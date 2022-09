La profondeur de la fraternité Serena-Venus Williams va au-delà du court de tennis

Ceci est une chronique de Shireen Ahmed, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Certains des plus grands athlètes du monde ont rendu hommage à la grande joueuse de tennis Serena Williams, qui se dirige vers la “retraite” après avoir perdu à l’US Open la semaine dernière.

Les articles et les articles d’opinion sur la carrière de Williams ont été incroyablement profonds, particulièrement importants parce que les médias sportifs et la communauté du tennis ont souvent été injustes envers Williams pendant sa carrière légendaire et pendant sa grossesse

Plus tôt cette semaine, alors que les séries éliminatoires de la WNBA battent leur plein, l’entraîneur-chef des Las Vegas Aces Becky Hamon (oui, ancien entraîneur adjoint des San Antonio Spurs de la NBA et légende du basket-ball féminin) a même cité Williams à plusieurs reprises lors de ses remarques sur le fait de battre le Seattle Storm, ce qui signifiait le dernier match en carrière pour une autre légende, les Storms. Sue Bird .

“Tu te sens un peu comme la fille qui a battu Serena… Douce-amère.” –@BeckyHammon pour avoir remporté la victoire contre Sue Bird. #WNBAPlayoffs présenté par @Google pic.twitter.com/2PdJWrCDJR —@WNBA

Au milieu de toutes les barrières et de toutes les luttes, la relation qui a stabilisé Serena et l’a maintenue ancrée était sa relation avec sa sœur Venus, moins de deux ans son aînée. La famille Williams avait cinq filles et Serena était la plus jeune. La sœur aînée, Prix ​​de Yetunde a été tué en 2003 par des coups de feu perdus.

Vénus a émergé sur le circuit de tennis avant Serena et il ne fallut pas longtemps avant que les deux sœurs ne commencent à dominer les courts. Non seulement les deux jeunes femmes noires avec des perles dans les cheveux étaient différentes de leurs adversaires blanches, mais leur camaraderie était inégalée et a créé un précédent incroyable dans un sport qui se nourrit d’une existence et d’une compétition singulières. Et quel match ils étaient.

Dre Sabrina Razack est une spécialiste des programmes d’études sur le sport et les questions sociales et est une fan des sœurs Williams depuis plus de deux décennies. J’ai demandé au Dr Razack (qui a une sœur jumelle) de parler de l’impact de leur relation.

REGARDER | Serena Williams se retire de l’US Open :

Serena se balance à l’US Open lors du dernier match de sa carrière La légende du tennis Serena Williams s’est battue pendant plus de trois heures, mais est tombée face à Ajla Tomljanović 7-5, 6-7, 6-1.

“En regardant Serena au cours des deux dernières décennies, ma sœur et moi nous émerveillions toujours de la façon dont elles s’aimaient, du soutien qu’elles avaient l’une pour l’autre et même des démonstrations publiques d’affection”, a déclaré le Dr Razack. “Ce n’était pas courant dans le circuit de tennis et les sœurs ont vraiment embrassé leur lien familial et sont restées fermes à cet égard.”

Le Dr Razack et sa sœur s’appelaient en larmes et parlaient des sœurs Williams, de leurs victoires et de leurs récompenses, mais aussi de l’impact qu’elles avaient sur les fans de tennis et le jeu – elles ont vraiment changé la façon dont les gens regardaient et comment les gens se sentaient unis. à la sportive.

Je n’ai jamais beaucoup aimé le tennis avant Venus et Serena ; Je leur ai été présenté par l’intermédiaire de mon défunt grand-père paternel. Il regardait le tennis et adorait regarder Venus Williams. J’aimerais le voir porter ses lourdes lunettes dans son fauteuil à bascule, apprendre avec impatience et encourager avec insistance Vénus à la fin des années 1990. Je revenais de l’université et je le voyais collé à la télévision ou lisant la section sportive du journal. Je n’y ai pas prêté trop d’attention, mais je me souviens qu’il m’a parlé avec enthousiasme de la petite sœur.

REGARDER | Les sœurs Williams jouent ensemble le dernier match de double :

Serena Williams joue le dernier match de double de sa carrière avec Venus, éliminée à l’US Open Serena et Venus Williams ont été battues au premier tour de l’épreuve de double de l’US Open 7-6(5), 6-4 par Lucie Hradecká et Linda Nosková de la République tchèque.

Mon grand-père bien-aimé est décédé avant que Serena n’atteigne son apogée et je sais qu’il l’aurait adorée et aurait suivi sa carrière de près. En tant que personne dont le travail étudie les intersections du genre, de la race et des médias sportifs, les expériences de Serena et Venus Williams ont toujours été de la plus haute importance pour moi.

Mais en réfléchissant à ce que le Dr Razack a dit, je me rends également compte qu’ils encouragent tant de gens à regarder le tennis parce que leur relation, leurs valeurs et leur amour fraternel en reflètent tant. Après que les sœurs ont disputé un dernier match la semaine dernière en tant que partenaires de double à l’US Open, l’experte du tennis Merlisa Lawrence Corbett écrit dans un morceau pour Le gardien : “Il est normal qu’elles sortent en double jeudi soir de la même manière qu’elles sont arrivées il y a plus de deux décennies : en équipe – les sœurs Williams.”

Il y a peu de relations fraternelles auxquelles je peux penser qui ont eu un impact à la fois sur leur sport et sur la culture en général. Même en tant que concurrents, ils accordaient la priorité à la famille et s’assuraient que leur lien était fort. Serena a souvent crédité les femmes de sa vie d’être ses modèles, sa fondation et ses meilleures amies.

Dans toute sa ténacité et son athlétisme phénoménal, Serena a été une sœur dévouée et une mère adorée. Elle nous a rappelé en larmes Vénus après son dernier match : “Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a existé.”

Bien que nous ne sachions pas encore quels sont les projets de tennis de Venus, nous savons qu’elle est étroitement liée à la carrière phénoménale de Serena.

Regarder l’un des talents générationnels les plus puissants et les plus percutants de notre époque être si vulnérable a fait aimer Serena Williams aux fans. Les barrières et les luttes auxquelles elle et Venus ont été confrontées ont été à la base de la recherche universitaire, des contributions d’écrivains de tennis noirs et, surtout, de nouvelles générations de joueurs de tennis.

Serena, MERCI. C’est grâce à toi que je crois en ce rêve. L’impact que vous avez eu sur moi va au-delà de tous les mots qui peuvent être mis ensemble et pour cela je dis merci, merci, merci, CHÈVRE ! pic.twitter.com/qeNZlC05WJ —@CocoGauff

Parmi toutes les leçons que Serena nous a apprises, c’est que même si le tennis est un sport qui peut isoler un joueur, vous pouvez vous accrocher à la communauté et à la famille. C’est quelque chose que je chéris et que je respecte. Je n’ai jamais eu de sœur (j’ai deux belles-sœurs incroyables) mais j’ai toujours rêvé d’une relation comme celle de Vénus et Serena. Beaucoup de mes amis et cousins ​​sont comme des sœurs pour moi. Mais voir un athlète célèbre croiser autant de lignes d’identité est rare. C’est une athlète phénoménale, une entrepreneuse à succès et la moitié d’un couple puissant, mais c’est aussi une petite sœur.