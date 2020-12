La productrice créative principale de RT Creative Lab, Ania Fedorova, représentera la Russie dans le Grand Jury des Gerety Awards, qui comprend certains des leaders mondiaux de la publicité et du marketing.

Les Gerety Awards marquent la première fois qu’un jury est réuni pour sélectionner le meilleur de la publicité – toute la publicité, et pas seulement la publicité faite pour les femmes – à travers l’objectif féminin. RT détient trois prix Gerety de bronze des deux années précédentes: deux pour # Romanovs100 en 2019 et un pour # Pobeda.Page en 2020, les deux projets sur lesquels Fedorova a travaillé.

Ania Fedorova, avec RT depuis 2005, travaille sur des projets numériques créatifs primés # 1917LIVE, # Romanovs100 et # Pobeda.Page. Elle est passée au poste de productrice et créatrice numérique après une carrière de 10 ans chez RT en tant que présentatrice.

Le prix porte le nom de Frances Gerety, la rédactrice qui, en 1948, a inventé le slogan «Un diamant est pour toujours». En 2021, les Gerety Awards entameront leur troisième année avec un nouveau look apporté par le studio de narration de marque basé à Londres Here We Go.

La fondatrice de Here We Go, Louise Sloper, affirme que le concept de réfraction de la lumière et la brillance d’un diamant parfaitement taillé reflètent la qualité des récompenses et des femmes qui en font partie.





Les Gerety Awards ont été fondés en 2019 par Joe Brooks et Lucía Ongay pour reconnaître que si jusqu’à 80% de toutes les décisions d’achat dans le monde sont prises par des femmes, des voix féminines créatives devraient être entendues sur tous les sujets, pas seulement sur les contenus liés au genre.

«Année après année, nous avons recruté les leaders de la publicité et du marketing les plus respectés du monde entier. Le but des Gerety Awards est de montrer qu’il y a une réelle valeur dans la vision féminine de la publicité, et pour la troisième fois, nous avons réuni un tout nouveau jury ». Ongay a déclaré dans une interview avec Adweek.

Il y aura un total de 10 sessions de jugement exécutif organisées pour les prix dans le monde entier en 2021 avec des ambassadeurs de Hongrie, du Chili, de Singapour, du Nigéria, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Italie, d’Allemagne et de France. Quelque 35 femmes de 160 pays composeront le jury mondial. Les Gerety Awards annonceront la liste complète du jury exécutif et ouvriront aux inscriptions en janvier.

