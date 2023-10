Pékin affirme avoir amélioré l’éducation et le niveau de vie dans une région qui a connu une croissance économique à deux chiffres pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Les militants de la Mongolie intérieure affirment que le gouvernement chinois est en train d’anéantir systématiquement la culture mongole et d’assimiler sa population en diminution à la majorité chinoise Han.

« La guerre et les meurtres sont une chose, mais perdre sa propre identité est pire », a déclaré Balijinima Bai, ancien professeur de langue mongole. ce titre en exil à Oulan-Bator en juillet.

Puis, en septembre, toutes les écoles de langue mongole de Mongolie intérieure ont reçu l’ordre de passer à l’enseignement en chinois. Cet ordre fait suite à des années de réduction des cours de langue mongole et d’exil forcé des enseignants.

En mai, des militants affirment que la police chinoise a arrêté l’éminent écrivain de Mongolie intérieure Lhamjab Borjigin, qui vivait en exil à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, et l’a expulsé vers la Chine.

Les responsables régionaux ont déclaré aux dirigeants locaux plus tôt cette année que les écoles devaient « construire la conscience nationale et la communauté chinoise, et approfondir l’éducation à l’unité nationale ».

Le différend sur Le Khan mongol menace désormais de tendre davantage les relations entre la Chine et la Mongolie.

Oulan-Bator a pris soin de gérer ses relations avec sa superpuissance voisine et son plus grand partenaire commercial alors qu’il tente de diversifier ses partenariats économiques et se méfie de la répression de Pékin contre les Mongols de souche vivant en Chine.

Le gouvernement mongol a investi massivement dans Le Khan mongol dans le cadre d’une campagne de relations publiques internationales visant à attirer les investissements et le tourisme.