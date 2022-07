La productivité et la concentration doivent s’améliorer

Google lance un nouvel effort appelé “Simplicité Sprint” dans le but d’améliorer l’efficacité et d’améliorer la concentration des employés dans un environnement économique incertain.

La société Alphabet a eu ses mains régulières mercredi dernier, et le ton était quelque peu urgent car les employés ont exprimé leur inquiétude face aux licenciements et le PDG Sundar Pichai a demandé aux employés de donner leur avis, selon les participants et la documentation interne connexe consultée par CNBC. La productivité de Google en tant qu’entreprise n’est pas là où elle devrait être, même avec les effectifs dont elle dispose, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, aux employés lors de la réunion.

“Je voulais donner un contexte supplémentaire à la suite de nos résultats et demander également votre aide”, a ouvert Pichai, faisant référence au rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société mardi. “Il est clair que nous sommes confrontés à un environnement macroéconomique difficile avec plus d’incertitude à venir.”

Il a ajouté: “Il y a de réelles inquiétudes quant au fait que notre productivité dans son ensemble n’est pas là où elle devrait être pour les effectifs que nous avons.” Il a demandé aux employés d’aider à “créer une culture plus axée sur la mission, plus axée sur nos produits, plus axée sur le client. Nous devrions réfléchir à la façon dont nous pouvons minimiser les distractions et vraiment relever la barre en matière d’excellence des produits et de productivité”.

Cela survient après que la société a annoncé mardi son deuxième trimestre consécutif de bénéfices et de revenus plus faibles que prévu. La croissance des revenus a ralenti à 13 % au cours du trimestre, contre 62 % un an plus tôt, lorsque la société bénéficiait de la réouverture post-pandémique et que les dépenses de consommation étaient en hausse. La directrice financière Ruth Porat a déclaré qu’elle s’attendait à ce que certains des défis se poursuivent à court terme, mais la société ne donne pas d’orientations formelles.

Cela survient également après que Pichai a récemment annoncé qu’il ralentirait le rythme des embauches et des investissements jusqu’en 2023, demandant aux employés de travailler “avec une plus grande urgence” et “plus de faim” que ce qui est indiqué “les jours plus ensoleillés”.