir. »

À ce moment-là, Deila avait déjà effectué trois remplacements, se tournant vers les signataires du record Magno, Gudmundur Thorarinsson et Ismael Tajouri-Shradi, qui ont tous contribué à faire pencher la balance en faveur des visiteurs. Thorarinsson s’est imposé avec plus d’effet que Malte Amundsen, tandis que Tajouri-Shradi et Magno ont renforcé l’attaque des Bleus dans le dernier tiers.

Maxi Moralez a marqué l’égalisation du NYCFC avant que les visiteurs ne se mobilisent pour une victoire finale de la Conférence de l’Est à Philadelphie. Kyle Ross-USA AUJOURD’HUI Sports

Quant à Curtin, il était paralysé, avec peu d’options alors que sa vaillante bande de partants était gazée.

« Ils avaient des armes qui sont sorties du banc et qui, je dirais, sont chères », a déclaré Curtin.

Le plus cher de tous livré avec moins de deux minutes de temps normal restant. Thorarinsson a volé Olivier Mbaizo et a nourri Magno – une acquisition de 12 millions de dollars en mi-saison – pour renvoyer le vainqueur du match à bout portant à la 88e minute.

Le but était cruel pour l’Union, d’autant plus que Nathan Harriel a envoyé une tête libre au-dessus de la barre quelques minutes plus tôt. Mais cela semblait mérité pour une équipe du NYCFC qui a lentement augmenté la pression après la mi-temps.

« Je pense que nous étions l’équipe dominante en seconde période », a déclaré Deila. « Et nous savions que dans les dernières minutes du match, nous aurons plus d’espace et [create] plus de chances, et nous l’avons fait. Les remplaçants ont vraiment très bien fonctionné. Vous avez vu à quel point ils étaient frais. »

Curtin est le genre de manager qui n’est pas du genre à s’excuser, mais il n’a pas pu s’empêcher de laisser son esprit dériver vers des scénarios de simulation. Neuf mois de sueur et d’efforts ont été perdus à cause d’un virus qui fait toujours partie de la vie américaine. Sans entrer dans les détails et en soulignant à quel point il croit fermement en la science, Curtin a estimé que les protocoles COVID-19 de la ligue pourraient faire l’objet de quelques ajustements étant donné que « nous avions 11 gars en bonne santé pour jouer à un match de football qui ne sont pas là parce qu’ils avoir une version de reniflements. »

Il a ajouté: « Vous êtes à court de mots, mec. Je me sens juste mal pour les gars qui n’étaient pas là, car encore une fois, ils ont eu des saisons incroyables. COVID est nul. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les protocoles sont les protocoles, mais pourraient-ils être mis à jour, ajustés pour le bon sens ? Je ne sais pas. Encore une fois, ça fait mal.

Cette douleur persistera pendant un certain temps à Philadelphie. Pendant ce temps, c’est NYCFC qui passera à la MLS Cup.

« Ce que nous avons fait jusqu’à présent, c’est tout simplement incroyable », a déclaré Deila. « Mais le plus gros arrive samedi. »