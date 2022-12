La profondeur de ce lac glaciaire peu profond vous laissera stupéfait

Maintes et maintes fois, la nature a fasciné les humains par sa beauté et ses mystères. Certaines merveilles de la nature sont à couper le souffle et peuvent vous émerveiller et une vidéo récente d’un lac glaciaire en témoigne. Cela prouve également que ce que les structures naturelles vous montrent au premier coup d’œil peut aussi être trompeur. Dans la vidéo, un lac peu profond est vu près d’un glacier, mais le problème ici est qu’il n’est pas vraiment peu profond. Sa profondeur est insondable, ce qui se voit vers la fin de la vidéo.

La vidéo, récemment partagée sur Twitter, montre un plan d’eau glaciaire dans une partie froide et glacée du monde. Le lac, de par son apparence, n’a pas l’air si profond du tout. Cependant, la personne qui réalise la vidéo décide alors de donner aux téléspectateurs un aperçu des profondeurs, ce qui en fait une montre étonnante.

Une fois que la caméra sera sous l’eau, vous vous rendrez compte que l’eau est si profonde qu’elle ressemble à un monde complètement différent là-bas. L’imagerie à l’intérieur de l’eau semble tout droit sortie d’une scène du prochain film de James Cameron, Avatar: The Way of the Water. Il est en effet étonnant qu’un plan d’eau qui semble si peu profond de l’extérieur puisse en fait être si profond.

Depuis sa publication, la vidéo a amassé plus de 5 000 vues et plus de 31 000 j’aime. Bien que la beauté de la nature ait impressionné beaucoup de gens, certains ont du mal à y croire et qualifient la vidéo de fausse, affirmant que la partie sous-marine est créée numériquement.

Que pensez-vous de cette merveille de la nature ?

