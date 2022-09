La productivité du travail augmente pour la première fois en 2 ans, selon StatCan

Selon un récent rapport de Statistique Canada, la productivité du travail a augmenté pour la première fois en deux ans au cours du deuxième trimestre de 2022, alors que les restrictions liées à la pandémie se sont assouplies dans une grande partie du pays.

Publié vendredi, StatCan a déclaré que la hausse de 0,2 % de la productivité du travail est la première après sept trimestres consécutifs de baisse, à commencer par la mise en place des premières mesures de confinement en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre, entre avril et juin, comme au premier trimestre de 2022. Statistique Canada définit la productivité du travail comme le PIB réel par heure travaillée.

“Avec la levée des mesures de santé publique dans presque toutes les régions du pays au cours du deuxième trimestre, les entreprises ont pu mener leurs activités économiques sans aucune restriction liée à la pandémie, telles que les limites de capacité publique et les exigences de masque”, indique le rapport.

Parmi les principales industries qui ont connu une croissance au deuxième trimestre, le rapport a constaté des augmentations notables de la productivité dans les arts, les spectacles et les loisirs (20 %), l’hébergement et les services de restauration (14,3 %), ainsi que le transport et l’entreposage (5,3 %). cent) – tous les secteurs fortement touchés par les mesures de santé publique, a déclaré StatCan.

Le nombre d’heures travaillées a augmenté pour le quatrième trimestre consécutif à 0,7 %, bien que ce gain ait été moindre par rapport aux trois trimestres précédents.

Le nombre de personnes occupant plus d’un emploi a également augmenté de 1,3 % pour le huitième trimestre consécutif, tandis que le nombre de personnes absentes sans salaire a diminué de 7,7 % après avoir augmenté de 11,1 % au premier trimestre 2022, selon le rapport.

Les coûts unitaires de main-d’œuvre, ou le coût des salaires et des avantages sociaux des travailleurs par unité de PIB réel tel que défini par StatCan, ont augmenté de 2 % au deuxième trimestre, contre 2,8 % au premier trimestre de 2022, selon le rapport.

Selon Statistique Canada, ce rythme de croissance plus lent est dû à la hausse de la productivité. Pendant ce temps, la rémunération moyenne par heure travaillée a également augmenté de 2,2 %, après une hausse similaire de 2,1 % au premier trimestre de 2022.

Le rapport intervient alors que le Canada fait face à une inflation élevée mais en ralentissement, les grandes banques prévoyant une autre hausse des taux d’intérêt la semaine prochaine.

Portée par une baisse du travail autonome, l’économie canadienne a également enregistré ses premières pertes d’emplois mensuelles de l’année en juin avec 43 000 emplois perdus.

Le taux de chômage du pays est tombé à 4,9% ce mois-là – le plus bas depuis 1976 – car moins de personnes cherchaient du travail.

Les postes vacants ont augmenté de 3,2 % entre mai et juin pour atteindre un nouveau sommet de 1 037 900 postes, pour un taux de postes vacants de 5,9 % – le troisième mois consécutif, le nombre d’emplois non pourvus a dépassé le million.

Les derniers chiffres sur l’emploi pour juillet ont également marqué un deuxième mois consécutif de pertes d’emplois, l’économie canadienne perdant 31 000 emplois et le taux de chômage restant stable à 4,9 %.

La croissance des salaires a augmenté de 5,2 % en juillet d’une année sur l’autre, comme en juin.



Avec des fichiers de La Presse canadienne