La production économique annuelle de la NASA est le triple de son budget : étude

L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace a déclaré jeudi que sa production économique annuelle était trois fois supérieure à son budget annuel.

Dans une étude récemment publiée, la NASA a examiné l’exercice 2021, au cours duquel l’agence comptait plus de 19 000 employés et un budget fédéral de 23,3 milliards de dollars. Selon le rapport, les missions, la recherche et plus encore de la NASA “ont généré une production économique totale de plus de 71,2 milliards de dollars”, le travail de l’agence soutenant environ 340 000 emplois dans les 50 États et à Washington, DC.

« Nous essayons de montrer à quel point ce phénomène est pénétrant, et presque incalculable. [agency’s] l’impact économique est”, a déclaré à CNBC l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Le travail de la NASA dans l’aérospatiale et l’espace s’étend des programmes opérationnels, tels que la Station spatiale internationale et l’équipage commercial, à son plan de retour des astronautes sur la lune connue sous le nom d’Artemis.

Et, aussi efficace que puisse paraître le retour sur l’argent des contribuables de la NASA, Nelson a fait valoir que le rapport d’impact économique sous-estime en fait la valeur de l’agence pour l’économie américaine. Il a cité des exemples comme la recherche pharmaceutique sur la station spatiale, le calcul de l’humidité du sol pour l’agriculture ou l’utilisation de satellites pour identifier les arbres qui pourraient être malades et provoquer un incendie de forêt.

“Est-ce que les gens le comprendront? Beaucoup de gens ne le comprendront pas et le prendront pour acquis”, a déclaré Nelson, ancien sénateur américain de Floride.