Un professeur de HARVARD qui a refusé d’utiliser le terme « personnes enceintes » plutôt que « femme » a été accusé de « transphobie ».

Carole Hooven a déclaré qu’elle et ses collègues experts de Harvard sont empêchés d’utiliser les mots homme et femme.

Le Dr Carole Hooven a pesé dans la controverse – et a été accusée de « transphobie »

Les critiques de l’expression « personnes enceintes » soutiennent que dire « personnes » efface les femmes, tandis que ceux qui soutiennent la terminologie insistent sur le fait qu’elle est « inclusive ».

Et le Dr Carole Hooven a pesé dans le débat lors d’une discussion sur Fox News.

La professeure, qui dit qu’elle soutient la liberté d’expression, s’est plainte : « Ce genre d’idéologie s’est infiltré dans la science.

« Il s’infiltre dans ma classe, dans une certaine mesure.

« Je me sens assez frustré au cours des cinq dernières années environ. Cela a été progressif. »

Elle enseigne et co-dirige le programme de premier cycle au Département de biologie évolutive humaine (HEB) de l’Université Harvard, Cambridge, Massachusetts.

Elle est l’auteur de T : L’histoire de la testostérone, l’hormone qui nous domine et nous divise.

Son domaine de recherche comprend l’endocrinologie comportementale et l’évolution des différences sexuelles chez les humains – physiologie, comportement et cognition.

Mais, Hooven a provoqué des bouleversements en insistant sur l’utilisation des termes homme et femme tout en discutant des éducateurs invités à utiliser une terminologie non sexiste.

Une partie de cette science enseigne les faits. Dr Carole Hooven

Le professeur de Harvard a déclaré à Fox News : « Une partie de cette science enseigne les faits.

« Et les faits sont qu’il y a en fait deux sexes – il y a un homme et une femme – et ces sexes sont désignés par le type de gamètes que nous produisons.

« Fabriquons-nous des ovules, de grosses cellules sexuelles ou de petites cellules sexuelles, du sperme ? Et c’est ainsi que nous savons si quelqu’un est un homme ou une femme.

« Et l’idéologie semble être que la biologie n’est vraiment pas aussi importante que ce que quelqu’un ressent pour lui-même ou ressent son sexe. »

Mais ses commentaires ont été publiquement qualifiés de «transphobes» par le directeur du chef de la diversité de son département.

Le 30 juillet, Laura Simone Lewis a tweeté : « En tant que directrice du groupe de travail sur la diversité et l’inclusion pour mon département, je suis consternée et frustrée par les remarques transphobes et préjudiciables faites par un membre de mon département dans cette interview avec Fox and Friends.

« Soyons clairs : si vous respectez les identités de genre diverses et que vous visez à utiliser des pronoms corrects, vous sauriez que les personnes de genres/sexes divers peuvent être enceintes, y compris les hommes trans, les personnes intersexes et les personnes de genre non conforme.

« Ce n’est pas trop difficile à comprendre pour les étudiants en médecine. »

Je suis consterné et frustré par les propos transphobes et injurieux tenus par un membre de mon service. Laura Simone Lewis

Elle a ajouté : « Un langage inclusif comme « les personnes enceintes » démontre du respect pour TOUT LE MONDE qui a la capacité de tomber enceinte, pas seulement pour les femmes cis.

« Il est essentiel d’enseigner aux étudiants en médecine un langage inclusif entre les sexes, car ils interagiront certainement avec des personnes qui s’identifient en dehors du binaire de genre.

« Je respecte Carole en tant que collègue et scientifique.

« Mais ce langage dangereux perpétue un système de discrimination à l’encontre des non-cis au sein du système médical.

« Cela s’oppose directement au travail de notre groupe de travail qui vise à créer un espace sûr pour les universitaires de TOUTES les identités de genre et de sexe.

« Les boursiers actuels de la HEB et ceux qui envisagent de nous rejoindre : sachez que nous sommes nombreux dans le département à honorer et à célébrer tout le monde, quel que soit le genre/en dehors de celui-ci.

« Nous avons clairement encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous efforçons de faire de notre département un endroit meilleur/plus sûr pour tous. »

La doctorante étudie l’évolution de la cognition sociale chez les chimpanzés et les bonobos, selon sa biographie sur Twitter.

« CONFUSER POUR LES ÉTUDIANTS »

Mercredi, Hooven a été cité dans une autre interview, publiée dans le bulletin d’information Substack de l’ancien rédacteur d’opinion du New York Times, Bari Weiss.

Le Mail Online a rapporté qu’elle avait déclaré: « Vous savez, nous pouvons traiter les gens avec respect et respecter leur identité de genre et utiliser leurs pronoms préférés.

« Donc, comprendre les faits sur la biologie ne nous empêche pas de traiter les gens avec respect. »

Elle a également déclaré que le politiquement correct était « incroyablement déroutant pour les enseignants en sciences et pour les étudiants essayant d’en apprendre davantage sur le monde et d’apprendre les outils de la science et de la pensée critique ».

Hooven a ajouté que les professeurs et les médias ne devraient pas « renoncer à utiliser certains termes qu’ils craignent que les gens trouvent offensants.

« Et cette peur est basée sur la réalité.

« Les gens trouvent ces termes offensants ; ils se plaignent sur les réseaux sociaux ; ils font honte aux gens et menacent même de les faire licencier.

« Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de gens cèdent à la pression sociale.

« Mais nous rendons un très mauvais service aux étudiants et au public et divisons la population. »