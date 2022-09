La révérence de MEGHAN Markle à la reine aujourd’hui était un doux écho du moment où elle a rencontré sa belle-mère pour la première fois.

La duchesse de Sussex a fait une profonde révérence devant le cercueil de Sa Majesté à Westminster Hall cet après-midi.

On peut voir le prince Harry s’incliner derrière sa femme alors qu’elle fait la révérence devant le cercueil de la reine Crédit : Getty

Le doux moment était un rappel touchant de la première rencontre de Meghan avec Sa Majesté Crédit : Getty Images – Getty

Elle a suivi le prince et la princesse de Galles, qui quelques instants auparavant avaient incliné la tête en signe de respect envers le défunt monarque.

Et Meghan, qui semblait posée dans une réflexion silencieuse, s’est lentement abaissée au sol, la tête baissée.

Le moment émouvant a peut-être été un rappel particulièrement émouvant de la toute première fois qu’elle a rencontré la reine.

Meghan avait précédemment expliqué à Oprah Winfrey qu’elle ne s’attendait pas à devoir faire la révérence et qu’elle avait dû apprendre quelques instants auparavant.

Elle a déclaré: “Je me souviens que Harry et moi étions dans la voiture, et il a dit:” OK, ma grand-mère est là, alors nous allons la rencontrer “.

“Et j’ai dit, ‘Oh génial, j’adore les grand-mères.’ […] « Mais, n’est-ce pas, savez-vous comment faire la révérence ? »

“Je pensais que cela faisait partie de la fanfare. Je ne pensais pas que c’était ce qui se passait à l’intérieur, et j’ai dit:” C’est ta grand-mère. Il dit: “C’est la reine.” “

Meghan a ajouté: “Je l’ai appris très rapidement”, a ajouté Markle. “Juste devant la maison, nous nous sommes juste entraînés puis nous sommes entrés. […] Je l’ai rencontrée et, apparemment, j’ai fait une révérence très profonde.”

Au cours de la même interview l’année dernière, Meghan a raconté comment elle “téléphonait régulièrement à la reine” juste pour s’enregistrer ” et a décrit le monarque comme “chaleureux et invitant”.

Elle a également déclaré que la première fois qu’elle avait rencontré sa belle-mère était “belle et facile”.

Il y avait des larmes et une émotion brute de la part de certains membres de la famille dévastés aujourd’hui alors qu’ils se joignaient aux prières pour Sa Majesté.

Il a suivi une sombre procession de 38 minutes où le roi Charles a conduit les enfants et petits-enfants de la reine du palais devant des milliers de personnes en deuil.

Les portes de Westminster Hall se sont ensuite ouvertes à 17 heures, permettant aux foules de rendre hommage à la reine.

Sa Majesté restera en état jusqu’à lundi, date à laquelle ses funérailles auront lieu.

Meghan Markle a fait la révérence alors qu’elle rendait hommage à la reine à l’intérieur de Westminster Hall Crédit : AFP