La production d’une série télévisée sur le meurtre de Reena Virk est en cours en Colombie-Britannique

L’histoire du meurtre de Reena Virk en est une que tous les Britanno-Colombiens connaissent bien.

Bientôt, le reste du monde aussi.

Les producteurs de Hulu ont filmé une nouvelle série sur le meurtre, Under The Bridge, qui est basée sur le livre de Rebecca Godfrey et détaillera le meurtre horrible qui a choqué la communauté de Saanich et toute la nation.

Virk, qui n’avait que 14 ans au moment de son meurtre, a été battue par un groupe d’adolescents en 1997 sous le pont Craigflower, puis s’est noyée dans la Gorge Waterway à Saanich. Elle a été retrouvée huit jours plus tard, après avoir remonté la voie navigable.

Les résidents de la Colombie-Britannique ont été alertés alors que le tournage dans la province commençait le 5 décembre, fermant les routes et réduisant temporairement le stationnement.

L’adaptation par Hulu d’Under the Bridge, le best-seller du vrai crime – sur le meurtre brutal de l’adolescente de Victoria Reena Virk en 1997 – est en tournage à New Westminster aujourd’hui. https://t.co/nz1ZzPXyYu pic.twitter.com/VEMTaPUuGn – Hollywood North Buzz (@yvrshoots) 7 décembre 2022

Près de 25 ans après le meurtre, les assassins de Virk – maintenant dans la quarantaine – ont obtenu des variantes de la libération conditionnelle.

Kelly Ellard, qui a changé son nom pour Kerry Sim, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré avec semi-liberté et Warren Glowatski a été libéré de prison en 2007.

Glowatski a été condamné à perpétuité pour le meurtre et a participé à un programme de justice réparatrice avec la famille de Virk, menant à sa libération après 10 ans derrière les barreaux.

La production de la première saison d’Under The Bridge durera jusqu’en avril 2023.

