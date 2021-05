La production du vaccin russe Spoutnik V Covid-19 commence en Inde dans un contexte de mortalité croissante et de pénurie d’approvisionnement

Dans un communiqué publié lundi, Kirill Dmitriev, qui dirige le RDIF, a déclaré que la fabrication de Spoutnik V aiderait l’Inde. «Abandonner la phase aiguë du coronavirus dès que possible.»

La société pharmaceutique indienne Panacea Biotec s’est associée au RDIF pour produire le vaccin. Rajesh Jain, PDG de l’entreprise, a déclaré que l’entreprise espère «Aider à ramener un sentiment de normalité chez les gens à travers le pays et dans le monde.»

Le premier lot de vaccin, qui est produit dans les installations de Panacea Biotec dans la ville de Baddi, dans le nord de l’État de l’Himachal Pradesh, en Inde, sera expédié pour contrôle qualité au centre Gamaleya de Moscou, qui a développé Spoutnik V. – les prises de vue nécessaires commenceront en été, a indiqué le RDIF. Sputnik V a été approuvé pour une utilisation d’urgence en Inde en avril.

Le déploiement des vaccins par le géant asiatique a été entravé par des pénuries d’approvisionnement. Atishi Marlena Singh, membre de l’Assemblée législative de Delhi, a été cité par Al Jazeera comme disant que la ville était « À court » du vaccin Covaxin de fabrication indienne pour les personnes de plus de 45 ans, et « Approvisionnement d’une semaine » du vaccin Covishield (AstraZeneca).

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India qui produit Covishield sous licence d’AstraZeneca, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était « Impossible d’augmenter la production du jour au lendemain », mais s’est engagé à rendre les vaccins disponibles pour tout le monde. «Même les pays et les entreprises les plus avancés éprouvent des difficultés avec des populations relativement plus petites», il a dit.

Les responsables de la santé indiens ont enregistré lundi 220 315 nouveaux cas de Covid-19 – le nombre quotidien le plus bas depuis la mi-avril, après quoi les cas ont commencé à augmenter considérablement. Le pays asiatique reste deuxième au monde en termes de nombre total de cas, dépassé seulement par les États-Unis.

Plus de 4 000 personnes en Inde meurent chaque jour de Covid-19, et 4 454 nouveaux décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de morts du pays à la suite de la pandémie a dépassé les 300 000 lundi, et est désormais le troisième en importance après les États-Unis et le Brésil.

En plus de Covid-19, l’Inde lutte actuellement contre une épidémie de l’infection normalement rare et mortelle appelée mucormycose, également connue sous le nom de champignon noir, avec plus de 9000 cas signalés à ce jour.

