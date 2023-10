La profondeur de Baltimore a alimenté sa meilleure saison régulière depuis des décennies. Vient maintenant le véritable test. – Villes jumelles

À en juger par les victoires et les défaites en saison régulière, Mike Elias a constitué la meilleure équipe de Baltimore de sa vie.

Mais ces Orioles veulent être évalués par plus que cela. Plus tard ce mois-ci, ils en auront l’occasion.

Les 101 victoires des Orioles constituent le record de la franchise en 162 matchs en saison régulière depuis 1979, trois ans avant la naissance d’Elias, leur vice-président exécutif et directeur général. Quelques mois avant son premier anniversaire, une équipe de Baltimore qui a remporté 98 matchs en a ajouté sept autres en octobre pour devenir championne des World Series 1983. Les Orioles n’ont pas accroché un fanion depuis.

Ce groupe peut mettre fin à cette sécheresse qui dure depuis quatre décennies. Elias a construit une liste extrêmement complète, clouant ses choix de première ronde, faisant des ajouts de vétérans avisés et exécutant des transactions sous le radar qui ont porté leurs fruits exceptionnellement. En route pour remporter la Ligue américaine EstBaltimore a affiché un record de victoires contre les quatre autres équipes dans ce qui est considéré comme la division la plus difficile du baseball.

« La Ligue américaine Est n’est pas amusante », a déclaré Elias. « L’un des avantages est que cela vous prépare à tout. On leur a tout fait subir au cours des cinq dernières années, vous pouvez l’imaginer. Ils sont aussi préparés que n’importe qui.

Le talent des Orioles pour avoir un héros différent chaque soir a alimenté leurs succès au cours des six derniers mois. Vient maintenant la question de savoir comment cela se passera dans le reste de celui-ci.

« Cela a été l’une de nos forces cette année : notre polyvalence et notre profondeur », a déclaré le manager Brandon Hyde. « Avoir le plus de profondeur possible est essentiel dans une saison de six mois. »

Mais la valeur qu’il apporte dans une série de cinq ou sept matchs déterminera jusqu’où iront les Orioles en séries éliminatoires. Tout au long de la saison, Hyde a alterné les joueurs commençant sur le terrain intérieur et extérieur pour garder les joueurs frais et a utilisé des affrontements avec son enclos des releveurs et son banc pour les placer dans des positions avantageuses. La valeur du premier est réduite lors d’un match éliminatoire avec des jours de congé intermittents, mais le second devient essentiel.

« Il y a différentes choses que je peux faire pour essayer de nous aider à gagner un match », a déclaré Hyde. « J’ai des pièces avec lesquelles je peux jouer. »

Beaucoup d’entre eux. L’enclos des releveurs est chargé d’armes aux spécialités variées, même si All-Star se rapproche de la prochaine reconstruction du coude de Tommy John de Félix Bautista empêchera son arsenal de frappes élevées d’être disponible. Offensivement, Hyde a souvent dit cette année qu’il voulait jouer avec 13 frappeurs. Cela n’a pris fin qu’en septembre, lorsque les listes élargies ont augmenté sa valeur déclarée.

« Ce n’est pas un à neuf », a déclaré le voltigeur Austin Hays. « Il est de 13h à 14h. »

L’approche a signifié que même si certains frappeurs des Orioles se sont effondrés, d’autres ont connu des séquences chaudes. Le club a rarement froid d’un coup ; Baltimore a disputé 91 séries multimatches consécutives sans être balayé, un record de l’AL. Mais malgré leur succès global, les Orioles manquent d’un frappeur qui figure parmi les meilleurs du jeu. À l’approche de la finale de la saison régulière de dimanche, 361 frappeurs étaient venus au marbre au moins 200 fois cette saison, et aucun Orioles ne s’est classé parmi les 50 premiers de l’OPS. Mais quatre figuraient dans le top 100 et neuf dans le top 200.

« Nous avons eu un gars différent qui est intervenu chaque soir », a déclaré le receveur vétéran James McCann. « Nous ne comptons pas sur un seul gars pour frapper le gros circuit ou réaliser le gros point. »

Peut-être que l’une de leurs étoiles montantes bénéficiant d’une poussée tardive s’appuiera sur cela. Après avoir connu des difficultés lors de ses 30 premiers matchs, le joueur de champ intérieur Gunnar Henderson a depuis réussi 25 circuits avec un OPS de .851 pour se rétablir en tant que le favori pour être AL Rookie of the Year. Finaliste de l’année dernière pour cet honneur, le receveur Adley Rutschman occupe le statut de visage de l’organisation depuis qu’il a été sélectionné au sommet du repêchage de 2019 et a été à la hauteur de ses attentes. Son impact transformateur pourrait se prolonger jusqu’en octobre, surtout après avoir frappé .290/.409/.516 en septembre. Le joueur de premier but Ryan Mountcastle est entré dimanche avec une moyenne de .330 avec un OPS de .908 en 54 matchs après son retour d’un mois d’absence avec vertige.

Sans parler des voltigeurs Hays, Cedric Mullins et Anthony Santander – parmi les rares joueurs qui ont joué pour les trois premières équipes des Orioles de Hyde et qui font maintenant partie de celle-ci – ou de Ryan O’Hearn et Aaron Hicks, licenciés par leurs organisations précédentes uniquement pour prospérer à Baltimore. Avec McCann, les options de Hyde en séries éliminatoires pourraient également inclure le joueur de deuxième but Adam Frazier, qui a fait preuve d’un talent pour passer dans l’embrayage; les recrues Jordan Westburg et Heston Kjerstad, qui se sont rapidement adaptés aux défis des ligues majeures ; les joueurs de champ intérieur polyvalents Ramón Urías et Jorge Mateo, tous deux défenseurs talentueux, ce dernier étant l’un des joueurs les plus rapides des majors.

Parmi ces 14 joueurs, il y a trois frappeurs, cinq frappeurs gauchers et six qui frappent du côté droit, offrant à Hyde équilibre et profondeur.

« Vous regardez dans notre abri, chaque fois qu’il y a un changement de lanceur, mec, il y a trois gars debout près du support de battes prêts à rouler », a déclaré McCann.

Il sera intrigant de voir comment Hyde déploiera ses alignements en séries éliminatoires ; Mateo a commencé tous les 53 des Orioles sauf quatre matchs cette saison contre des partants gauchers, mais le faire débuter annule la capacité de Hyde à utiliser sa vitesse dans une situation clé.

« Il arrive sur les buts, il marque », a déclaré Hyde, mais mettre Mateo comme coureur de pincement augmenterait cette possibilité.

Plusieurs machinations existent également du côté des lanceurs. Kyle Bradish et Grayson Rodriguez, qui se sont classés premier et troisième de l’AL dans la MPM en seconde période, semblent avoir des places de rotation assurées, la performance de John Means depuis son retour de la reconstruction du coude de Tommy John le plaçant probablement dans la même catégorie.

« Probablement l’une des équipes les plus complètes que vous puissiez trouver », a déclaré Bradish. « Ce sera amusant. »

Les jours de congé pendant la série ALDS permettront à Baltimore d’utiliser au moins un de ses lanceurs partants comme releveur, renforçant ainsi une unité qui a fait face à une lourde charge de travail tout au long de la séquence. Depuis la perte de Bautista fin août, l’enclos des releveurs des Orioles a, en apparence, tout aussi bien lancé, avec une MPM de 3,54 depuis que Bautista est entré sur la liste des blessés après avoir établi une note de 3,55 alors qu’il était en bonne santé – bien que son taux de retraits collectifs ait chuté. à partir de 26,5% à 20,1% au cours de cette période.

Quoi qu’il en soit, cela reste un groupe polyvalent qui permet à Hyde d’utiliser chaque lanceur aux endroits où il pense qu’ils auront le plus de succès. On s’attend à ce que l’enclos des releveurs des Orioles en séries éliminatoires comprenne trois gauchers avec des compétences variées, à savoir Danny Coulombe, Cionel Pérez et DL Hall, ce qui signifie que Hyde peut être agressif dès le début en en faisant venir un pour affronter un frappeur gaucher sans nécessairement entraver ses options pour plus tard dans les jeux.

« Ce sont trois gauchers différents », a déclaré Hyde, « et je les aime tous. »

Trois des droitiers de l’enclos des releveurs de Hyde – Yennier Cano, Tyler Wells et Jacob Webb – ont été efficaces contre les frappeurs droitiers et gauchers. Les dernières places appartiendront à l’un des partants des Orioles, vraisemblablement Dean Kremer ou Kyle Gibson, avec la possibilité qu’une seule des deux acquisitions de Baltimore à la date limite des échanges, Jack Flaherty et Shintaro Fujinami, fasse partie de la liste après que les deux aient eu du mal à trouver la cohérence.

De la même manière que l’approche offensive des Orioles n’est pas construite autour d’un seul joueur, il en va de même pour leur enclos des releveurs depuis la blessure de Bautista. Hyde continuera à se mélanger comme il l’entend pour passer les matchs d’après-saison, les Orioles parvenant à obtenir une fiche de 21-13 – un rythme de 100 victoires – sans Bautista. Au cours de cette période, ils n’ont perdu qu’une seule série.

En gagner trois autres apportera un titre à Baltimore.

Que va-t-il arriver ?

Détenant le meilleur bilan de l’AL, les Orioles avoir cinq jours de congé avant de commencer les séries éliminatoires samedi avec le premier match de l’ALDS. Le club prendra entièrement congé lundi – Camden Yards organise un mémorial public pour l’icône de la franchise Brooks Robinson – avant de s’entraîner chacun des quatre prochains jours, simulant l’action du jeu et finalisant les décisions sur l’effectif.

Les aspects de l’alignement ALDS des Orioles seront déterminés par l’identité de leur adversaire, qui sera soit les Rays de Tampa Bay, soit les Rangers du Texas, les deux meilleures équipes wild-card qui disputent une série au meilleur des trois cette semaine. Baltimore avait une fiche de 8-5 contre Tampa Bay mais avait un différentiel de points égal ; une seule de ces huit victoires est venue de plus de deux points. Les Orioles ont partagé leurs six matchs avec les Rangers, tous disputés avant juin.

Qu’est-ce qui était bien ?

Les Orioles sont entrés la semaine dernière après avoir disputé 17 matchs consécutifs. Leur jour de congé de lundi dernier semblait être la réinitialisation dont l’enclos des releveurs avait besoin.

Bénéficiant également de départs plus longs en dehors de la rotation, les releveurs de Baltimore ont accordé quatre points mérités en 21 2/3 de manches – une MPM de 1,66 – avec un WHIP inférieur à 1 000 au cours des six matchs de la semaine dernière. Notamment, le groupe a presque éliminé un tiers des frappeurs adverses, une hausse bien nécessaire.

L’enclos des releveurs a officiellement perdu Bautista pour le reste de la saison la semaine dernière. Cela s’est rallié à lui, un signe bienvenu à l’approche des séries éliminatoires.

Qu’est-ce qui ne l’était pas ?

Jeudi a été, selon les mots d’Elias, « l’une des meilleures soirées de l’histoire des Orioles ». C’est dommage que la moitié de ce qui valait la peine d’être célébré était une exagération.

Six manches avant que les Orioles ne battent les Red Sox de Boston pour remporter l’AL East, le PDG et président John Angelos est apparu aux côtés du gouverneur du Maryland, Wes Moore, sur le tableau d’affichage, annonçant un « accord » qui maintiendrait l’équipe à Baltimore pour les trois prochaines décennies.

« Plus tôt dans la journée, les Orioles, le gouverneur Wes Moore, l’État du Maryland et la Maryland Stadium Authority ont conclu un accord qui maintiendra les Orioles à Baltimore et à Camden Yards pendant au moins les 30 prochaines années !! » » disait l’annonce du tableau de bord.

Étant donné la fanfare du milieu de partie, il est compréhensible que quiconque lise cela je penserais que la saga des baux des Orioles avait enfin été résolue. Mais, comme les parties l’ont révélé vendredi matin, il s’avère que « l’accord » a été conclu. un protocole d’accord non contraignant et que l’accord actuel expire toujours le 31 décembre, et que beaucoup de choses restent à résoudre d’ici là.

« Cela semble juste un peu sale », a déclaré Rob Barron, un fan des Orioles d’Ellicott City, dans le hall de Camden Yards avant le match de vendredi, un sentiment qui a trouvé un écho parmi les fans.

Le tour de victoire au tableau d’affichage a détourné l’attention du moment phare de la formidable saison de cette équipe en petits groupes, pour ensuite revenir le lendemain matin. C’est bien que l’État et l’équipe fassent des progrès continus, mais que diriez-vous de garder les mises à jour hors du tableau de bord jusqu’à ce que le bail soit conclu ?

À la ferme

Les Orioles n’étaient pas la seule équipe de l’organisation à faire la fête la semaine dernière.

Les Norfolk Tides ont remporté les championnats de la Ligue internationale et du Triple-A avec une liste comprenant neuf des 14 meilleurs espoirs de Baltimore, selon Baseball America. Les Tides ont été une force tout au long de la saison, remplaçant un meilleur espoir par un autre à chaque fois que les Orioles appelaient.

Entre les titres des Tides, Hyde a noté que la victoire et le développement sont importants chez les mineurs supérieurs.

« Pour moi, cela va de pair », a déclaré Hyde. « J’ai toujours cru que gagner dans les ligues mineures aide toujours à développer un état d’esprit gagnant. Je pense que lorsque vous gagnez dans les ligues mineures, cela signifie que les joueurs jouent bien également, et il ne s’agit pas peut-être de quelques espoirs mais d’un groupe collectif, et je pense que cela aide à motiver. En jouant des matchs éliminatoires dans les ligues mineures, j’en ai réussi quelques-uns, vous ressentez de la pression, vous avez envie de gagner et vous arrivez au parc avec impatience, et ce n’est tout simplement pas du développement à ce stade parce que vous essayez de gagner. Jeux. Tout cela a été très bénéfique.

ALDS, Jeu 1

Raies/Rangers aux Orioles

Samedi, à déterminer

LA TÉLÉ: Fox ou FS1

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

