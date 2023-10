La professeure américaine Claudia Goldin remporte le prix Nobel d’économie pour ses travaux sur le travail des femmes

Le prix Nobel d’économie a été décerné lundi à Claudia Goldin, professeur à l’Université Harvard, pour ses recherches qui ont fait progresser la compréhension de l’écart entre les sexes sur le marché du travail.

Cette annonce constitue un petit pas vers la réduction de l’écart entre les sexes au sein du comité Nobel : Goldin n’est que la troisième femme à remporter le prix sur 93 lauréats en économie.

Elle a étudié 200 ans de participation des femmes au marché du travail, montrant que malgré une croissance économique continue, le salaire des femmes n’a pas continuellement rattrapé celui des hommes et qu’un fossé existe toujours même si les femmes ont atteint des niveaux d’éducation plus élevés que les hommes.

« J’ai toujours été optimiste. Mais quand je regarde les chiffres, je pense que quelque chose s’est produit en Amérique : dans les années 1990, notre taux de participation des femmes au marché du travail était le plus élevé au monde, et maintenant il n’est plus le plus élevé au monde. » Goldin a déclaré à l’Associated Press.

« Nous devons prendre du recul et poser des questions sur la manière de reconstituer la famille, le foyer, le marché et l’emploi », a-t-elle déclaré.

Les recherches de Goldin n’offrent pas de solutions, mais elles permettent aux décideurs politiques de s’attaquer à un problème profondément enraciné, a déclaré l’économiste Randi Hjalmarsson, membre du comité Nobel.

« Elle explique la source de l’écart, comment il a évolué au fil du temps et comment il varie selon le stade de développement. Il n’existe donc pas de politique unique », a déclaré Hjalmarsson. « C’est donc une question politique complexe, car si vous ne connaissez pas la raison sous-jacente, une certaine politique ne fonctionnera pas. »

Cependant, « en comprenant enfin le problème et en lui donnant le bon nom, nous serons en mesure d’ouvrir une meilleure voie à suivre », a déclaré Hjalmarsson.

Goldin, 77 ans, a déclaré à AP que ce qui se passe à la maison reflète ce qui se passe sur le lieu de travail, les femmes acceptant souvent des emplois qui leur permettent d’être de garde à la maison – un travail souvent moins bien rémunéré.

« Les moyens par lesquels nous pouvons égaliser les choses ou créer plus d’équité dans les couples conduisent également à plus d’égalité entre les sexes », a-t-elle déclaré.

Goldin a dû devenir une détective de données alors qu’elle cherchait à combler les données manquantes pour ses recherches, a déclaré Hjalmarsson. Pendant une partie de l’histoire, il n’existait pas de registres systématiques du marché du travail et, s’ils existaient, les informations sur les femmes manquaient.

« Alors, comment Claudia Goldin a-t-elle surmonté ce problème de données manquantes ? Elle a dû être une détective pour fouiller dans les archives afin de trouver de nouvelles sources de données et des moyens créatifs de les utiliser pour mesurer ces inconnues », a déclaré Hjalmarsson.

Selon l’analyse de Goldin, le rôle d’une femme sur le marché du travail et le salaire qu’elle reçoit ne sont pas uniquement influencés par de vastes changements sociaux et économiques. Ils sont également déterminés en partie par ses décisions individuelles concernant, par exemple, le niveau d’éducation qu’elle souhaite suivre.

Souvent, les jeunes filles prennent des décisions concernant leur futur travail en examinant la participation de leur propre mère, chaque génération « apprenant des succès et des échecs de la génération précédente », a déclaré Hjalmarsson.

Le processus d’évaluation des perspectives à mesure que les temps changent « contribue à expliquer pourquoi l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail a été si lente », a-t-elle déclaré.

En recevant le Nobel, Goldin « a été surpris et très, très heureux », a déclaré Ellegren.

Son prix fait suite aux prix annoncés la semaine dernière dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de la paix.

Le prix économique a été créé en 1968 par la banque centrale de Suède et est officiellement connu sous le nom de Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel.

Les lauréats de l’année dernière étaient l’ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip Dybvig pour leurs recherches sur les faillites bancaires qui ont contribué à façonner la réponse agressive de l’Amérique à la crise financière de 2007-2008.

Seuls deux des 92 lauréats en économie honorés étaient des femmes.

Il y a une semaine, l’Américaine d’origine hongroise Katalin Karikó et l’Américain Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine. Le prix de physique a été décerné mardi à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz.

Les scientifiques américains Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov ont remporté mercredi le prix de chimie. Ils ont été suivis par l’écrivain norvégien Jon Fosse, qui a reçu le prix de littérature. Et vendredi, le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi a remporté le prix de la paix.

Les prix sont remis lors de cérémonies de remise de prix en décembre à Oslo et Stockholm. Ils reçoivent une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1 million de dollars). Les gagnants reçoivent également une médaille d’or 18 carats et un diplôme.

