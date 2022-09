La profession la plus meurtrière au monde est-elle aussi parmi les plus violentes ?

L’histoire suivante est basée sur le matériel du premier épisode d’une nouvelle série de podcasts, L’océan hors-la-loi, publié par la CBC et le Los Angeles Times. Ecoute maintenantou partout où vous obtenez vos podcasts.

Des crimes comme celui-ci ne se produisent pas souvent sur terre. Un massacre de 10 minutes au ralenti capturé par une caméra de téléphone portable montre un groupe d’hommes non armés en mer, se débattant dans l’eau, abattus et tués un par un, après quoi les coupables posent pour des selfies de célébration.

Pour les avocats des droits de l’homme et les défenseurs des océans, la seule chose plus choquante que les images était l’inaction du gouvernement qui a suivi.

L’affaire montre le défi de poursuivre les crimes en haute mer et la raison pour laquelle la violence en mer se produit souvent en toute impunité. Il y avait au moins quatre navires sur les lieux ce jour-là, mais aucune loi n’obligeait l’un des dizaines de témoins à signaler les meurtres – et personne ne l’a fait.

Les autorités n’ont appris les meurtres que lorsque la vidéo est apparue sur un téléphone portable laissé dans un taxi à Fidji en 2014. On ne sait toujours pas qui étaient les victimes ni pourquoi elles ont été abattues.

Un nombre inconnu de meurtres similaires ont lieu chaque année – les matelots du navire à partir duquel la vidéo a été tournée plus tard ont déclaré avoir été témoins d’un massacre similaire une semaine auparavant.

Les morts en mer difficiles à suivre

Le nombre de morts en mer – y compris les meurtres – reste extrêmement difficile à évaluer. L’estimation typique a été environ 32 000 de victimes par an, faisant de la pêche commerciale l’un des métiers les plus dangereux de la planète. Une nouvelle estimation est de plus de 100 000 décès par an – ou plus de 300 par jour, selon une étude réalisée par la Fish Safety Foundation et financée par le Pew Charitable Trust.

“Les raisons de ces importantes pertes en vies humaines incluent l’absence d’un cadre législatif de sécurité complet et d’approches coordonnées pour promouvoir la sécurité en mer dans le secteur de la pêche”, a récemment rapport par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Mais les Nations Unies, qui suivent les décès par profession, n’indiquent pas combien de ces décès sont dus à des accidents évitables, à la négligence ou à la violence.

Un pêcheur décharge ses prises dans le port de Suao, Taïwan, sur cette photo d’archive de juin 2015. Taïwan est l’un des plus grands exportateurs de produits de la mer au monde. (Wally Santana/Associated Press)

La brutalité dans les flottes de pêche hauturière – et le lien avec le travail forcé sur ces navires – est un secret de polichinelle depuis un certain temps. Un rapport publié en mai par le Laboratoire des droits de l’Université de Nottingham a montré, par exemple, que les travailleurs migrants sur les navires de pêche britanniques étaient systématiquement surchargés de travail et sous-payés ; plus d’un tiers des travailleurs ont déclaré avoir subi de graves violences physiques.

En 2020, une équipe de chercheurs a utilisé le suivi des données satellitaires d’environ 16 000 navires de pêche pour estimer le nombre de personnes risquant d’être soumises au travail forcé, sur la base de critères définis par l’Organisation internationale du travail des Nations Unies. Jusqu’à un quart, soit environ 100 000 personnes, étaient à haut risque, selon l’étude publié dans la revue PNAS.

Steve Trent, directeur de l’Environmental Justice Foundation, a déclaré que son personnel avait interrogé 116 membres d’équipage indonésiens qui travaillaient sur des navires de pêche en provenance de Chine, qui possède la plus grande flotte de pêche en eaux lointaines au monde. À peu près 58 pour cent avait vu ou subi des violences physiques, a constaté l’organisation.

ÉCOUTEZ | Ian Urbina parle à The Current des crimes commis en haute mer :

Le courant23:37Ian Urbina sur les crimes commis en haute mer Le journaliste d’investigation Ian Urbina a exploré les crimes commis sur les mers et les océans anarchiques du monde – dont beaucoup sont difficiles à prouver, et encore moins à poursuivre. Il nous parle de son nouveau podcast, The Outlaw Ocean.

Aborder une telle violence et d’autres conditions brutales dans la pêche commerciale est difficile en grande partie parce que si peu de données sont saisies ou fournies au public. Et comme les problèmes ne sont souvent résolus que lorsqu’ils sont vus et comptés, ce manque de recherche est un obstacle majeur à la réglementation de l’industrie.

Les meurtres capturés sur téléphone portable poursuivis

Le cas des meurtres capturés sur le téléphone portable était inhabituel dans la mesure où l’auteur et le navire ont finalement été identifiés.

Trygg Mat Tracking, une société de recherche norvégienne qui se concentre sur la criminalité maritime, a déterminé que le navire était le Ping Shin 101 battant pavillon taïwanais en comparant des séquences vidéo avec des images dans une base de données maritime. D’anciens matelots de pont du Ping Shin ont été retrouvés grâce à des publications sur Facebook et sur d’autres plateformes de médias sociaux où ils avaient discuté de leur temps à bord. Des entretiens avec ces anciens matelots de pont, dont certains ont déclaré avoir été témoins des meurtres capturés dans la vidéo, ont révélé le nom du capitaine et les détails des meurtres.

Les responsables taïwanais, qui ont reçu les noms des hommes et des navires en 2015 et 2016, ont déclaré que les victimes semblaient faire partie d’une attaque pirate ratée.

Mais les analystes de la sécurité maritime ont noté que l’allégation de piraterie a été utilisée pour justifier la violence pour une série d’infractions, réelles ou non. Les victimes, ont-ils dit, auraient pu être des membres d’équipage qui s’étaient mutinés, des personnes prises en flagrant délit de vol ou simplement des pêcheurs rivaux.

Après plusieurs années de pressions publiques et journalistiques, le gouvernement taïwanais a émis un mandat d’arrêt contre Wang Feng Yu, le capitaine du Ping Shin 101, qui a ordonné les meurtres. En 2021, il a été reconnu coupable et condamné à 26 ans de prison.

Des pêcheurs trient leurs prises sur l’île de Ly Son, au large du Vietnam, le 19 août 2022. (Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

De tels meurtres continueront d’être incontrôlés sans un meilleur suivi de la violence en mer, plus de transparence des registres des pavillons et des sociétés de pêche, et plus d’efforts de la part des gouvernements pour poursuivre les auteurs, selon des chercheurs maritimes et des forces de l’ordre.

Et cela compte car ce qui se passe en mer concerne tout le monde. Selon certaines estimations, plus de 90 % du commerce mondial se fait par voie maritime, et les produits de la mer sont une source majeure de protéines pour une grande partie du monde.

Ce qui peut être fait? Les défenseurs, les forces de l’ordre et les chercheurs suggèrent quatre étapes.

Signalez les violences. Les chercheurs en droits de l’homme suggèrent que les armateurs et les équipages devraient être légalement tenus de signaler les crimes en mer. Les données qui en résultent ne devraient pas être détenues à titre privé par des compagnies d’assurance ou des registres de pavillon pour les navires, mais être mises à la disposition du public.

Réglementer les registres . Les navires en haute mer sont soumis aux règles des pays dont ils battent pavillon. Les pavillons de complaisance fournissent souvent une couverture pour les comportements illégaux, y compris la violence contre ou entre les membres d’équipage. Les entreprises de produits de la mer devraient exiger que les navires de pêche qui les approvisionnent ne battent pavillon que selon les normes de responsabilité et de transparence les plus strictes.

Interdire le transbordement . Le travail forcé et les crimes violents sont plus fréquents sur les navires de pêche qui restent en mer plus longtemps, ce qui est rendu possible par le transbordement, dans lequel les navires de ravitaillement ramènent les prises à terre afin que les bateaux de pêche puissent continuer à travailler. Forcer les navires à retourner plus tôt à terre contribue à limiter le travail forcé ou la traite, et permet aux entreprises et aux gouvernements de détecter la violence ou les conditions de travail épouvantables.

Surveiller les agences d’emploi. Les acheteurs de fruits de mer et les entreprises de pêche devraient assainir leurs chaînes d’approvisionnement en exigeant que les agences qui recrutent, paient et transportent les équipages produisent des copies numériques des contrats indiquant les salaires et interdisant les tactiques courantes de trafic comme la servitude pour dettes, les frais de recrutement initiaux ou la confiscation des passeports.

Il y a des raisons d’espérer, disent les défenseurs des droits de l’homme et de la marine. Les satellites rendent plus difficile pour les navires de s’assombrir et de cacher leurs crimes. Les téléphones portables permettent aux membres d’équipage de documenter plus facilement la violence. L’utilisation croissante de séquences open source par les journalistes a renforcé la sensibilisation du public aux droits de l’homme et aux violations du travail qui se produisent à l’étranger.

Mais ces défenseurs ajoutent également que nous sommes loin d’y être parvenus : maintenant, disent-ils, c’est aux entreprises et aux gouvernements de faire leur part.