La production en série des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 est en cours, les premières unités déjà envoyées aux transporteurs

Selon des informations publiées plus tôt ce mois-ci, Samsung a déjà commencé la production en série de ses pliables Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. À présent, FrontPageTech et John Prosser rapportent que 50 000 à 70 000 unités de chaque pliable sont fabriquées par jour jusqu’à la date de lancement présumée (et toujours pas officiellement confirmée) du 3 août. Selon le même rapport, Samsung envisage de vendre un total de 7 millions d’unités de ses deux nouveaux téléphones pliables. Les ventes ouvertes devraient commencer le 27 août.





Rendus spéculatifs : Galaxy Z Fold3 • Galaxy Z Flip3

Journaliste technique réputé Roland Quandt confirme également le rapport susmentionné et indique que Samsung a commencé à fabriquer sa série Galaxy Watch 4 et ses écouteurs Buds Pro 2. Il est également question de la production de plusieurs milliers d’unités Galaxy S21 FE.

La production en série de Z Fold 3 et Z Flip 3 bat son plein. Les modèles Galaxy Watch 4 et Buds Pro 2 sont également fabriqués en grande quantité. S21 FE a eu une courte période de quelques dizaines de milliers de pièces fabriquées, maintenant MIA. -Roland Quandt (@rquandt) 21 juin 2021

Dans les nouvelles connexes, sortie coréenne Le Quotidien rapporte que Samsung a commencé à envoyer les premières unités du Z Fold3 et du Z Flip3 aux opérateurs locaux SK Telecom, KT Corporation et LG Uplus. Les télécoms testeraient les nouveaux appareils sur leurs réseaux respectifs.

Le rapport Dailyan précise que le Galaxy Z Fold3 se vendra pour 1,9 million de KRW (environ 1 675 $) tandis que le Galaxy Z Flip3 devrait se vendre à 1,3 million de KRW (1 145 $). Ces rumeurs correspondent aux spéculations précédentes sur une baisse de prix de 20% pour la nouvelle génération de Galaxy Z pliable par rapport à leurs prédécesseurs.

Source 1 • Source 2 (en coréen) | Via 1 • Via 2